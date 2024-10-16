RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
02:35, 16 октября 2024

Кадыров отчитался об отправке новой группы бойцов в зону военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Добровольцы из разных районов России, прошедшие ускоренные курсы боевой подготовки на базе Российского университета спецназа, отправились в зону проведения специальной военной операции, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Как писал "Кавказский узел", власти Чечни регулярно отчитываются об отправке групп бойцов из республики в зону проведения военной операции на Украине. 28 августа глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил об отправке в зону военной операции очередной группы бойцов, не указав их числа. 27 июля он сообщил, что с начала специальной военной операции из Чечни на Украину отправлено 45 тысяч бойцов, в том числе свыше 18 тысяч добровольцев, отчитался глава республики Рамзан Кадыров.

Сообщения Кадырова об отправке из Чечни очередной группы силовиков, включая добровольцев, носят регулярный характер. По его утверждению, из Чечни с момента начала боевых действий было отправлено уже более 40 тысяч человек, причем почти половина из них - добровольцы. Однако данные про общее число отправленных из Чечни с 24.02.2022 года силовиков не учитывают числа выбывших военных, находящихся на казарменном положении, в отгулах или уехавших из зоны боевых действий в рамках ротации. На фоне спекуляций на большом числе отправленных силовиков с ноября 2022 года каждое свое сообщение об отправке очередной группы Кадыров сопровождает призывом обратиться в мэрию Грозного и записаться добровольцем. При этом глава Чечни регулярно заявляет о том, что поток добровольцев не снижается и что проблем с их набором нет. Путину в мае 2023 года Кадыров отчитался, что в неделю из Чечни отправляется по 200 добровольцев.

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил 15 октября в своем телеграм-канале об очередной группе бойцов, которые вылетели из аэропорта Грозного в зону проведения военной операции. По его словам, это добровольцы, которые приехали в столицу Чечни из разных районов страны.

"Каждый из добровольцев прошел ускоренные курсы боевой подготовки по ряду востребованных направлений на базе Российского университета спецназа имени В.В.Путина", - отметил Кадыров, а также сообщил, что экипировку и затраты на проезд и проживание оплатил "Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова".

В зоне СВО прибывшие добровольцы "пополнят ряды легендарного спецназа "Ахмат", - добавил Кадыров.

Ранее доброволец из Казани Расул Таспенов, который осенью 2022 года отправился воевать на Украину через спецназ "Ахмат", рассказал, что в ходе подготовки в Российском университете спецназа прошли всего два занятия по стрельбе и одно, теоретическое, по засадам. После этого бойцов погрузили на самолет и отправили в зону военной операции, сообщил он.

Опрошенные "Кавказским узлом" военные эксперты сочли недостаточным 10-дневный срок подготовки. Такой срок достаточен лишь для добровольцев, уже имеющих военный опыт, указал, в частности, Александр Храмчихин. В Афганистане советских солдат готовили к боям полгода, подтвердил Андрей Кошкин. 

Выручка Российского университета спецназа в Гудермесе, где готовят добровольцев к отправке на Украину, в 2022 году выросла втрое, следует из опубликованного налоговой службой отчета. Добровольные пожертвования на сумму 349 миллионов указаны в отчете единственным источником дохода организации в 2022 году. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
13:01, 15 октября 2024
Житель Дагестана получил срок за стрельбу на свадьбе в Астрахани
08:59, 15 октября 2024
Минометчик из Волгодонска убит в зоне СВО
07:09, 15 октября 2024
Шестеро бойцов из Волгоградской области убиты на Украине
22:08, 14 октября 2024
1
 Продлен арест бывшему главе управления ГИБДД Ставрополья
21:24, 14 октября 2024
Боец из Туапсинского района убит в военной операции
17:32, 14 октября 2024
3
 Два человека арестованы по делу о нападении на полицейских в Иловле
Все события дня
Новости
16 октября 2024, 01:36
Пострадавшие от наводнения в Армении получили компенсации
16 октября 2024, 00:37
Власти сообщили об убитом бойце из Баксана
15 октября 2024, 23:40
Обнародовано расследование о коррупционных доходах функционеров "Грузинской мечты"
Афган Садыгов. Скриншот фото с его страницы в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет этой соцсетью, запрещена в России) от 17.07.24
15 октября 2024, 22:50
Жена Афгана Садыгова заявила о стремительном ухудшении его состояния
15 октября 2024, 22:08
Федоренко добилась реакции начальника СИЗО на просьбу Харченко*
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
08:12, 13 октября 2024
BERG...man Tbilisi
70
Победа Бетербиева - подарок всему чеченскому народу: Рамзан Кадыров
Фото
10:38, 11 октября 2024
BERG...man Tbilisi
32
Кто пытался и пытается "качнуть" C. Кавказ изнутри и снаружи? Кадыров, Ингушетия: причина и следствие
Фото
12:53, 10 октября 2024
BERG...man Tbilisi
49
Кадыров не сдаётся по Wildberries и грозит кровной местью Керимову и не только?
Все блоги
Справочник
Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Родственники погибших во время атаки на Нальчик рассматривают фотографии. Нальчик. 29 ноября 2005 г. Фото: REUTERS/Viktor Korotayev Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года

Блогеры
Фото
08:12, 13 октября 2024
BERG...man Tbilisi
70
Победа Бетербиева - подарок всему чеченскому народу: Рамзан Кадыров
Фото
10:38, 11 октября 2024
BERG...man Tbilisi
32
Кто пытался и пытается "качнуть" C. Кавказ изнутри и снаружи? Кадыров, Ингушетия: причина и следствие
Фото
12:53, 10 октября 2024
BERG...man Tbilisi
49
Кадыров не сдаётся по Wildberries и грозит кровной местью Керимову и не только?
Фото
13:40, 8 октября 2024
BERG...man Tbilisi
47
Американский Кадыров в формате BLM - за Трампа или Харрис? Риторический вопрос!
Фото
09:12, 8 октября 2024
BERG...man Tbilisi
34
Кадыров - защитник прав мигрантов и борец с беспорядочной инквизицией?
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Афган Садыгов. Скриншот фото с его страницы в Facebook (деятельность компании Meta, которая владеет этой соцсетью, запрещена в России) от 17.07.24
15 октября 2024, 22:50
Жена Афгана Садыгова заявила о стремительном ухудшении его состояния

Грузинские военнослужащие. Фото Инны Кукуджановой для "Кавказского узла"
15 октября 2024, 14:05
Великобритания прервала военные контакты с Грузией

На месте покушения в Магасе. 11 октября 2024 г. Скриншот видео novosti_ingushetia_ https://www.instagram.com/novosti_ingushetia_/reel/DA_6O8SMNpp/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
15 октября 2024, 13:46
Стали известны новые детали расследования нападения на силовиков в Магасе

Сотрудник полиции. Бельгия. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/
15 октября 2024, 09:57
Приговор в Бельгии выходцам из Чечни показал опасность радикализации части диаспоры

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше