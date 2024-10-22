Неделя с 14 по 20 октября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 14 по 20 октября 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал «Кавказский узел», за неделю с 7 по 13 октября в вооруженном конфликте на Северном Кавказе убиты трое: полицейский и двое гражданских. По версии силовиков, целью атаки мог быть сотрудник Центра противодействия экстремизму Адам Хамхоев, который находился в машине с погибшими, но не пострадал.

Задержания

Четверых жителей Ингушетии задержали за хранение боеприпасов и взрывного устройства, сообщил 19 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Ингушетии. Следственным отделом УФСБ России по Ингушетии возбуждены уголовные дела по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть 1 и часть 3 статьи 222.1 Уголовного кодекса России).

История конфликта

19 лет назад, 13-14 октября 2005 года, произошло вооруженное нападение на столицу Кабардино-Балкарии город Нальчик. Численность совершивших атаку на город боевиков составляла не менее 250 человек. В результате нападения погибли 35 сотрудников силовых структур и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских лиц были ранены. В результате боев в городе были убиты 95 боевиков.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России