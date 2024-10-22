Азербайджанские активисты назвали меры превенции ранних браков

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Государственные меры по предотвращению ранних браков малоэффективны, необходимо содействие общему и профессиональному образованию девушек, считают опрошенные "Кавказским узлом" азербайджанские активисты. Ответственность за ранние браки обычно лежит на родителях девушки, порой избежать принуждения девушки к замужеству помогает огласка, подчеркнули они.

Как писал "Кавказский узел", в Комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана с начала года поступило от граждан 16 обращений, связанных с ранними браками, по ним были проведены проверки, 11 таких браков были предотвращены, сообщили чиновники.

Педагог Лейла Наджафгулиева рассказала "Кавказскому узлу" о двух случаях принуждения девочек к раннему браку в селе Аранлы Имишлинского района Азербайджана, где она ранее работала учительницей начальных классов. "Две девочки были принуждены к обручению, одной отец угрожал ножом. Потом помолвки были прекращены. Обе отказывались выйти замуж говоря, что парней считают своими братьями (они родственники), никогда не выйдут за них замуж. Отец одной, 15-летней школьницы, угрожал дочери ножом, даже оставил на горле след, девочка закрывала горло шарфом. Тогда она, чтобы помешать помолвке, совершила попытку суицида, но мать снова принуждала к браку и девочка опять прибегла к попытке самоубийства. Девочка скрытная, учится в школе, но рассказала в классе о своей беде. Ей решили помочь одноклассники, приняв план бегства девочки из дома, я была готова принять ее у себя в доме. Мы сообщили о проблеме представителю Детского объединения. Вечером отец избил дома дочь, но кольцо вернули. Вопрос закрылся без участия государства, полиции и директора школы. Директор школы знала о случившемся, но палец о палец не ударила для помощи ребенку", - сообщила Наджафгулиева.

Вторая девушка, которой до 18-летия осталось три месяца, упорствовала, отказываясь выйти замуж и после семейных скандалов добилась возвращения кольца. "Родители принуждали ее создать семью потому, что семья жениха богатая. В этом случае педагог класса тоже отказалась вмешаться в проблему школьницы, боясь конфликта с односельчанами. Прошло время, девушке исполнилось 18 лет и сейчас она готовится к свадьбе с тем парнем", - рассказала Наджафгулиева.

17-летняя девушка на условиях анонимности сообщила о том, что ее принуждали в семье выйти замуж потому, что семья жениха богатая. Давление оказывала мать девушки, отца у них нет, семья бедная. "Я училась в 11-классе и готовилась к выпускному экзамену. Согласилась выйти замуж под давлением, из-за бедноты нашей семьи. Не сопротивлялась, никуда за помощью не обратилась. Потом узнала о том, что я четвертая жена у 20-летнего мужа". Она рассказала, что в семье родился ребенок с ментальными проблемами. Супруги развелись, молодая женщина живет одна, с родителями и ребенком. Бывшего супруга не видит.

Глава Общественного объединения "Чистый мир" Мехрибан Зейналова рассказала, что в социальном убежище ее организации находятся девушки, которые бежали из семей из-за принуждения к раннему браку. По ее мнению, основная ответственность лежит на родителях. "Ко мне приходили матери девочек и просили вернуть детей домой для того, чтобы заставить девочек выйти замуж. Есть несоответствие в законах. Изнасилование ребенка до 15-летнего возраста считается сексуальным преступлением против детей, также как кража девочки этого возраста с целью женитьбы. А если девочка старше 16-летнего возраста выдается замуж и она дает согласие, это не считается сексуальным насилием. Хотя брачный возраст в стране - 18 лет", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Нет контроля, активность против таких правонарушений ведется на формальном уровне

Зейналова считает решением проблемы предоставление девушкам возможности получить образование и профессию. Она констатировала ухудшение общественных стереотипов в отношении женщин, это наблюдается в том числе на телевидении и в социальных сетях, распространяющих истории ранних браков и не разъясняющих опасность таких явлений.

В 2022 году в Азербайджане 2011 детей рождены несовершеннолетними девушками. Это на 361 больше, чем было в 2021 году. В 2022 году 270 девушек вышли замуж в несовершеннолетнем возрасте, тогда как годом ранее таких девушек было 137. Рост числа браков с несовершеннолетними в Азербайджане связан с недостаточной просветительской работой властей и общественных организаций, указали социолог Санубар Гейдарова и глава общественного объединения "Мир, мать и дети" Дунья Алиева.

Директор общественной организации Муниципальный Центр обучения и ресурсов Гюлнара Амирасланова указала на неэффективность проводимых государством акций по противодействию ранних браков. По ее словам, зачастую о них становится известно, когда организуются торжества по случаю помолвки, что вызывает возмущение в обществе. "Бракосочетание срывается, но потом, когда внимание общества уводится в другую сторону, родители вновь ведут девушку в дом жениха и тихо завершают процесс. Потому что нет контроля, активность против таких правонарушений ведется на формальном уровне", - заявила она на своей странице в Facebook*.

Депутат парламента Азербайджана Рази Нуруллаев объяснил случаи принуждения девочек к ранним бракам неспособностью семей оплатить продолжение образования дочерей. Он предлагает для борьбы с ранними браками обеспечить государственное финансирование любого образования всем девушкам, независимо от их успеваемости. "Это надо сделать для того, чтобы у родителей не было предлога отказать дочери в учебе из-за отсутствия в семье денег, и чтобы они под этим предлогом не старались быстро выдать детей замуж", - сказал депутат Нуруллаев.

Отстранение девушек от образования приводит к зависимости ее от родителей, потом от мужа, к насилию и ухудшению здоровья из-за преждевременной беременности

Социолог Фарид Абилов назвал различные причины решения семей отказать дочери в получении образования. В зависимости от регионов причины разные: закостеневшие нормы и поверья, недостаток общественного развития. "ООН констатировала связь между ограничением в образовании и ранними браками, а следовательно с насилием. В Азербайджане эта проблема не глобальная, хотя если наблюдаются несколько случаев, это тоже много. Но хорошо, что наблюдаем негативное отношение общества к насилию над девушками. Решение проблемы надо искать в образовании и получении профессии для повышения обеспеченности семей и девушек. Отстранение девушек от образования приводит к зависимости ее от родителей, потом от мужа, к насилию и ухудшению здоровья из-за преждевременной беременности", - считает социолог Абилов.

Существование проблемы ранних браков признается государством. С этими явлениями борются МВД, Госкомитет социальной защиты населения и Госкомитет по делам детей, женщин и семьи. 11 региональных Центров поддержки детей и семей, действующих при комитете, принимают информацию о раннем или детском браках, тогда организуются визиты в семьи с участием представителей этих центров, местных органов исполнительной власти и полиции, разъясняется ответственность, предусмотренная соответствующим законодательством, принимаются необходимые меры по предотвращению подобных случаев, - сказано в сообщении Комитета на странице в Facebook*

За последние 10 дней в большинстве районов Азербайджана в местных школах, особенно много в профессиональных средних училищах проведены встречи с учащимися для разъяснения незаконности и опасности ранних браков. Отчеты о таких встречах с фотографиями опубликованы на странице Госкомитета в соцсети.

В Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана корреспонденту "Кавказского узла" заявили, что в стране принят закон о 18-летнем возрасте создания семьи. Прежде закон разрешал бракосочетаться в 17 и 18 лет для девушек и юношей. "Согласно статье 1.4 Семейного кодекса Азербайджанской Республики, правовое регулирование брачных и семейных отношений с юридической точки зрения осуществляется государством, и признается только брак, заключенный в соответствующем органе исполнительной власти. В статье 1.5 того же документа отмечается, что религиозное бракосочетание не имеет юридического значения. Брачный возраст в Азербайджане с 18 лет, лицам младше этого возраста не разрешается вступать в брак. В июне 2024 года Милли Меджлис внес изменения в Уголовный кодекс в части статей о принуждении к вступлению в брак или к раннему браку. В новой редакции закона статья 176-1 УК (принуждение женщины к вступлению в брак) переименована в "Принуждение к вступлению в брак или к раннему браку". За принуждение лица, не достигшего брачного возраста, к вступлению в брак, установлено наказание в виде штрафа в размере от 3 до 4 тысяч манатов или лишения свободы на срок до четырех лет. В статьях 176-1 и 176-2 УК под "ранним браком" понимается союз, заключенный с несовершеннолетним с целью создания семьи без заключения брака. С 1 июня 2024 года закон запрещает выдачу разрешения на создание семьи с 17 лет в виде исключения, по объективным причинам и с разрешения местного органа власти. Но поправка начнет действовать с 1 июля 2025 года, - сообщили в Госкомитете по делам семьи, женщин и детей.

Детский фонд ООН (UNICEF) называет ранние браки детскими и относит к ним официально заключенные или неофициальные союзы с лицом, не достигшим 18 лет. В ряде конвенций ООН детский брак и связанные с ним явления рассматриваются как нарушения прав человека.

Напомним, практика ранних браков существует также в Грузии, она особенно заметна в районах, населенных этническими азербайджанцами. И в Азербайджане, и в Грузии закон допускает заключение брака только с 18 лет, но в прошлом ранние браки допускались религией, законами и обычаями, а в связи с борьбой женщин за свои права они стали вызывать осуждение, говорится в материале "Ранние браки в Грузии: традиция или дурная привычка?", подготовленном "Кавказским узлом".

Феминистки в Азербайджане неоднократно проводили акции протеста против насилия над женщинами и ранних браков. "Некоторые мужчины завесой религиозных браков прикрывают свою аморальность, "женясь" на девочках-подростках", - ранее сообщила "Кавказскому узлу" активистка Айтадж Тапдыг.

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