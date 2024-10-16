Начальник учреждения ФСИН на Кубани арестован по делу о растрате

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Бывший гендиректор федерального автономного учреждения "Научно-производственное объединение уголовно-исполнительной системы" Дмитрий Сидоров помещен в изолятор по делу о растрате десятков миллионов рублей.

По данным следствия, растрата была совершена в 2023–2024 годах. Потерпевшей стороной по делу признана ФСИН — учредитель и собственник имущества НПО УИС. Дмитрий Сидоров, покинувший летом пост гендиректора "Научно-производственного объединения уголовно-исполнительной системы" был арестован за крупные хищения. Он обвиняется по ч. 4 ст. 160 УК России (растрата в особо крупном размере). Свою вину Сидоров признал и пообещал компенсировать ущерб, говорится в материалах дела.

Следствие полагает, что Сидоров действовал не один, однако его сообщники не установлены. Обвинение настаивало на аресте, мотивируя это тем, что обвиняемый под угрозой срока в десять лет может скрыться. Сидоров и его адвокат возражали против стражи. Защитник предложил ограничиться домашним арестом или иной мерой пресечения, не связанной с изоляцией от общества. Суд отправил обвиняемого в СИЗО на один месяц и 28 дней. Защита собирается обжаловать это решение, пишет "Коммерсант".

ФАУ НПО УИС - это некоммерческая организация, которая проводит исследования в области создания условий для привлечения заключенных к оплачиваемому труду, обеспечивает их вещами, а места их содержания - телекоммуникационным оборудованием, которое используется для допросов и участия в судах. Учреждение отвечает за ремонт оружия сотрудников ФСИН, систем телекоммуникационного наблюдения и различных сигнализаций в СИЗО и колониях, а также электронного мониторинга подконтрольных лиц — так называемых электронных браслетов. Учреждение создано Минюстом России на основе базы отдыха "Волна" управления Федеральной службы исполнения наказаний по Краснодарскому краю.

Отметим, что ранее в системе ФСИН Юга России произошел ряд резонансных инцидентов. 16 июня арестанты захватили в ростовском СИЗО-1 в заложники нескольких сотрудников изолятора. Силовики убили захватчиков и освободили заложников. Захват заложников в Суровикино стал вторым в ЮФО за три месяца. Ему предшествовал аналогичный инцидент, произошедший в середине июня в ростовском СИЗО. В обоих случаях нападавшие объявили себя сторонниками "Исламского государства"*. Подробности собраны "Кавказским узлом" в справке "Захваты заложников в волгоградской колонии и ростовском СИЗО летом 2024 года".

Также "Кавказский узел" подготовил справку "Захват заложников в ростовском СИЗО" с хронологией этих событий.

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