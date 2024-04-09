09 апреля 2024, 08:39

СКР сообщило детали расследования убийства Станислава Ржицкого

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Оперативники вычислили подозреваемого в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого по записям с видеокамер на улицах и в общественном транспорте, а его местоположение определили по телефону, рассказали в Следкоме.

Как информировал "Кавказский узел", 10 июля 2023 года в Краснодаре был убит Станислав Ржицкий, занимавший в мэрии города должность заместителя начальника отдела по мобилизационной работе. На следующий день следователи отчитались о задержании подозреваемого в его убийстве Сергея Денисенко.

По словам руководителя следственного управления СКР по Краснодарскому краю Андрея Маслова, Станислав Ржицкий до 2022 года был командиром подводной лодки "Краснодар", из-за этого у следователей сразу возникла версия о причастности к его убийству украинских спецслужб. Видеокамеры в парке зафиксировали подозрительного мужчину на велосипеде, ехавшего за Ржицким. Видео обрывается на пункте проката, куда неизвестный сдал велосипед. На его голову была надета панама, из-за чего лица не было видно. На другие видеокамеры, установленные в окрестностях, он не попал, передал сегодня "Коммерсант".

Оперативники изучили видео с прочих камер и обратили внимание на человека, который спустя некоторое время после убийства Ржицкого, сел в автобус на остановке рядом с "Затоном". Он был одет в другую одежду, но его телосложение и походка были как у человека, который ехал за Ржицким на велосипеде.

Силовики предположили, что неизвестный вышел из автобуса неподалеку от места жительства. Они изъяли все видео из общественного транспорта, записанные в той локации. На одном из роликов неизвестный был снят без головного убора и у следствия появился его портрет. С ним был проведен подворный обход.

Владельцы одной из квартир рассказали, что этот мужчина снимал у них жилье, и что он съехал в день, когда произошло убийство Ржицкого. Они дали оперативникам номер телефона квартиранта. Силовики установили, что подозреваемый находится в Туапсинском районе и туда выехала опергруппа.

Подозреваемого задержали спустя сутки после убийства Ржицкого. Им оказался получивший недавно российское гражданство Сергей Денисенко – президент украинской федерации каратэ, который, по версии следствия, имел тесные связи в вооруженных формированиях Украины. Во время суда Денисенко заявил, что действовал в одиночку, но следствие считает, что убийство Ржицкого курировалось из-за рубежа.

Комментариев от представителей Сергея Денисенко относительно версии следствия не поступало.

Напомним, 13 июля 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты отметили, что для убийства Станислава Ржицкого, который передвигался без охраны, не требовалось особых навыков, в том числе физической формы, однако была нужна мотивация. По мнению аналитиков, Денисенко мог совершить убийство из-за финансовых или психологических факторов.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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