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03:25, 18 октября 2024

ЕСПЧ присудил компенсацию сестре Эльшада Бабаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Европейский суд по правам человека удовлетворил жалобу гражданки Азербайджана Симузар Бабаевой, признав ответственность государства за смерть ее брата Эльшада Бабаева в колонии. Азербайджан обязан выплатить Бабаевой 36,5 тысяч евро компенсации. 

Как писал "Кавказский узел", 22 декабря 2014 года в колонии №14 под Баку умер заключенный Эльшад Бабаев, отбывавший срок по обвинению в употреблении наркотиков. Сестра заключенного заявила, что ее брат умер в результате пыток. Согласно заключению медэкспертизы, предоставленному семье Бабаева, заключенный скончался от сердечного приступа. Дело о его гибели расследовалось по статье о превышении должностных полномочий, хотя родственники Бабаева настаивали на расследовании по статье об убийстве. В июне 2017 года ЕСПЧ начал коммуникацию по жалобе сестры Бабаева. 

Суд по правам человека в Страсбурге 17 октября вынес решение по делу «Симузар Бабаева против Азербайджана», признав нарушение права Эльшада Бабаева на жизнь и запрет пыток (статьи 2 и 3 Европейской конвенции прав человека).

Как установил суд, Бабаев 13 декабря 2014 года подвергся  жестокому обращению со стороны тюремной охраны «за посещение без разрешения в медпункте сокамерника», был избит резиновыми дубинками и посажен в карцер на 15 суток. 22 декабря того же года его нашли мертвым. При этом официальной причиной смерти была названа сердечная недостаточность: хотя эксперты признали наличие травм у Бабаева, они не усмотрели причинно-следственной связи между смертью заключенного и повреждениями на его теле. Прокуратура вела расследование по статье о превышении должностных полномочий, но по итогам расследования никто не был наказан. 

В решении ЕСПЧ отмечается, что до избиения Бабаев не страдал «какими-либо опасными для жизни заболеваниями». «Также бесспорно, что 13 декабря 2014 года, всего за девять дней до своей смерти, он получил множественные травмы, они были нанесены тюремной охраной», - отмечается в документе, опубликованном на сайте суда. 

Суд подчеркнул, что «защита от жестокого обращения является абсолютной и такое обращение не может быть оправдано поведением жертвы». Также в решении отмечается, что заключенные «находятся в уязвимом положении и власти обязаны защищать их, в том числе отчитываться за любые травмы, полученные во время содержания под стражей, особенно строго - в случае смерти человека».

Власти Азербайджана не провели эффективного расследования жестокого обращения с Бабаевым и его смерти, а его сестре не был присвоен статус потерпевшей. ЕСПЧ постановил выплатить Симузар Бабаевой 35 тысяч евро в качестве компенсации морального ущерба и 1500 евро на возмещение судебных затрат.

Никакая денежная компенсация не может возместить человеческую утрату, констатировал юрист Халид Багиров, представлявший интересы Бабаевой в ЕСПЧ. 

«Когда я сообщил заявительнице о решении суда, она даже не стала спрашивать о сумму назначенной компенсации. Главное в этом деле, что ЕСПЧ установил фактически - Эльшад Бабаев был подвергнут пыткам и это стало предполагаемой причиной его смерти, что принципиально признано нарушение статей 2 и 3 в их материальном и процессуальном аспекте. Речь не идет только о том, что не было эффективного расследования, ЕСПЧ признает ответственным за смерть Бабаева само государство. Из постановления  ЕСПЧ следует, что государство обязано провести новое расследование и привлечь виновных к ответственности», - сказал Багиров корреспонденту «Кавказского узла». 

Юрист отметил, что дело о смерти Бабаева в Азербайджане закрыто и никто даже формально не был привлечен к ответственности. Вместе с тем он с сожалением добавил, что еще ни по одному делу, где ЕСПЧ признал нарушения прав по статьям 2 и 3, в Азербайджане не были проведены расследования. «Все эти дела находятся под надзором Комитета министром Совета Европы как не до конца исполненные решения ЕСПЧ», - сказал Багиров.

Симузар Бабаева сейчас является его единственным близким родственником, оставшимся в живых. «У покойного не было своей семьи. На момент его смерти в живых была также его мать, однако женщина скончалась, так и не дожив до завершения разбирательства по делу смерти ее сына в ЕСПЧ», - пояснил юрист.  

Полномочный представитель Азербайджана в ЕСПЧ Чингиз Аскеров оказался недоступным для комментариев.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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