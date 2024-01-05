Специалисты объяснили рост числа ранних браков в Азербайджане нехваткой просвещения

05 января 2024, 12:30

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Рост числа браков с несовершеннолетними в Азербайджане связан с недостаточной просветительской работой властей и общественных организаций, указали социолог Санубар Гейдарова и глава общественного объединения "Мир, мать и дети" Дунья Алиева. После ареста мужчины за помолвку 12-летней дочери родители девочек начали расторгать их помолвки, сообщила правозащитница Кямаля Агазаде.

Как писал "Кавказский узел", родственники 16-летней девушки из Гейгельского района, которая сбежала от 40-летнего мужа, приговорили ее к смерти, заявила 3 января активистка движения в защиту прав женщин Парвин Абышева. Правозащитницы обратились в полицию и в Госкомитет по делам семьи, чтобы обеспечить безопасность девушки, которая была вынуждена скрываться от родственников.

Ранее, 30 декабря 2023 года, в Сабирабадском районе на юге Азербайджана был арестован мужчина, обвиняемый в принуждении 12-летней дочери к браку с местным жителем, который старше нее на 20 лет. Отцу девочки предъявлено обвинение по статье 176-1.2 (принуждение к вступлению в брак человека, не достигшего брачного возраста), которая предусматривает штраф в размере от 3000 до 4000 манатов (около 1800-2400 долларов) или до четырех лет лишения свободы.

Полиция провела профилактическую работу, и угрозы безопасности девушки нет, поэтому она "по обоюдному согласию" возвращена в семью, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник пресс-службы МВД Азербайджана. Уголовное дело не возбуждено, отметил он.

Ранее сотрудники Гейгельского районного отделения Госкомитета по делам женщин, семьи и детей занимались делом этой девушки, для нее было определено место в убежище для временного и безопасного проживания, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель комитета.

После того, как в декабре 2023 года стало известно об аресте мужчины за помолвку 12-летней девочки в Сабирабадском районе, в Общество защиты детей начала поступать информация из Шамаха, Агсу, Сабирабада, Ленкорани, Кюрдамира о расторжении помолвок с несовершеннолетними девочками, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель Общества защиты детей Кямаля Агазаде.

Родители, по ее мнению, стали бояться уголовного преследования. "Так надо поступать. В МВД поняли, что одной профилактики недостаточно, люди не прекращают нарушать права детей, и полиция арестовала отца. Мы много старались, но нужны строгие меры - аресты и осуждения", - сказала она.

Детский фонд ООН (UNICEF) называет ранние браки детскими и относит к ним официально заключенные или неофициальные союзы с лицом, не достигшим 18 лет. В ряде конвенций ООН детский брак и связанные с ним явления рассматриваются как нарушения прав человека.

По данным Госкомитета статистики, в 2022 году в Азербайджане 2011 детей рождены несовершеннолетними девушками. Это на 361 ребенка больше, чем в 2021 году. В 2022 году 270 девушек вышли замуж в несовершеннолетнем возрасте, тогда как годом ранее 137 девушек вышли замуж в возрасте до 18 лет. Рост числа браков с несовершеннолетними связан с недостаточной эффективностью работы районных комитетов по делам семьи, женщин и детей, указала социолог Санубар Гейдарова.

"Комитеты заняты только просветительством, но и этого [зачастую] нет. К этим ведомствам отношу министерства образования, здравоохранения, прокуратуру и так далее. Ведь если у несовершеннолетней девушки рождается ребенок, значит, она не посещает школу, и на это закрывают глаза. Полиция также не выполняет задачу надзора", - считает Санубар Гейдарова.

Государство и общественные организации должны усилить просветительскую работу, особенно в южных регионах страны необходимо информировать население о влиянии ранних браков на здоровье и социальный статус вступивших в ранний брак, сказала корреспонденту "Кавказского узла" председатель общественного объединения "Мир, мать и дети" Дунья Алиева.

"Ранние браки приводят к многочисленным бедам. Девушки не могут продолжать образование, остаются без профессии и возможности самостоятельно зарабатывать. Ранние браки плохо влияют на детородную функцию организма, вызывают раннюю старость женщин, создают проблемы в здоровье новорожденных. Страдает также воспитание детей в таких семьях", - сообщила Дунья Алиева.

Напомним, практика ранних браков существует также в Грузии, она особенно заметна в районах, населенных этническими азербайджанцами. И в Азербайджане, и в Грузии закон допускает заключение брака только с 18 лет, но в прошлом ранние браки допускались религией, законами и обычаями, а в связи с борьбой женщин за свои права они стали вызывать осуждение, говорится в материале "Ранние браки в Грузии: традиция или дурная привычка?", подготовленном "Кавказским узлом".

Феминистки в Азербайджане неоднократно проводили акции протеста против насилия над женщинами и ранних браков. "Некоторые мужчины завесой религиозных браков прикрывают свою аморальность, "женясь" на девочках-подростках", - ранее сообщила "Кавказскому узлу" активистка Айтадж Тапдыг.

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