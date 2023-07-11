11 июля 2023, 18:44

Следствие отчиталось о задержании подозреваемого в убийстве Ржицкого

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По делу об убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара Станислава Ржицкого задержан Сергей Денисенко, у него изъят пистолет с глушителем, сообщило сегодня следствие.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля в Краснодаре убит заместитель начальника отдела по мобилизационной работе мэрии Станислав Ржицкий. Телеграм-канал Shot сообщил, что неизвестный четырежды выстрелил в Ржицкого во время пробежки. Глава Следкома России Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании уголовного дела об убийстве Ржицкого. 

Задержан подозреваемый в причастности к убийству, сообщило сегодня управление Следкома по Краснодарскому краю.

"Следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения, который проверяется следствием на причастность к убийству заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации города Краснодара Станислава Ржицкого", - говорится в сообщении в Тelegram-канале ведомства.

Следственный комитет России проинформировал, что задержанного зовут Сергей Денисенко. "При задержании у него обнаружен пистолет с глушителем, из которого, предположительно, совершено убийство", - указано в сообщении в Telegram-канале Следкома. 

Там же опубликовано видео задержания. Как следует из видео, силовики с автоматами вошли в частный дом, выбили стекло в одной из комнат. Подозреваемый на кадрах лежит на полу у стиральной машины в одних трусах и прикрывается рукой. Лицо подозреваемого на видео размыто.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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