Сергей Денисенко осужден на длительный срок

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Суд приговорил гражданина Украины Сергея Денисенко к 20 годам заключения, признав его виновным в убийстве замначальника отдела по мобилизационной работе мэрии Краснодара Станислава Ржицкого.

Как информировал "Кавказский узел", прокурор потребовал приговорить к 25 годам заключения гражданина Украины Сергея Денисенко, обвиняемого в убийстве Станислава Ржицкого, занимавшего в мэрии Краснодаре должность заместителя начальника отдела по мобилизационной работе. Сегодня стало известно, что Денисенко в своем последнем слове раскаялся перед родственниками Ржицкого.

Краснодарский краевой суд признал Сергея Денисенко виновным в убийстве Станислава Ржицкого, а также в незаконном обороте оружия и в государственной измене. Суд приговорил его к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима, сообщил сегодня "Коммерсант".

После того, как был оглашен приговор, сотрудник прокуратуры отметил, что решения о том, будет ли обжалован приговор, пока не принято.

Напомним, Станислав Ржицкий был убит 10 июля 2023 года в Краснодаре. На следующий день следователи отчитались о задержании подозреваемого в его убийстве Сергея Денисенко. Оперативники вычислили подозреваемого в убийстве Ржицкого по записям с видеокамер на улицах и в общественном транспорте, а его местоположение определили по телефону. Денисенко заявил, что совершил преступление под давлением сотрудников украинских спецслужб.

13 июля 2023 года опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты отметили, что для убийства Ржицкого, который передвигался без охраны, не требовалось особых навыков, в том числе физической формы, однако была нужна мотивация. По мнению аналитиков, Денисенко мог совершить убийство из-за финансовых или психологических факторов.

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