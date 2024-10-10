Европейский суд обязал Азербайджан выплатить компенсацию сестре Анара Багирова

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Европейский суд по правам человека признал нарушение прав на жизнь Анара Багирова, убитого в ходе спецоперации спецслужб в июле 2018 года в связи с покушением на главу Гянджи, и обязал Азербайджан выплатить сестре убитого 32 тысячи евро.

Как писал "Кавказский узел", подозреваемый по делу о беспорядках в Гяндже Анар Багиров был убит в ходе спецоперации, когда оказал вооруженное сопротивление, сообщала Служба государственной безопасности Азербайджана. По данным ведомства, Багиров находился в розыске и был найден в поселке Ходжасан Бинагадинского района Баку. Силовики обнаружили у убитого пистолет Макарова и патроны к нему.

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 10 октября объявил решение по делу "Багирова против Азербайджана". Как говорится в сообщении на сайте Евросуда, жалоба жительницы Гянджи Айнур Багировой касалось убийства ее брата, объявленного в розыск по делу о покушении на главу Гянджи. 20 июля 2018 года Анар Багиров был убит в ходе спецоперации, проведенной Службой госбезопасности Азербайджана в мотеле в Баку. По данным силовиков, Анар Багиров был ликвидирован при оказании вооруженного сопротивления, далее говорится в сообщении.

По утверждению Айнур Багировой, в ходе судебно-медицинской экспертизы было указано, что две пули в голову ее брата попали, когда он находился в горизонтальном положении, еще один выстрел в его грудь был произведен, после того, как он уже был мертв.

Помимо того, по данным заявительницы, следствие не доказало принадлежность найденного на месте происшествия пистолета ее брату, поскольку экспертиза не выявила отпечатков пальцев убитого на оружие.Багирова жаловалась на силовиков в суды Азербайджана, но тщетно.

ЕСПЧ пришел к выводу, доказательств того, что ликвидация Анара Багирова была «абсолютно необходимой мерой», не было приведено, и постановил выплатить Айнур Багировой компенсацию в размере 30 тысяч евро и 2 тысячи евро на возмещение судебных затрат.

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступен для комментариев.

Напомним, 16 августа 2021 года суд приговорил Юниса Сафарова, обвиняемого в покушении на мэра Гянджи Эльмара Велиева, к пожизненному заключению. Девять других обвиняемых по этому делу получили от 18 до 20 лет лишения свободы. Еще двое из обвиняемых по этому делу - Анар Багиров и Рза Сархани - к моменту вынесения приговора скончались, поэтому суд не назначил им наказание. В ноябре Бакинский апелляционный суд не удовлетворил ходатайство защиты, которая просила рассмотреть жалобу на приговор Сафарова и еще 11 человек по делу о событиях в Гяндже с повторным полным или частичным судебным следствием.

На главу администрации Гянджи Эльмара Велиева 3 июля 2018 года было совершено покушение. Правоохранители назвали покушение терактом и задержали подозреваемого в преступлении уроженца Гянджи Юниса Сафарова. После этого жители города вышли на массовые протесты и выразили недовольство работой самого Велиева. 10 июля 2018 года около 200 человек приняли участие в митинге в Гяндже, потребовав расследовать действия не только нападавших, но и самого Велиева. При разгоне акции протеста погибли двое полицейских. В конце августа 2018 года Велиева освободили от должности главы администрации Гянджи. По делу о беспорядках были осуждены около 60 человек.

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