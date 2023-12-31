Житель Азербайджана арестован за принуждение 12-летней дочери к браку

31 декабря 2023, 01:29

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В Сабирабадском районе арестован мужчина, обвиняемый в принуждении своей несовершеннолетней дочери к вступлению в брак, сообщило МВД. Житель села Мамишли Сабирабадского района Гулиев Мубариз Муса оглу был задержан 30 декабря сотрудниками полиции. Ему предъявлено обвинение по статье 176-1.2 (принуждение к вступлению в брак не достигшего брачного возраста), решение суда в отношении мужчины избрана мера пресечения в виде ареста сроком на три месяца. Следственные действия продолжаются, сообщило МВД Азербайджана. Источник в правоохранительных органах Сабирабадского района сообщил корреспонденту «Кавказского узла», что мужчине инкриминируется попытка выдать свою 12-летнюю дочь за мужчину, который старший нее на 20 лет. «Расследование было начато после того, как в социальных сетях были распространены фото и видео помолвки девочки», - сказал источник.

Ст. 176-1.2 УК Азербайджана предусматривает наказание штрафом в размере от трех тысяч до четырех тысяч манатов (около 1800-2400 долларов) или лишением свободы на срок до четырех лет.

Отметим, что Гулиев ранее заявил СМИ, что согласился на помолвку дочери при условии, что свадьба состоится только после окончания ею школы. «Моя дочь родилась в 2011 году. Мы условились со стороной жениха, что пока она не окончит школу, свадьбы не будет», - заявил Гулиев.

По его словам, к ним в дом явилась мать новоявленного жениха свататься к ребенку. «Мы не родственники, но близко общаемся. У меня три сына и дочь. Женщина сообщила о своем желании женить своего сына на нашей девочке. Я ответил, что она еще мала и учится в школе. Я не собираюсь выдавать замуж дочь, пока она не окончит школу. Сторона жениха заверила, что готова ждать пять, 10 лет - сколько понадобится. Главное, чтобы они были уверены, что девочка их, как-никак живем в районе. Я и в объяснительной указал, что ребенок продолжит учебу. Объяснил семье будущего зятя, что дочь хочет стать врачом, а у меня нет возможности нанять ей репетиторов. Но мать жениха заверила, что если девочка пожелает учиться в университете, они поддержат ее. Такой уговор был между нашими семьями», - цитирует Гулиева media.az.

ЮНИСЕФ (UNICEF, Детский фонд ООН) называет ранние браки детскими (Child marriage) и относит к ним официально заключенные или неофициальные союзы с лицом, не достигшим 18 лет. В нескольких конвенциях ООН детский брак и/или связанные с ним явления рассматриваются как нарушение прав человека.

Отметим, что феминистки в Азербайджане не раз проводили акции протеста против насилия над женщинами и ранних браков. «Некоторые мужчины завесой религиозных браков прикрывают свою аморальность, "женясь" на девочках-подростках", - ранее сообщила корреспонденту "Кавказского узла" одна из гендер-активисток Айтадж Тапдыг.

Веками ранние браки были вполне обычным делом, допускались религией, законами и обычаями. Но в связи с борьбой женщин за свои права они все чаще стали восприниматься с социальным осуждением и даже как преступления, отмечается в материале "Ранние браки в Грузии: традиция или дурная привычка?", подготовленном "Кавказским узлом" на основе публикации Meydan.TV "Чем раньше выйдет замуж, тем лучше". Ранние браки: традиция или дурная привычка?". В статье объясняется, почему в современной Грузии так велико количество ранних браков, причем тут азербайджанцы и как выйти из этой традиции.

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