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16:15, 1 ноября 2024

Военный из Дагестана убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Максим Ахмедов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми как минимум 1085 бойцов из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 31 октября власти признали убитыми в военной операции на Украине как минимум 1084 бойцов из Дагестана.

Максим Ахмедов убит в военной операции на Украине, сообщила  сегодня администрация Рутульского района в своем Telegram-канале, отчитываясь о передаче его семье ордена Мужества.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1085 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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Автор: "Кавказский узел"

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