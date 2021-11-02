Здание МВД Грузии. Фото: пресс-служба МВД Грузии https://police.ge/

02 ноября 2021, 07:21

Житель Тбилиси задержан по делу об убийстве трансгендера

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Двое местных жителей 31 октября в Тбилиси напали с ножами на двух женщин-трансгендеров, в результате одна скончалась, а вторая была ранена. Полиция задержала одного из нападавших, сообщило МВД Грузии.

Полицейские в Тбилиси задержали местного жителя 1998 года рождения по делу об убийстве женщины-трансгендера из Таиланда, которая работала в одном из массажных салонов на улице Ахвледиани в столице Грузии.

Задержанному, по данным МВД Грузии, грозит до 15 лет лишения свободы, дело расследуется по статье об убийстве, передал сегодня на своем сайте телеканал "Рустави-2".

"Следствием установлено, что 31 октября подозреваемый нанес холодным оружием множественные ранения иностранке – трансгендерной женщине, от полученных ран она скончалась на месте", – привел в ночь на 2 ноября на своем сайте сообщение МВД Грузии телеканал "Формула".

Нападавших было двое, они ранили в том же здании еще одну женщину-трансгендера, ее жизнь вне опасности. После нападения подозреваемые скрылись. После задержания одного из них, силовики изъяли орудие преступления – нож, сказано в публикации.

Напомним, что в Тбилиси периодически происходят нападения на трансгендеров. Так 8 октября стало известно, что водитель машины сбил в Тбилиси женщину-трансгендера и скрылся с места происшествия. Пострадавшая заявила, что наезд был намеренным. 28 сентября грузинская полиция также рапортовала о задержании жителя Тбилиси за избиение женщины-трансгендера.

"Кавказский узел" также писал, что 30 апреля 2020 года в столице Грузии женщина-трансгендер подожгла себя перед зданием мэрии. Таким образом она выразила протест против роста трансфобии, с которой она столкнулась во время самоизоляции. По ее словам, она потеряла заработок из-за враждебного отношения общества.

Грузинские правозащитники ранее отмечали рост агрессии в отношении представителей ЛГБТ в стране. По словам омбудсмена Нино Ломджарии, вместе с введением ограничений из-за коронавируса, представители ЛГБТ оказались в бедственном положении, многие из них остались без работы, лишились жилья, стали жертвами домашнего насилия.

Примечание:

"Житель Грузии задержан по делу об избиении сторонников ЛГБТ", "Число задержанных на акции против ЛГБТ в Тбилиси достигло восьми", "Патриархия Грузии протестует против закона о секс-меньшинствах".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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