Мать азербайджанского военного сочла мизерной компенсацию за его смерть от пыток

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Мать Эльчина Гулиева, умершего от пыток во время следствия по "тертерскому делу", сочла недостаточной назначенную судом компенсацию за его смерть. Юрист Ялчин Иманов назвал обоснованным возмущение женщины.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2022 года прокуратура по реабилитирующим основаниям прекратила дело военного Эльчина Гулиева, обвиненного в госизмене и умершего во время следствия. После возобновления производства по "тертерскому делу" Гулиев стал первым оправданным. В ноябре того же года суд отменил обвинительные приговоры 19 осужденным по "тертерскому делу". Адвокаты, правозащитники и родственники выразили надежду на оправдание обвиняемых.

Весной 2017 года группа военных и гражданских была арестована по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Во время следствия восемь человек были замучены до смерти, четверо из них впоследствии посмертно реабилитированы. По данным Парламентской ассамблеи Совета Европы, жертвами пыток стали более 200 военнослужащих, 11 из которых скончались. В 2021 году прокуратура Азербайджана признала пытки обвиняемых по "тертерскому делу". Родные осужденных проводили акцию протеста, требуя освободить жертв пыток и привлечь к ответственности виновных.

Мать военнослужащего Эльчина Гулиева Валида Ахмедова не согласилась с назначенной ей компенсацией в 10 тысяч манат (около 6 тысяч долларов) за смерть сына. Ранее она обратилась в суд с требованием компенсации, оценив моральный ущерб в пять миллионов манат (около 3 миллионов долларов), а материальный - в 639 тысяч манат (около 380 тысяч долларов).

«Жестокое убийство Эльчина под пытками, навешивание ему клейма «изменника родины» перевернули жизнь всей нашей семьи. Сначала мы пребывали в глубоком отчаянии и депрессии. Потом многие годы я посвятила борьбе за очищение имени моего сына от ярлыка «предателя». Из-за отвлеченности на эту борьбу я не смогла, как прежде, ухаживать за больной от рождения дочерью, и она умерла в возрасте 21 года. Другой мой сын, не выдержав несправедливости против своего брата, заболел тяжелой психической болезнью. До сих пор он болен», - рассказала Ахмедова корреспонденту «Кавказского узла».

По ее словам, судебный процесс в Насиминском райсуде Баку завершился 24 октября. Судья Рамин Халилов «счел справедливым и разумным» назначить компенсацию в размере 10 тысяч манат «с учетом всех заслуживающих внимания обстоятельств дела – большого числа потерпевших, вины по неосторожности, личности потерпевшего, его профессии».

«Однако это несправедливое решение с учетом пережитого нами в течение семи лет скорби, моральных пыток и мучений, оскорблений. Замученное тело моего сына привезли военные Минобороны и похоронили на сельском кладбище как «предателя родины». На похороны никого не пустили. Многие родственники, селяне действительно усомнились в честности моего сына. Чтобы отмыть это клеймо от моего сына, мы вынуждены были покинуть насиженные места. Я много лет вела борьбу для реабилитации своего сына», - рассказала Ахмедова.

Они хотят морально унизить меня, оценив жизнь моего сына в такую мизерную сумму

Она считает назначенную сумму компенсации «оскорблением». «Они хотят морально унизить меня, оценив жизнь моего сына в такую мизерную сумму. Они мстят мне за то, что я активно боролась против произвола силовиков, я мобилизовывала на акции протеста родственников и других жертв этого беззакония. Дело, конечно, не в сумме, миллионы [манат] все равно не восполнят мне потерю сына. Просто обидно, что от имени государства принимается такое неуважительное к памяти замученного до смерти военного решение. Неужели государство так низко ценит жизнь своих граждан», - сказала Ахмедова, добавив, что намерена подать апелляцию на это решение.

Эльчин Гулиев был младшим сержантом сверхсрочной военной службы. В мае 2017 года он стал подозреваемым в госизмене в форме шпионажа. Гулиев в ходе следствия был замучен до смерти. Военная прокуратура, хотя и признала его потерпевшим, но не прекратила уголовное преследование по оправдательным основаниям. В декабре 2017 года уголовное дело Гулиева было закрыто по причине его смерти, при этом следствие признало его виновным по инкриминируемым преступлениям, а не по оправдательным основаниям, ранее рассказал правозащитник Расул Джафаров.

В законодательстве Азербайджана прописано возмещение ущерба трех видов – материального, морального и физического, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" эксперт в области права, бывший член коллегии адвокатов Азербайджана Ялчин Иманов.

«Материальный ущерб оценивается конкретными денежными критериями, к примеру, размером заработной платы, не выплаченной за незаконное увольнение, или упущенной выгоды за невыполнение каких-либо обязательств. За возмещение морального ущерба также есть определенная практика. Так, за один месяц необоснованного содержания под стражей или в местах заключения назначается тысяча манат (600 долларов), и эта сумма умножается на общее число месяцев лишения свободы», - сказал Иманов.

Что касается физического ущерба, то компенсация назначается, исходя из степени и обстоятельств ущерба здоровью человека, расходов на его лечение и других факторов.

В случае с Эльчином Гулиевым компенсация должна была быть многократно выше

"Какого-либо конкретного размера компенсации за смерть человека в законодательстве нет. Однако 10 тысяч манат - это очень низкая сумма за смерть человека. В случае с Эльчином Гулиевым компенсация должна была быть многократно выше, поскольку ответственными за его гибель были государственные органы", - сказал Иманов.

Юрист пояснил, что знаком с делом Гулиева. "Он был задержан 6 мая 2017 года совершенно здоровым и 8 мая умер от пыток. То есть нетрудно представить, каким жестоким пыткам он подвергался. Причем, привлечение его к ответственности было совершенно необоснованным. Он не служил на передовой, он был всего лишь сверхсрочником-водителем и не мог иметь прямых контактов с противником, чтобы передавать ему какую-то информацию. Беззакония происходили под контролем и с участием военных. К гибели причастны и органы военной прокуратуры ответственные за надзор за следствием. Четыре года назад мы в связи с пытками над Гулиевым от имени его матери подготовили жалобу в ЕСПЧ. Она принята в производство. Решения пока нет из-за загруженности дел в Страсбургском суде. Мы поставили вопрос о нарушении ст. 2 (право на жизнь) и 3 (запрет пыток) Европейской конвенции», - сказал Иманов.

По его словам, азербайджанский суд, назначая компенсацию за гибель военного, мог использовать прецедентные решения ЕСПЧ. «К примеру, недавно ЕСПЧ по делу «Бабаева против Азербайджана» признал нарушение ст. 2 и ст. 3 назначил компенсацию в 35 тыс. евро. Но надо учитывать, что в этом деле речь шла о гибели в тюремном заключении осужденного лица в результате чрезмерного применения силы. Также недавно ЕСПЧ присудил компенсацию в размере 32 тысяч евро по делу об убийстве силовиками верующего из Гянджи в ходе спецоперации. Но в случае с Гулиевым речь идет о применении жестоких пыток для самооговора и оговора сослуживцев и убийстве под пытками, что является отягчающим обстоятельством. С другой стороны, прокуратура признала незаконность его ареста, реабилитировала Гулиева, и это обстоятельство, несомненно, является фактором в пользу повышения размера компенсации», - сказал Иманов.

Сотрудник Насиминского суда лишь подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" информацию о решении суда.

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