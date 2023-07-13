Военные эксперты сочли правдоподобной версию следствия об убийстве Ржицкого

13 июля 2023, 16:29

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Для убийства в Краснодаре Станислава Ржицкого, который передвигался без охраны, не требовалось особых навыков, в том числе физической формы, однако была нужна мотивация, отметили опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты. По их мнению, Сергей Денисенко, который сознался в убийстве чиновника, мог совершить это из-за финансовых или психологических факторов.

Как писал "Кавказский узел", 10 июля в Краснодаре был убит заместитель начальника отдела по мобилизационной работе мэрии Станислав Ржицкий. Неизвестный четырежды выстрелил в Ржицкого во время пробежки. На следующий день был задержан Сергей Денисенко, у него изъяли пистолет с глушителем. Сегодня Следственный комитет опубликовал видео, на кадрах которого Сергей Денисенко признал свою вину в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара Станислава Ржицкого.

В официальной версии убийства заместителя начальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара Станислава Ржицкого не сомневается заместитель Института политического и военного анализа Александр Храмчихин.

"В этом ничего удивительного или сомнительного я не вижу. Его задержали, нашли пистолет с глушителем, он сознался в том, что был завербован украинскими спецслужбами. Не вижу причин не верить в официальную версию", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"Возраст и статус задержанного меня не удивляет. Здесь скорее вопрос о его психическом состоянии, финансовых возможностях. Мне кажется, именно эти факторы повлияли на то, что его завербовали и добились исполнения убийства представителя государства", - отметил он.

64 года - это не пенсионный возраст для диверсанта, уверен президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров.

"Те, кто занимался спортом или служил в специальных подразделениях, для них 64 года – это не возраст. Этому яркое доказательство тот факт, что в ЧВК "Вагнер" много людей, которым под 50 или 60 лет. Для тех, кто себя держит в форме, это нормальный возраст дееспособного человека. Если человек пьет весь день, то в 60 лет он старый и убогий. Но мы сейчас говорим о другой категории. Мы говорим о людях, которые могут дать фору молодым. Поэтому меня этот возраст не удивляет. На практике это не пенсионный возраст для диверсанта", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

К диверсиям подобного рода обычно привлекаются люди, не имеющие особых навыков, считает он. "Если человек нанимает личную охрану или это чиновник высокого ранга, которого охраняет государство, это один уровень для диверсии, это другая подготовка. Если это чиновник, которого никто не охраняет, к которому есть свободный доступ, то это не требует никакой подготовки специальной. Он его выследил, всадил четыре пули и убежал. На этом все закончено", - отметил он.

Бывший сотрудник МВД Дагестана Магомед Шамилов согласен с этим мнением. "Такая операция не из сложно выполняемых. Могут найти любого психически нездорового или чем-то очень недовольного человека и уговорить его на такой поступок. Но мы не знаем всех подробностей, поэтому однозначно говорить трудно. Нужно больше деталей. Но то, что особой подготовки для это не нужно, это факт", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его мнению, при вербовке обращают внимание не на возраст, а на то, на что способен тот или иной человек. "Важно то, на что он готов и на что способен. Получить оружие и несколько раз стрелять – это не требует особых навыков. Необходимо психологически подготовить человека к такому решению и потом исполнению. Это самое сложное", - отметил он.

По данным источников, Денисенко является бывшим президентом украинской Федерации Сётокан каратэ-до, у него чёрный пояс, седьмой дан (из девяти). Родился в Сумской области. Силовики задержали его в Туапсе, в квартире, которую он арендовал, передал 12 июля Life.ru.

На допросе Денисенко рассказал, что готовился к покушению на Ржицкого с декабря 2022 года, и что совершил его убийство по заданию украинских спецслужб. Также он заявил, что планировал через два дня после убийства вылететь из Сочи в Турцию, а затем – в Швейцарию, информировали "Кубанские новости" со ссылкой на данные силовых структур.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.