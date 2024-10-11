Четыре беспилотника сбиты под Каменском-Шахтинским

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Сегодня ночью в Ростовской области силы ПВО сбили четыре беспилотника самолетного типа, сообщили власти.

Как писал "Кавказский узел", территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. 9 октября в районе Новошахтинска и на юго-западе региона были сбиты десять БПЛА.

По информации Минобороны России, за ночь средствами ПВО уничтожены десять беспилотных летательных аппаратов, четыре из них были перехвачены над территорией Ростовской области, говорится в телеграм-канале ведомства.

Губернатор региона Василий Голубев сообщил, что средствами радиоэлектронной борьбы была отражена атака БПЛА севернее Каменска-Шахтинского. По предварительной информации, пострадавших и разрушений на земле нет, сказано в его телеграм-канале.

Ранее в этом месяце, 4 октября, беспилотник был сбит военными около села Песчанокопское Ростовской области.

Напомним также, что в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. Пожар был потушен лишь 2 сентября. 3 августа после атаки беспилотников также произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

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