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04:52, 20 октября 2024

11 ранних браков предотвращено в Азербайджане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В Комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана с начала года поступило от граждан 16 обращений, связанных с ранними браками, по ним были проведены проверки, 11 таких браков были предотвращены, сообщили чиновники.

Как писал "Кавказский узел", в 2022 году в Азербайджане 2011 детей рождены несовершеннолетними девушками. Это на 361 больше, чем было в 2021 году. В 2022 году 270 девушек вышли замуж в несовершеннолетнем возрасте, тогда как годом ранее таких девушек было 137. Рост числа браков с несовершеннолетними в Азербайджане связан с недостаточной просветительской работой властей и общественных организаций, указали социолог Санубар Гейдарова и глава общественного объединения "Мир, мать и дети" Дунья Алиева. 

С начала года в Государственный комитет по проблемам семьи, женщин и детей Азербайджана поступило 16 обращений, связанных с ранними браками. Из этих обращение 11 ранних браков были предотвращены, одно заявление было признано необоснованным, следует из данных ведомства, которые приводит 19 октября Oxu.az.

Также сообщается, что в течение года сотрудники центров поддержки детей и семей совершили 15 визитов в семьи в связи с сообщениями о предполагаемых ранних браках. В результате было предотвращено семь случаев, четыре сообщения были признаны необоснованными.

В Азербайджане работает 11 центров поддержки детей и семьи при Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей.

Детский фонд ООН (UNICEF) называет ранние браки детскими и относит к ним официально заключенные или неофициальные союзы с лицом, не достигшим 18 лет. В ряде конвенций ООН детский брак и связанные с ним явления рассматриваются как нарушения прав человека.

Напомним, практика ранних браков существует также в Грузии, она особенно заметна в районах, населенных этническими азербайджанцами. И в Азербайджане, и в Грузии закон допускает заключение брака только с 18 лет, но в прошлом ранние браки допускались религией, законами и обычаями, а в связи с борьбой женщин за свои права они стали вызывать осуждение, говорится в материале "Ранние браки в Грузии: традиция или дурная привычка?", подготовленном "Кавказским узлом".

Феминистки в Азербайджане неоднократно проводили акции протеста против насилия над женщинами и ранних браков. "Некоторые мужчины завесой религиозных браков прикрывают свою аморальность, "женясь" на девочках-подростках", - ранее сообщила "Кавказскому узлу" активистка Айтадж Тапдыг.

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Автор: "Кавказский узел"

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