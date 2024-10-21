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16:04, 21 октября 2024

Задержан подозреваемый в нападении на трансгендера в Тбилиси

Полицейские машины. Фото: Новости Грузии https://www.newsgeorgia.ge/13-chelovek-zaderzhany-v-zapadnoj-gruzii-p/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Силовики задержали мужчину, подозреваемого в нападении на женщину-трансгендера в Тбилиси. Врачи диагностировали у пострадавшей сотрясение мозга.

Как писал "Кавказский узел", в Грузии периодически происходят нападения на трансгендеров. Так, 18 сентября была убита 37-летняя Кесария Абрамидзе – самая известная женщина-трансгендер в Грузии, которая в 2018 году представляла Грузию на конкурсе красоты среди трансгендеров. На ее похороны пришли политики, активисты и рядовые жители Грузии. По обвинению в убийстве арестован знакомый Абрамидзе, отчитались следователи.

31 октября 2021 года два жителя Тбилиси напали с ножами на двух женщин-трансгендеров, в результате одна скончалась, а вторая была ранена. Полиция задержала одного из нападавших. 28 сентября того же года полиция также рапортовала о задержании жителя Тбилиси за избиение женщины-трансгендера.

В Тбилиси задержан подозреваемый в нападении на женщину-трансгендера, которое было совершено вечером 20 октября, сообщает сегодня "Новости Грузии".

Инцидент произошел в районе автовокзала в Ортачала. Мужчина, имя которого силовики не называют, оскорбил Нату Таликишвили и ударил кирпичом по голове. В клинике у нее было диагностировано сотрясение мозга.

В связи с нападением возбуждено уголовное дело, пишет издание.

Напомним, в январе 2022 года депутаты ПАСЕ выразили обеспокоенность случаями нарушений свободы выражения мнений представителей ЛГБТ* в Грузии, которые зачастую сопровождались ненавистью и насилием на мероприятиях, которые проводили представители сексуальных меньшинств. Депутаты ПАСЕ призвали власти укреплять сотрудничество с организациями гражданского общества, работающими в сфере защиты прав человека, в том числе прав ЛГБТ*, при этом гарантируя их независимость и защищая их безопасность и безопасность людей, работающих с ними.

17 сентября, за день до убийства Абрамидзе, парламент Грузии принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ*. Убийство женщины-трансгендера стало результатом политики, которую проводят власти страны в отношении представителей ЛГБТ*, заявили грузинские активисты и правозащитники. Правящая партия "Грузинская мечта" длительное время навязывает обществу трансфобию, пояснили они.

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* ЛГБТ-движение признано в России экстремистским.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел

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