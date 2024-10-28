За неделю с 21 по 27 октября в вооруженном конфликте на Северном Кавказе погиб один человек

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За неделю с 21 по 27 октября 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе один силовик убит и один ранен. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал «Кавказский узел», за неделю с 14 по 20 октября в вооруженном конфликте на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало.

Хроника конфликта

Днем 24 октября в пригороде Грозного был обстрелян автомобиль «Урал» Росгвардии. В результате нападения один военнослужащий погиб, еще один получил ранения. Нападавшим удалось скрыться. Сотрудник Росгвардии в Чечне погиб, поскольку вооруженное нападение застало силовиков врасплох, а необходимости в дополнительной охране росгвардейцев в республике нет, считают ветераны силовых структур.

Убийство росгвардейца в Чечне может указывать на активизацию вооруженного подполья, при этом оно вряд ли скажется на репутации Кадырова, который ранее заявлял о ликвидации боевиков, полагают политологи и правозащитники.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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