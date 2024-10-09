Десять беспилотников сбиты в Ростовской области

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В районе Новошахтинска и на юго-западе Ростовской области силы ПВО сбили десять беспилотников самолетного типа, сообщил сегодня губернатор Василий Голубев.

Как писал "Кавказский узел", территория Ростовской области регулярно подвергается атакам беспилотников после начала военной операции на Украине. 4 октября военные сбили около села Песчанокопское беспилотник.

Подразделения ПВО отразили сегодня ночью "массированную воздушную атаку" в Ростовской области, сообщил около 05.00 мск глава региона Василий Голубев в своем телеграм-канале. По его словам, уничтожено десять беспилотников самолетного типа, из них один - в районе Новошахтинска, девять - на юго-западе области.

После падения обломков в Кагальницком районе возник ландшафтный пожар, который был, по данным губернатора, оперативно потушен. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, что в ночь на 18 августа в результате падения обломков беспилотников загорелось дизтопливо на промышленных складах в Пролетарске. В городе был введен режим чрезвычайной ситуации. При тушении пожара пострадали 47 человек. Пожар был потушен лишь 2 сентября.

3 августа после атаки беспилотников также произошли пожары на складах в Каменском и Морозовском районах. В Морозовске оказались поврежденными жилые дома и социальные объекты, в городе был введен режим чрезвычайной ситуации.

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