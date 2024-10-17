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14:51, 17 октября 2024

Журналистка Эльнара Гасымова столкнулась с ограничениями в СИЗО

Журналистка Эльнара Гасымова. Фото Ульвии Али. Источник: https://www.meydan.tv/ru/article/po-delu-abzas-media-zaderzhana-zhurnalistka-elnara-gasymova/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Администрация бакинского СИЗО запретила журналистке Abzas Media Эльнаре Гасымовой встречи с родными без надзора, рассказала ее мать. Ограничения связаны с усилением изоляции журналистов в СИЗО в преддверии климатической конференции COP29, заявили коллеги Гасымовой.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники интернет-издания Abzas Media Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова были арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. В середине августа им предъявлены новые обвинения по семи статьям УК Азербайджана. 6 сентября Хатаинский райсуд Баку продлил арест Эльнары Гасымовой до 13 ноября.

Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

В отношении содержащейся в Бакинском СИЗО-1 журналистки Эльнары Гасымовой введены ограничения на «живые встречи», сообщила ее мать Натаван Гасымова.

 "Раньше мы могли в живую встречаться с Эльнарой. Можно был взять с собой ручку, бумагу, делать какие-то заметки. Но после парламентских выборов (состоялись 1 сентября) и преданию огласке на Abzas Media фактов пыток над заключенной женщиной в СИЗО (издание сообщало об избиении сотрудником СИЗО заключенной Малейки Бекировой, Пенитенциарная служба опровергла это сообщение - прим. "Кавказского узла"), «живые встречи» нам с Эльнарой запретили. Нам уже не позволяют брать на встречи ручку, бумагу. Даже встречи за стеклянной перегородкой, которые и так прослушиваются через телефон, проходят под демонстративным жестким наблюдением надзирателей. На днях надзирательница от начала до конца встречи стояла над головой. Когда я выразила протест другим надзирателям, они сказали, что «ей так поручили». Я спросила почему нельзя проносить ручку, бумагу, мне ответили, что "бумагу можно, ручку – нет, таково указание"", - рассказала Гасымова.

В редакции Abzas Media считают, что по мере приближения COP29 арестованных журналистам этого издания создаются трудности.

“Журналисты Abzas Media даже находясь в заключении, стараются выполнять свою профессиональную миссию, привлекать внимание к общественно значимым проблемам, нарушениям прав человека. Ульви Гасанли некоторое время назад направил статью, в которой привлек внимание к фактам пыток в СИЗО . Дважды такие сообщения передавала Севиндж Вагифгызы . Недавно она предала огласке факты голосования в СИЗО на парламентских выборах иностранных граждан, что запрещено законом. Поэтому Севиндж, Ульви запретили живые встречи, на них оказывалось давление. Журналистам Abzas Media не только запретили живые встречи, но даже их общение с близкими за стеклянной перегородкой проходит под пристальным надзором персонала. Очевидно, с приближением COP29 наших коллег хотят полностью изолировать. С одной стороны, видимо не хотят, чтобы они не были в курсе международной кампании в поддержку арестованных журналистов, а с другой – предотвратить передачу общественности информации о негативных явлениях в СИЗО", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" временный главный редактор Abzas Media Лейла Мустафаева.

 Глава Центра мониторинга политзаключенных Эльшан Гасанов считает, что ограничение живых встреч должно быть обоснованным решением.

"Во время пандемии коронавируса живые встречи отменили для всех во избежания распространения инфекции. Ограничения не должны быть избирательными, нельзя одним давать встречи, а другим отказывать, это – дискриминация. Насколько я знаю, во всех СИЗО живые встречи предоставляются. Если журналистам Abzas Media такое не позволяется, то это следует расценивать как ограничение прав и дискриминацию", - сказал Гасанов корреспонденту «Кавказского узла».

Однако в отделе общественных связей Пенитенциарной службы корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что "согласно внутренним правилам СИЗО арестованным лицам предоставляются встречи в специальных комнатах с перегородками, оборудованными специальными устройствами для свободного разговорного общения» и эти правила касаются всех.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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