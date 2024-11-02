Юристы проанализировали противоречия в показаниях Денисенко

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Противоречивые показания Сергея Денисенко о мотивах убийства сотрудника мэрии Краснодара Станислава Ржицкого не были взаимоисключающими, но могли быть попыткой запутать следствие.

Как писал "Кавказский узел", 29 октября Краснодарский краевой суд приговорил к 25 годам лишения свободы 66-летнего Сергея Денисенко, признав его виновным в убийстве Станислава Ржицкого, незаконном обороте оружия и госизмене.

Судебный процесс проходил в закрытом режиме. По данным источника "Коммерсанта" в суде, 28 октября Денисенко заявил в последнем слове, что в 2022 году его заставили приехать в Россию, чтобы он совершал нападения на российских военных. Однако ранее в суде Денисенко заявлял, что убил Ржицкого по собственной инициативе, в одиночку и из мести, сообщило издание.

Некоторые аспекты дела Сергея Денисенко прокомментировали "Кавказскому узлу" не участвовавшие в деле адвокат Феликс Вертегель, адвокат Тимур Филиппов и юрист Михаил Беньяш (включен в реестр иностранных агентов). Адвокат, представлявший в суде интересы Сергея Денисенко, отказался от комментариев, передал корреспондент "Кавказского узла".

Противоречивые показания Денисенко, который в одном случае заявил, что действовал по принуждению, а в другом сослался на личную месть как повод для убийства, "с некоторой долей вероятности могут совмещаться", указал Феликс Вертегель. "Возможно, он считал, что у него есть какие-то личные причины для убийства, но из Украины его могли выпустить при условии, что он совершит такое убийство", - сказал он.

Противоречия в показаниях обвиняемого могут быть связаны с попытками смягчить наказание или запутать следствие, не согласился Тимур Филиппов. «Заявления о принуждении могут указывать на давление со стороны третьих лиц, тогда как утверждения о личной мести свидетельствуют о самостоятельном мотиве, то есть один мотив полностью исключает другой. Таким образом, вероятнее всего, это ложь», - сказал адвокат.

Станислав Ржицкий - замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара – до 2022 года был командиром подводной лодки "Краснодар". Он был застрелен 10 июля 2023 года во время пробежки. На следующий день был задержан Сергей Денисенко, у него изъяли пистолет с глушителем. По данным суда, в октябре 2022 года гражданин Украины Сергей Денисенко получил "от своих руководителей" задание убить командира подводной лодки «Краснодар» Станислава Ржицкого, после чего прибыл в Краснодар, а в марте 2023 года получил российское гражданство и российский паспорт.

Вызывает удивление тот факт, что у Денисенко после задержания был изъят пистолет, поскольку при «заказных» убийствах киллеры обычно уничтожают или выбрасывают оружие, чтобы снизить риск разоблачения, указал Феликс Вертегель.

Такое же мнение высказал Тимур Филиппов, пояснив, что обнаружение орудия убийства у подозреваемого является для суда наиболее убедительным доказательством его вины.

Денисенко не выбросил пистолет, что может свидетельствовать о недостатке опыта

«Денисенко не выбросил пистолет, что может свидетельствовать о недостатке опыта в совершении подобных преступлений или о намерении использовать оружие повторно, например, для защиты в случае задержания. Разумеется, о реальных мотивах хранения «засвеченного» пистолета может рассказать только сам Денисенко», - сказал он.

Оперативники вычислили подозреваемого по записям с видеокамер на улицах и в общественном транспорте, а его местоположение определили по телефону, его номер сообщили владельцы квартиры, которую снимал Денисенко.

В то же время экспертов не удивило сравнительно быстрое задержание Денисенко. Феликс Вертегель отметил, что задержание преступника по горячим следам не редкость, тем более с учетом множества видеокамер в городах. Это же подтвердил и Тимур Филиппов.

Работа по раскрытию убийств, совершенных в общественных местах, сильно облегчена

«Современные методы расследования, включая анализ цифровых следов, позволяют оперативно установить местонахождение подозреваемого даже при ограниченных видеозаписях. В работе следователей, в том числе и моей, раскрытие убийств в течение первых нескольких суток было нормальной практикой даже во времена, когда улицы российских городов не были усеяны сотнями камер слежения. Сейчас же работа по раскрытию убийств, совершенных в общественных местах, сильно облегчена, и раскрытие убийства по «горячим следам» не представляет из себя какое-то из ряда вон выходящее событие», - рассказал Филиппов.

Оставив хозяевам съемной квартиры реальный номер телефона, Денисенко, вероятно, просто не подумал о том, что его могут найти таким образом, сказал Феликс Вертегель. Эту же точку зрения высказал Тимур Филиппов. «Предоставление реального номера телефона арендодателям, по моему мнению, может свидетельствовать о недостаточной подготовке или осведомленности Денисенко о методах расследования. Это не обязательно указывает на то, что убийство было провокацией, но может говорить о его неосторожности или уверенности в своей безопасности», - сказал он.

То, что гражданин Украины быстро получил гражданство России, удивления не вызывает, указал Феликс Вертегель, пояснив, что существует упрощенный порядок, позволяющий гражданам Украины получить российское гражданство за несколько месяцев.

Юрист Михаил Беньяш подтвердил, что гражданство "можно получить за несколько месяцев при ряде обстоятельств".

Тимур Филиппов добавил, что существует указ Путина от 11 июля 2022 года, согласно которому все граждане Украины, включая жителей ДНР и ЛНР, получили право на упрощенное получение российского гражданства. «Этот процесс занимает около трех месяцев. Таким образом, Сергей Денисенко мог самостоятельно получить гражданство РФ в течение нескольких месяцев без вмешательства спецслужб. А учитывая общий уровень коррупции в России, какая-то отдельная помощь, за исключением финансовой, ему могла и не потребоваться», - сказал адвокат.

По словам Филиппова, у него вызывает вопросы квалификация действий Денисенко по статье 275 УК РФ (госизмена), поскольку необходимым условием состава преступления является его совершение гражданином России.

Гражданство могло служить определенным «инструментом»

«Денисенко, согласно материалам дела, получил российское гражданство буквально перед совершением преступления. И если оно получено для облегчения совершения преступления, а судя по всему, так оно и есть независимо от мотива, то приобретение гражданства просто является средством, облегчающим подготовку и совершение преступления. Это создает юридическую и практическую основу для действий, которые Денисенко, оставаясь гражданином Украины, не смог бы осуществить так же эффективно или незаметно. Гражданство могло служить определенным «инструментом», обеспечивающим ему доступ и мобильность внутри России. […] Если Денисенко получил гражданство с единственной целью облегчить доступ к цели и не имел реальной идентификации с Россией, то его действия нельзя рассматривать как госизмену, поскольку все его действия охватываются умыслом на 105 УК РФ [убийство] и не требуют дополнительной квалификации по 275 УК РФ», - сказал Тимур Филиппов.

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