Опубликовано видео с признанием Денисенко в убийстве Ржицкого

13 июля 2023, 13:21

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Следственный комитет публиковал видео, на кадрах которого Сергей Денисенко признал свою вину в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара Станислава Ржицкого.

Как сообщал "Кавказский узел", 10 июля в Краснодаре был убит заместитель начальника отдела по мобилизационной работе мэрии Станислав Ржицкий. Неизвестный четырежды выстрелил в Ржицкого во время пробежки. На следующий день был задержан Сергей Денисенко, у него изъяли пистолет с глушителем.

Ролик, на котором Сергей Денисенко, обвиняемый в убийстве командира подлодки "Краснодар" Станислава Ржицкого признал свою вину, опубликовал сегодня в своем сайте Следком.

На кадрах видео показан кабинет, в котором перед компьютером сидит силовик, а напротив него пожилой мужчина. "Вину свою в убийстве заместителя начальника отдела по мобилизационной работе администрации муниципального образования города Краснодара признаете?" – спросил его силовик.

Пожилой мужчина в ответ утвердительно кивнул.

"В содеянном раскаиваетесь?" – спросил силовик "Раскаиваюсь", – ответил обвиняемый.

Далее на видео показано, что он подписывает документы. На этом ролик заканчивается.

По данным источников, Денисенко является бывшим президентом украинской Федерации Сётокан каратэ-до, у него чёрный пояс, седьмой дан (из девяти). Родился в Сумской области. Силовики задержали его в Туапсе, в квартире, которую он арендовал, передал 12 июля Life.ru.

На допросе Денисенко рассказал, что готовился к покушению на Ржицкого с декабря 2022 года, и что совершил его убийство по заданию украинских спецслужб. Также он заявил, что планировал через два дня после убийства вылететь из Сочи в Турцию, а затем – в Швейцарию, информировали "Кубанские новости".

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