RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:19, 25 октября 2024

Аналитики объяснили связь числа избирателей и возможности фальсификаций на выборах в Грузии

Агитация на улицах Тбилиси. Октябрь 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Грузии не реагируют на призывы изъять из списка избирателей "лишних" людей, но оппозиция не выражает обеспокоенность, так как качественный мониторинг поможет не допустить фальсификаций.

Как писал "Кавказский узел", для участия парламентских выборах зарегистрированы 3 508 294 избирателя. Из них посредством электронных технологий проголосуют 3 113 747 избирателей, посредством переносной урны - 64 238 избирателей, сообщила 18 октября Центральная избирательная комиссия. Общее количество избирателей, внесенных в список на назначенных на 26 октября выборах в парламент Грузии, составляет 3,5 млн человек, или 95% от численности населения.

На 26 октября намечено голосование на выборах депутатов парламента Грузии. Пять оппозиционных партий и альянсов, если верить итогам опросов общественного мнения, могут преодолеть пятипроцентный барьер на выборах и пройти в новый парламент, говорится в справке "Кавказского узла" "Программы ведущих оппозиционных партий Грузии".

В единый список избирателей внесено для участия парламентских выборах зарегистрированы 3 508 294 избирателя, при том, что по данным Национальной службы статистики на 1 января 2024 года, составило 3 694,6 тысячи человек.

Сове мнение о возможности использования для фальсификаций завышенного числа людей в списках избирателей по запросу "Кавказского узла" высказали Бывший председатель Центральной избирательной комиссии Грузии, руководитель неправительственной организации "Защити выборы" Леван Тархнишвили и бывший заместитель министра юстиции Грузии, представитель неправительственной организации Александр Барамидзе.

В единый список избирателей внесены люди, получавшие документы по состоянию на 2011 год. Среди них, те, кто утратил гражданство Грузии, те, кто проживает за рубежом, указал Леван Тархнишвили.

 "В списке избирателей 3,5 миллиона человек - это люди, которые когда-то получали документы, некоторые из них вообще не находятся в Грузии, а кто-то утратил гражданство. Они внесены в единый список избирателей по документам 2011 года. Это может стать причиной злоупотреблений в ходе голосования на выборах и так называемых каруселей, когда один и тот же избиратель голосует на разных участках, и будут голосовать от их имени", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, если во время голосования представители неправительственных организаций или оппозиционных партий будут качественно наблюдать за процессом, тогда никто не сможет проголосовать за другого человека. "Если будет проверен и промаркирован каждый голосующий, проблема каруселей исчезнет. Скажем грубо, если человек не появляется на избирательном участке, то пусть он будет в избирательном списке", - сказал Тархнишвили.

Проверить список избирателей могут только правительство и государственные ведомства, у которых есть все необходимые для этого ресурсы, подчеркнул Александр Барамидзе.

 "Теоретически такое завышенное количество избирателей можно использовать для политических целей. Оппозиция порой обращает внимание на это, но у нее нет ресурсов для контроля", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

 По его словам, оппозиция периодически требует привести в соответствие единый список избирателей, но ни правительство, ни государственные учреждения на это не реагируют.

Грузинская мечта" делает ставку на демонизацию оппозиции и использование админресурса, при этом оппозиция главным вопросом сделала европейский выбор Грузии. Предвыборные программы сами по себе не важны, так как зачастую выглядят популистскими, а избиратели научились не верить предвыборным обещаниям политиков, указали ранее опрошенные "Кавказским узлом" политологи.

Выборы будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: Инна Кукуджанова

источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:13, 25 октября 2024
Мэр Мартакерта оправдан по делу о мошенничестве
11:10, 25 октября 2024
Контрактник из Волгоградской области убит в военной операции
08:54, 25 октября 2024
Военные сбили воздушный шар над Ростовской областью
08:13, 25 октября 2024
Два контрактника из Астраханской области убиты на Украине
05:29, 25 октября 2024
3
 Пограничник из Астраханской области убит на границе с Украиной
21:44, 24 октября 2024
Росгвардия подтвердила убийство силовика в Чечне
Все события дня
Новости
Агитационные плакаты на улицах Тбилиси. Октябрь 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
25 октября 2024, 16:28
Грузинские активисты накануне выборов заявили о давлении на наблюдателей
Афган Садыгов. Фото: https://oxu.az/ru/obshestvo/azerbajdzhanskij-zhurnalist-zaderzhan-v-gruzii
25 октября 2024, 14:08
Состояние здоровья Афгана Садыгова близко к критическому
Предвыборная агитация на улицах Тбилиси. Октябрь 2024 г. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
25 октября 2024, 11:55
Честность выборов в Грузии поставлена под сомнение из-за списков избирателей
Парламент Грузии. https://yandex.ru/maps/org/parlament_gruzii/163726770969/?ll=44.798570%2C41.696927&z=16
25 октября 2024, 06:28
Аналитики указали на дисбаланс агитации в пользу "Грузинской мечты"
Урна для голосования в Грузии. Иллюстрация создана с помощью программы Copilot
24 октября 2024, 23:36
Результаты предвыборных опросов в Грузии указали на борьбу за голоса
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
17:04, 25 октября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Грузинская Мечта выиграет, но с каким преимуществом? Мой прогноз
Фото
08:50, 25 октября 2024
BERG...man Tbilisi
38
Главные лозунги политических партий Грузии перед парламентскими выборами
Фото
17:38, 24 октября 2024
Политическая география Южного Кавказа
2
Как повлияют американские выборы на евразийский регион и Южный Кавказ?
Все блоги
Справочник
Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge https://ru.wikipedia.org/ Парламентские выборы в Грузии

Участники митинга держат плакат в поддержку евроинтеграции Грузии. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge Программы ведущих оппозиционных партий Грузии

Театральный центр на Дубровке. Москва, октябрь 2002 г. Фото: официальный сайт партии "Единая Россия" http://er.ru/news/64182/ Террористический акт на Дубровке (23-26 октября 2002 года)

Блогеры
Фото
17:04, 25 октября 2024
BERG...man Tbilisi
14
Грузинская Мечта выиграет, но с каким преимуществом? Мой прогноз
Фото
08:50, 25 октября 2024
BERG...man Tbilisi
38
Главные лозунги политических партий Грузии перед парламентскими выборами
Фото
17:38, 24 октября 2024
Политическая география Южного Кавказа
2
Как повлияют американские выборы на евразийский регион и Южный Кавказ?
Фото
13:05, 24 октября 2024
BERG...man Tbilisi
40
Как в Грузии относятся к саммиту БРИКС в "стране - изгое"
Фото
09:29, 24 октября 2024
BERG...man Tbilisi
33
Финальный смотр сторонников Грузинской Мечты и последние рейтинги
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Платная парковка. Фото: РИА "Дагестан" https://riadagestan.ru/news/tourism_events/v_makhachkale_na_7_uchastkakh_tsentralnykh_ulits_zarabotali_platnye_parkovki/
25 октября 2024, 12:37
Махачкалинские активисты остались недовольны обсуждением платных парковок с чиновниками

Ильяс Якубов. Фото: пресс-служба Чертановского суда
25 октября 2024, 10:25
Уголовное дело Ильяса Якубова прекращено

Европарламент. Фото: Diliff. https://ru.wikipedia.org/
24 октября 2024, 17:18
Европарламент призвал Азербайджан освободить армянских пленных

Граница Армении и Азербайджана. Фото: пресс-служба президента Армении
24 октября 2024, 14:01
Отчет властей Армении о согласовании плана по делимитации границы вызвал скепсис аналитиков

Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Грузия протестует: последний шанс стать Европой
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Сельчане полгода ждали компенсации после наводнения в Армении
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Показать больше