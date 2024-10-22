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01:55, 22 октября 2024

Неделя с 14 по 20 октября прошла без жертв вооруженного конфликта на Северном Кавказе

Родственники погибших во время атаки на Нальчик рассматривают фотографии. Нальчик. 29 ноября 2005 года. Фото: REUTERS/Viktor Korotayev

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

За неделю с 14 по 20 октября 2024 года в ходе продолжающегося вооруженного конфликта на Северном Кавказе сведений о погибших и раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов «Кавказского узла», основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Как писал «Кавказский узел», за неделю с 7 по 13 октября в вооруженном конфликте на Северном Кавказе убиты трое: полицейский и двое гражданских. По версии силовиков, целью атаки мог быть сотрудник Центра противодействия экстремизму Адам Хамхоев, который находился в машине с погибшими, но не пострадал.

Задержания

Четверых жителей Ингушетии задержали за хранение боеприпасов и взрывного устройства, сообщил 19 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления МВД России по Ингушетии. Следственным отделом УФСБ России по Ингушетии возбуждены уголовные дела по статье о незаконном обороте взрывчатых веществ или взрывных устройств (часть 1 и часть 3 статьи 222.1 Уголовного кодекса России).

История конфликта

19 лет назад, 13-14 октября 2005 года, произошло вооруженное нападение на столицу Кабардино-Балкарии город Нальчик. Численность совершивших атаку на город боевиков составляла не менее 250 человек. В результате нападения погибли 35 сотрудников силовых структур и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских лиц были ранены. В результате боев в городе были убиты 95 боевиков.

«Кавказский узел» публикует месячную, квартальную и годовую статистику жертв вооруженного конфликта в регионах СКФО в разделе «Северный Кавказ - статистика жертв»

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