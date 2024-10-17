Правительство Армении на год продлило статус карабахских беженцев

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Власти Армении на год продлили срок действия удостоверений временной защиты беженцам из Нагорного Карабаха.

Как писал "Кавказский узел", вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха, которые проживают в Армении, имеют временную защиту, которая приравнивает их к категории беженцев. Защита присваивается на один год. решением правительства Армении, беженцы из Нагорного Карабаха, чтобы трудоустроиться в госструктурах или воспользоваться жилищной программой, должны принять гражданство Армении. Однако, по данным на начало октября, лишь три процента беженцев приняли гражданство Армении. Вынужденные переселенцы заявили, что опасаются, что в случае принятия гражданства Армении их могут лишить права на возвращение на родину и собственности в Нагорном Карабахе

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. К 14 октября 2023 года в регионе оставалось не более 40 жителей, а к сентябрю 2024 года - только 14 армян, заявили карабахские правозащитники. В годовщину военных действий карабахцы рассказали, что были вынуждены уехать, когда их населенные пункты стали подвергаться обстрелам и в них вошли азербайджанские силовики.

Правительство Армении на сегодняшнем заседании, которое транслировалось в прямом эфире на правительственном YouTube-канале, приняли решение о продлении срока действия удостоверения временной защиты беженцам из Нагорного Карабаха.

Согласно принятому решению, срок удостоверений продлен еще на год и с возможность- продления. Паспорт карабахцев с кодом 070 и свидетельство о временной защите, по решению правительства Армении, считаются действительными при въезде и выезде из Армении, но только в случае их совместного использования.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила свое существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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