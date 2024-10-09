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17:12, 9 октября 2024

Севиндж Вагифгызы столкнулась с давлением в изоляторе

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Руководство следственного изолятора потребовало, чтобы встречи главреда издания Abzas Media Севиндж Вагифгызы с матерью проходили только через стеклянную перегородку. Это произошло после того, как Вагифгызы сообщила о голосовании в СИЗО иностранцев на внеочередных парламентских выборах, сообщила ее мать.

Как писал "Кавказский узел", шесть сотрудников интернет-издания Abzas Media (Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы, Мохаммед Кекалов, Наргиз Абсаламова, Хафиз Бабалы и Эльнара Гасымова) арестованы по обвинению в контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты, говорится в справке "Кавказского узла" "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

 Севиндж Вагифгызы прекратили предоставлять живые встречи с матерью после внеочередных парламентских выборов 1 сентября. 
"Несмотря на то, что другим заключенным разрешают встречи с близкими, нам с Севиндж в последнее время не позволяют видеться вживую (не через стеклянную перегородку). Это произошло после внеочередных парламентских выборов. Для Севиндж вчера даже не пропустили карту памяти с музыкой. То, что разрешают другим заключенным, не позволяют для моей дочери. Начальник СИЗО Эльнур Исмайлов сказал мне, что Севиндж наказана за то, что предала огласке участие в голосовании на последних парламентских выборах в СИЗО иностранных граждан. Более того, Исмайлов сказал, что не изменит своего решения, кому бы мы не жаловались, куда бы мы не обращались", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" мать журналистки Офелия Магеррамова.

По мнению адвоката журналистки Немата Керимли, введение запрета за огласку какой-то информации из СИЗО, противоречит Внутренним дисциплинарным правилам пенитенциарных учреждений, утвержденных Кабинетом министров 26 февраля 2024 г. Согласно пункту 1.24 статьи 8 правил арестованное лицо имеет право на встречи с близкими родственниками или другими лицами.

Во внутренних правилах нет нормы из-за которой за разглашение какой-то информации арестант может быть наказан, сказал адвокат. "Внутренние дисциплинарные правила основываются на правовых актах более высокого уровня – законе о правах и свободах лиц, содержащихся в местах заключения. Статья 19.4 этого закона гарантируют заключенным четыре раза в месяц встречи в "достойных условиях" с близкими и два раза в неделю телефонные разговоры с ними. Начальник СИЗО не может по своему усмотрению ограничивать права на встречи. Под встречами подразумеваются живые встречи и в пенитенциарных учреждениях отводятся специальные помещения для этого. Применение начальником ограничения в отношении Вагифгызы является дискриминацией. Также не понятно ограничение на передачу карты памяти с музыкой. Это нарушение прав заключенной, психологическое давление на журналистку. Ею просто нервируют, причиняют моральные страдания", - сказал адвокат.

Он также указал на необоснованность лишения Вагифгызы живых встреч также с точки зрения того, что в отношении нее завершено предварительное следствие. "В начале следствия общение арестанта с близкими под наблюдением и прослушкой через стеклянную перегородку еще могут объяснить интересами следствия. Но после завершения следствия такие ограничения не состоятельны. Арестант уже гипотетически не может передать какую-то информацию, которая может "помешать ходу следствия", - отметил адвокат.

В отделе общественных связей Пенитенциарной службы корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что согласно внутренним правилам СИЗО арестованным лицам предоставляются встречи в специальных комнатах с перегородками, оборудованными специальными устройствами для свободного разговорного общения.

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Автор: Фаик Меджид

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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