Кадыров отчитался об отправке новой группы бойцов в зону военной операции

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Добровольцы из разных районов России, прошедшие ускоренные курсы боевой подготовки на базе Российского университета спецназа, отправились в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке групп бойцов из республики в зону проведения военной операции на Украине. 28 августа глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил об отправке в зону военной операции очередной группы бойцов, не указав их числа. 27 июля он сообщил, что с начала специальной военной операции из Чечни на Украину отправлено 45 тысяч бойцов, в том числе свыше 18 тысяч добровольцев, отчитался глава республики Рамзан Кадыров.

Сообщения Кадырова об отправке из Чечни очередной группы силовиков, включая добровольцев, носят регулярный характер. По его утверждению, из Чечни с момента начала боевых действий было отправлено уже более 40 тысяч человек, причем почти половина из них - добровольцы. Однако данные про общее число отправленных из Чечни с 24.02.2022 года силовиков не учитывают числа выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. На фоне спекуляций на большом числе отправленных силовиков с ноября 2022 года каждое свое сообщение об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем. При этом глава Чечни регулярно заявляет о том, что поток добровольцев не снижается и что проблем с их набором нет. Путину в мае 2023 года Кадыров отчитался, что в неделю из Чечни отправляется по 200 добровольцев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 15 октября в своем телеграм-канале об очередной группе бойцов, которые вылетели из аэропорта Грозного в зону проведения военной операции. По его словам, это добровольцы, которые приехали в столицу Чечни из разных районов страны.

"Каждый из добровольцев прошел ускоренные курсы боевой подготовки по ряду востребованных направлений на базе Российского университета спецназа имени В.В.Путина", - отметил Кадыров, а также сообщил, что экипировку и затраты на проезд и проживание оплатил "Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова".

В зоне СВО прибывшие добровольцы "пополнят ряды легендарного спецназа "Ахмат", - добавил Кадыров.

Ранее доброволец из Казани Расул Таспенов, который осенью 2022 года отправился воевать на Украину через спецназ "Ахмат", рассказал, что в ходе подготовки в Российском университете спецназа прошли всего два занятия по стрельбе и одно, теоретическое, по засадам. После этого бойцов погрузили на самолет и отправили в зону военной операции, сообщил он.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин.

Выручка Российского университета спецназа в Гудермесе, где готовят добровольцев к отправке на Украину, в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году.

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