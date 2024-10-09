Антонова провела в Краснодаре пикет против строительства храма

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Активистка Яна Антонова вышла сегодня на пикет к администрации Краснодарского края, попросив губернатора не строить храм на Рождественской набережной.

Как писал "Кавказский узел", 4 сентября активисты начали в Юбилейном микрорайоне Краснодара сбор подписей под петицией к губернатору против застройки Рождественской набережной. К 21 сентября было собрано не менее 1970 подписей, а к 30 сентября - более 3000. Активист Виталий Черкасов и депутат гордумы Александр Сафронов были задержаны во время сбора подписей и оштрафованы судом. В новом Генплане Краснодара запланировано строительство храма на Рождественской набережной, против которого выступают жители микрорайона Юбилейный, а на обсуждение документа заложена всего одна неделя, возмутились активисты.

3 сентября краснодарская активистка Яна Антонова провела одиночный пикет около мэрии Краснодара, призвав не допустить застройку набережной реки Кубань, где планируется строительство храма. В Юбилейном микрорайоне это единственная крупная зона отдыха, пояснила она. 14 и 21 сентября жители Юбилейного микрорайона провели два субботника в зоне отдыха, где планируется строительство. Целью акций было показать властям, что это не пустырь, а зеленая зона, интересная жителям, рассказали участники субботников, 6 октября на одиночный пикет по этому поводу вышел местный активист.

Активистка Яна Антонова провела сегодня одиночный пикет у администрации Краснодарского края с требованием не допустить застройки Рождественской набережной, об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Антонова, стоя напротив здания администрации, держала в руках плакат, на котором обратилась к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву, следует из фотографий, приложенных к публикации. "Вениамин Иванович, не застраивай храмом набережную в Юбилейном", - написано на плакате.

Еще в декабре 2021 года активисты выступили против строительства нового храма на набережной в Краснодаре, против него также протестовали жители микрорайона Юбилейный. Защитники набережной считают необходимым строить в микрорайоне образовательные и досуговые учреждения для детей. В январе 2022 года Яна Антонова провела одиночный пикет против передачи Русской православной церкви участка на набережной для строительства храма.

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