RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
03:53, 22 октября 2024

Прокурор запросил 25 лет колонии для обвиняемого в убийстве Станислава Ржицкого

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На прениях по делу об убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого гособвинитель запросил для обвиняемого Сергея Денисенко 25 лет колонии строгого режима.

Как информировал "Кавказский узел", 10 июля 2023 года в Краснодаре был убит Станислав Ржицкий, занимавший в мэрии города должность заместителя начальника отдела по мобилизационной работе. На следующий день следователи отчитались о задержании подозреваемого в его убийстве Сергея Денисенко. 8 июля суд продлил арест Денисенко.

В Краснодарском краевом суде в прениях по делу Сергея Денисенко, обвиняемого в убийстве Станислава Ржицкого, выступил гособвинитель. Он попросил назначить подсудимому наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В случае Денисенко - это максимально суровая мера, так как ввиду преклонного возраста он не может быть осужден пожизненно, пишет 21 октября "Коммерсант".

28 октября с последним словом выступит сам Сергей Денисенко, процесс проходит в закрытом для СМИ режиме, информирует ТАСС.

Напомним, 13 июля 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты отметили, что для убийства Станислава Ржицкого, который передвигался без охраны, не требовалось особых навыков, в том числе физической формы, однако была нужна мотивация. По мнению аналитиков, Денисенко мог совершить убийство из-за финансовых или психологических факторов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
22:36, 21 октября 2024
Боец из Кизилюрта убит в военной операции
19:02, 21 октября 2024
Боец из Северной Осетии убит на Украине
09:13, 21 октября 2024
Ростовская область подверглась атаке беспилотников
00:38, 21 октября 2024
Движение по Крымскому мосту возобновилось без очередей с обеих сторон
23:39, 20 октября 2024
МЧС Южной Осетии призвало водителей воздержаться от поездок по Транскаму
19:47, 20 октября 2024
Военнослужащий из Гуково убит на Украине
Все события дня
Новости
22 октября 2024, 04:52
Возбужено уголовное дело после пожаров на мусорном полигоне под Новороссийском
22 октября 2024, 02:54
Участники акции в Ереване потребовали от дипломатов работы над карабахской проблемой
Родственники погибших во время атаки на Нальчик рассматривают фотографии. Нальчик. 29 ноября 2005 года. Фото: REUTERS/Viktor Korotayev
22 октября 2024, 01:55
Неделя с 14 по 20 октября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе
22 октября 2024, 01:29
Иванишвили обвинил бывших соратников в предательстве
22 октября 2024, 00:30
Власти назвали имя убитого на Украине бойца со Ставрополья
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
15:45, 23 июля 2024
BERG...man Tbilisi
30
Как стартовали в ЧР по футболу клубы С. Кавказа и Юга РФ
Все блоги
Справочник
Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Блогеры
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Фото
09:06, 2 октября 2024
BERG...man Tbilisi
15
Квадроберы кусают детей? Прогресс и демократия, эволюция вспять или надо лечить и запрещать?
Фото
09:08, 30 сентября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар на первом месте, Ахмат - на последнем, после 10 туров ЧР по футболу
Фото
12:11, 4 августа 2024
BERG...man Tbilisi
17
Зенит - Ростов: 5-0. Феерический дебют Глушенкова и довольный Карпин. Видео
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Надежда Кеворкова в Басманном райсуде Москвы. 21 октября 2024 года. Фото корреспондента "Кавказского узла".
21 октября 2024, 18:17
Продлен арест журналистки Кеворковой

Магомед Магомедов на одиночном пикете. Скриншот фото из Telegram-канала "Черновик" от 15.07.24, https://t.me/chernovik/74451
21 октября 2024, 14:00
Дагестанские журналисты призвали поддержать Абдулмумина Гаджиева

Момент задержания девушки силовиками. Иллюстрация создана с помощью программы Copilot
21 октября 2024, 13:17
Правозащитники сочли невысокими шансы на наказание силовиков в Дагестане за пытки женщины

Афган Садыгов. Стоп-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=yNwWuK1CoIQ
21 октября 2024, 12:41
Врачи смогли стабилизировать состояние Афгана Садыгова

Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Показать больше