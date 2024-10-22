Прокурор запросил 25 лет колонии для обвиняемого в убийстве Станислава Ржицкого

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На прениях по делу об убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого гособвинитель запросил для обвиняемого Сергея Денисенко 25 лет колонии строгого режима.

Как информировал "Кавказский узел", 10 июля 2023 года в Краснодаре был убит Станислав Ржицкий, занимавший в мэрии города должность заместителя начальника отдела по мобилизационной работе. На следующий день следователи отчитались о задержании подозреваемого в его убийстве Сергея Денисенко. 8 июля суд продлил арест Денисенко.

В Краснодарском краевом суде в прениях по делу Сергея Денисенко, обвиняемого в убийстве Станислава Ржицкого, выступил гособвинитель. Он попросил назначить подсудимому наказание в виде 25 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. В случае Денисенко - это максимально суровая мера, так как ввиду преклонного возраста он не может быть осужден пожизненно, пишет 21 октября "Коммерсант".

28 октября с последним словом выступит сам Сергей Денисенко, процесс проходит в закрытом для СМИ режиме, информирует ТАСС.

Напомним, 13 июля 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты отметили, что для убийства Станислава Ржицкого, который передвигался без охраны, не требовалось особых навыков, в том числе физической формы, однако была нужна мотивация. По мнению аналитиков, Денисенко мог совершить убийство из-за финансовых или психологических факторов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.