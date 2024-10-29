Сергей Денисенко покаялся за убийство Станислава Ржицкого

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Сергей Денисенко, выступая с последним словом в суде, покаялся перед родственниками замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара Станислава Ржицкого, в убийстве которого он обвинен.

Как информировал "Кавказский узел", 22 октября стало известно, что прокурор потребовал приговорить к 25 годам заключения гражданина Украины Сергея Денисенко, обвиняемого в убийстве Станислава Ржицкого, занимавшего в мэрии Краснодаре должность заместителя начальника отдела по мобилизационной работе.

Сергей Денисенко выступил с последним словом в Краснодарском краевом суде. Он покаялся перед родственниками Ржицкого, заявив, что совершил преступление под давлением сотрудников украинских спецслужб. Также Денисенко отметил, что ему 66 лет, и что если он будет приговорен к длительному сроку наказания, то уже не сможет вернуться к своему малолетнему ребенку, передал 28 октября "Коммерсант" со ссылкой на источник в суде.

Выступая с последним словом, Денисенко также заявил, что в 2022 году его будто бы заставили приехать в Россию, чтобы он совершал нападения на российских военных. При этом ранее на суде Денисенко заявил, что убил Ржицкого по собственной инициативе, в одиночку, на почве мести, сказано в публикации.

Судебный процесс по делу в отношении Денисенко прошел в закрытом режиме. После его выступления с последним словом, судья Краснодарского краевого суда Василий Лобода удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

Напомним, 10 июля в Краснодаре был убит заместитель начальника отдела по мобилизационной работе мэрии Станислав Ржицкий. Неизвестный четырежды выстрелил в Ржицкого во время пробежки. На следующий день был задержан Сергей Денисенко, у него изъяли пистолет с глушителем.

По данным источников, Денисенко является бывшим президентом украинской Федерации Сётокан каратэ-до, у него чёрный пояс, седьмой дан (из девяти). Родился в Сумской области, гражданин Украины и России. Силовики задержали его в Туапсе, в квартире, которую он арендовал.

Денисенко на допросе рассказал, что готовился к покушению на Ржицкого с декабря 2022 года и что совершил его убийство по заданию украинских спецслужб. Также он заявил, что планировал через два дня после убийства вылететь из Сочи в Турцию, а затем – в Швейцарию.

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