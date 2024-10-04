Беспилотник уничтожен в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Военные уничтожили около села в Ростовской области беспилотник, запущенный со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. Так, 29 сентября в Милютинском районе после падения сбитого беспилотника начался лесной пожар, его площадь достигла 215 гектаров.

Минувшей ночью средствами ПВО уничтожены и перехвачены 18 беспилотников самолетного типа, в том числе один уничтожен в Ростовской области, сообщило Минобороны. "Над территорией Белгородской области уничтожено 6 БПЛА, над территорией Воронежской области уничтожено и перехвачено 6 БПЛА, 5 БПЛА уничтожены над акваторией Азовского моря и один – над территорией Ростовской области", - говорится в публикации в телеграм-канале ведомства.

Беспилотник уничтожен около села Песчанокопское в одноименном районе, сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев. "Сегодня утром в районе села Песчанокопское средствами радиоэлектронной борьбы подавлен вражеский ударный БПЛА. Пострадавших нет", - написал он в своем телеграм-канале.

Напомним, в ночь на 22 сентября в Миллеровском районе также был сбит беспилотник, в результате падения его обломков возник ландшафтный пожар. В ночь на 23 сентября около Каменска-Шахтинского были сбиты три беспилотника, в месте их падения также возник ландшафтный пожар.

В ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. Пожар был потушен лишь 2 сентября.

3 августа после атаки беспилотников также произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.