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18:29, 17 октября 2024

Правительство Армении на год продлило статус карабахских беженцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Армении на год продлили срок действия удостоверений временной защиты беженцам из Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха, которые проживают в Армении, имеют временную защиту, которая приравнивает их к категории беженцев. Защита присваивается на один год. решением правительства Армении, беженцы из Нагорного Карабаха, чтобы трудоустроиться в госструктурах или воспользоваться жилищной программой, должны принять гражданство Армении. Однако, по данным на начало октября, лишь три процента беженцев приняли гражданство Армении. Вынужденные переселенцы заявили, что опасаются, что в случае принятия гражданства Армении их могут лишить права на возвращение на родину и собственности в Нагорном Карабахе

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К 14 октября 2023 года в регионе оставалось не более 40 жителей, а к сентябрю 2024 года  - только 14 армян, заявили карабахские правозащитники. В годовщину военных действий карабахцы рассказали, что были вынуждены уехать, когда их населенные пункты стали подвергаться обстрелам и в них вошли азербайджанские силовики.

Правительство Армении на сегодняшнем заседании, которое транслировалось в прямом эфире на правительственном YouTube-канале, приняли решение о продлении срока действия удостоверения временной защиты беженцам из Нагорного Карабаха.

Согласно принятому решению, срок удостоверений продлен еще на год и с возможность- продления. Паспорт карабахцев с кодом 070 и свидетельство о временной защите, по решению правительства Армении, считаются действительными при въезде и выезде из Армении, но только в случае их совместного использования.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна.  К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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Автор: Армине Мартиросян

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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