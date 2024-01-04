Активистки в Азербайджане потребовали спасти от "убийства чести" 16-летнюю девушку

04 января 2024, 05:42

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Родственники 16-летней девушки из Гейгельского района Азербайджана, которая сбежала от 40-летнего мужа, приговорили ее к смерти, заявила активистка Парвин Абышева. Правозащитницы обратились в госкомитет по делам семьи и в полицию, чтобы обеспечить безопасность девушки.

"Кавказский узел" писал, что феминистки в Азербайджане не раз проводили акции протеста против насилия над женщинами и ранних браков. В конце декабря в Сабирабадском районе Азербайджана был арестован мужчина, обвиняемый в принуждении своей 12-летней дочери к браку с местным жителем, который старше нее на 20 лет.

ЮНИСЕФ (UNICEF, Детский фонд ООН) называет ранние браки детскими (Child marriage) и относит к ним официально заключенные или неофициальные союзы с лицом, не достигшим 18 лет. В ряде конвенций ООН детский брак и/или связанные с ним явления рассматриваются как нарушение прав человека.

Девушка 2007 года рождения, которую семья выдала замуж за 40-летнего мужчину, сбежала от супруга и за это была приговорена родными к смерти, активистка движения защиты прав женщин Парвин Абышева.

По словам активистки, 16-летняя девушка сбежала от мужа вскоре после заключения брака и некоторое время жила с неким парнем, который позже бросил ее “вдали от города на автомобильной дороге”. Родственники, узнав об этом, договорились убить несовершеннолетнюю и назначили исполнителя убийства - родного брата девушки, ученика 11-го класса школы, сообщило 3 января информационное агентство Turan.

По словам Абышевой, сейчас девушка, которой грозит убийство, вынуждена скрываться от родственников. Активистка обратилась в отделение Госкомитета по делам семьи, детей и женщин Гейгельского района, сообщив чиновникам историю девушки и попросив обеспечить ее безопасность.

Парвин Абышева также написала о ситуации на своей странице в Facebook*, попросив коллег-правозащитников найти для девушки убежище.

Глава Общества защиты детей Кямаля Агазаде в связи с угрозой жизни 16-летней девушки обратилась также в МВД. В ведомстве подтвердили, что получили обращение активистки.

1 января Агазаде написала на своей странице в Facebook*, что арест отца 12-летней “невесты” из Сабирабадского района стал важным прецедентом в борьбе с практикой ранних браков в Азербайджане. По словам активистки, полиция увидела, что “профилактика невозможна” и “проделала большую работу”, в результате чего семьи в ряде районов Азербайджана начали расторгать ранее заключенные помолвки несовершеннолетних дочерей.

Практика ранних браков существует также в Грузии, она особенно заметна в районах, населенных азербайджанцами. На сегодняшний день и в Азербайджане, и в Грузии закон допускает заключение брака только с 18 лет. В прошлом ранние браки допускались религией, законами и обычаями, но в связи с борьбой женщин за свои права они стали стали вызывать социальное осуждение и рассматриваться как преступления, отмечается в материале "Ранние браки в Грузии: традиция или дурная привычка?", подготовленном "Кавказским узлом" на основе публикации Meydan.TV "Чем раньше выйдет замуж, тем лучше".

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