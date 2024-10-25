Аналитики объяснили связь числа избирателей и возможности фальсификаций на выборах в Грузии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Грузии не реагируют на призывы изъять из списка избирателей "лишних" людей, но оппозиция не выражает обеспокоенность, так как качественный мониторинг поможет не допустить фальсификаций.

Как писал "Кавказский узел", для участия парламентских выборах зарегистрированы 3 508 294 избирателя. Из них посредством электронных технологий проголосуют 3 113 747 избирателей, посредством переносной урны - 64 238 избирателей, сообщила 18 октября Центральная избирательная комиссия. Общее количество избирателей, внесенных в список на назначенных на 26 октября выборах в парламент Грузии, составляет 3,5 млн человек, или 95% от численности населения.

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. Пять оппозиционных партий и альянсов, если верить итогам опросов общественного мнения, могут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах и пройти в новый парламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

В единый список избирателей внесено для участия парламентских выборах зарегистрированы 3 508 294 избирателя, при том, что по данным Национальной службы статистики на 1 января 2024 года, составило 3 694,6 тысячи человек.

Сове мнение о возможности использования для фальсификаций завышенного числа людей в списках избирателей по запросу "Кавказского узла" высказали Бывший председатель Центральной избирательной комиссии Грузии, руководитель неправительственной организации "Защити выборы" Леван Тархнишвили и бывший заместитель министра юстиции Грузии, представитель неправительственной организации Александр Барамидзе.

В единый список избирателей внесены люди, получавшие документы по состоянию на 2011 год. Среди них, те, кто утратил гражданство Грузии, те, кто проживает за рубежом, указал Леван Тархнишвили.

"В списке избирателей 3,5 миллиона человек - это люди, которые когда-то получали документы, некоторые из них вообще не находятся в Грузии, а кто-то утратил гражданство. Они внесены в единый список избирателей по документам 2011 года. Это может стать причиной злоупотреблений в ходе голосования на выборах и так называемых каруселей, когда один и тот же избиратель голосует на разных участках, и будут голосовать от их имени", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, если во время голосования представители неправительственных организаций или оппозиционных партий будут качественно наблюдать за процессом, тогда никто не сможет проголосовать за другого человека. "Если будет проверен и промаркирован каждый голосующий, проблема каруселей исчезнет. Скажем грубо, если человек не появляется на избирательном участке, то пусть он будет в избирательном списке", - сказал Тархнишвили.

Проверить список избирателей могут только правительство и государственные ведомства, у которых есть все необходимые для этого ресурсы, подчеркнул Александр Барамидзе.

"Теоретически такое завышенное количество избирателей можно использовать для политических целей. Оппозиция порой обращает внимание на это, но у нее нет ресурсов для контроля", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, оппозиция периодически требует привести в соответствие единый список избирателей, но ни правительство, ни государственные учреждения на это не реагируют.

Грузинская мечта" делает ставку на демонизацию оппозиции и использование админресурса, при этом оппозиция главным вопросом сделала европейский выбор Грузии. Предвыборные программы сами по себе не важны, так как зачастую выглядят популистскими, а избиратели научились не верить предвыборным обещаниям политиков, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.