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17:02, 8 октября 2024

Сын Кадырова пригрозил бойцам поп-ММА

Ахмат Кадыров. Фото? https://minsport-chr.ru/ahmat-ramzanovich-kadyrov-ministr.html

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Чеченские бойцы поп-ММА должны отказаться от участия в турнирах этого направления, так как позорят чеченский народ и веру, заявил глава Минспорта Чечни Ахмат Кадыров. По его словам, это "последнее предупреждение", за которым последуют конкретные меры.

Деятельность и поведение на ринге и за его пределами бойцов поп-ММА (бойцовское соревнование среди любителей с элементами шоу - прим. "Кавказского узла") из Чечни "порочат честь нашего народа и веру, которой мы следуем", заявил сегодня министр спорта Чечни Ахмат Кадыров.

Он подчеркнул, что "чеченцы всегда славились своим достойным поведением, которое основывается на глубоко укоренившихся традициях и ценностях" также среди чеченцев "всегда существовало понятие Слова (ДОШ), которое было не просто словом, а символом чести, достоинства и ответственности""

"Некоторые из вас в своих пресс-конференциях и публичных выступлениях оскорбляют это святое наследие. Ваши выходки, нецензурная речь и непристойное поведение не только унижают вас самих, но и позорят весь чеченский народ и мусульманскую общину в целом. Вы ставите под сомнение усилия сотен тысяч людей, стремящихся сохранить и развивать наши традиции", - написал Ахмат Кадыров в своем Telegram-канале. 

По его словам, несмотря на многочисленные предупреждения, бойцы поп-ММА продолжают вести себя так, "словно не осознают последствий своих действий".

Он призвал чеченцев, участвующих в поп-ММА, "сосредоточиться на турнирах, которые соответствуют нашим традициям и культуре". 
 "Это последнее предупреждение. Прекратите свою деятельность в поп-ММА, так как она противоречит нашим традициям и ценностям. В противном случае будут предприняты конкретные меры. Мы больше не можем терпеть подобное поведение.

Среди популярных чеченских бойцов поп-ММА "чеченский Халк" Асхаб Тамаев (он же организатор боев), Арби (Агрессор) Эмиев, Ильяс (Шалинский волк) Якубов.

"Кавказский узел" писал, что блогеры Асхаб Тамаев и Арби Эмиев были отчитаны главой Минспорта Чечни за "недостойное чеченцев поведение". Тамаев ранее подвергался критике со стороны Екатерины Мизулиной из-за рекламы онлайн-казино. Причиной для профилактической беседы главы Минспорта Чечни с блогерами Асхабом Тамаевым и Арби Эмиевым могли стать как публикация видео о конфликте с использованием нецензурной лексики, так и размещение рекламы онлайн-казино, предположили комментаторы. Участие в азартных играх и их реклама с точки зрения чеченских традиций и ислама запрещены и порицаемы, рассказали кавказовед Руслан Кутаев и исламовед Ринат Мухаметов.

Глава Минпечати Чечни Ахмед Дудаев вступился за блогера Асхаба Тамаева после того, как глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина обвинила его в мошенничестве и потребовала извинений. Заступничество властей республики за человека, который прибегает к угрозам и мошенничеству, выглядит сомнительно, указали пользователи соцсетей.

В январе 2023 года чеченский спортсмен Асхаб Тамаев в своем блоге в Instagram* объявил розыгрыш автомобиля и 15 iPhone, для участия в котором нужно подписаться на аккаунты Рамзана Кадырова и его окружения.

Еще один популярный боец поп-ММА Ильяс Якубов  был задержан в Москве в октябре 2023 года и арестован по обвинению в публичном оправдании терроризма из-за видеоролика с закадровой речью Шамиля Басаева. Спортсмен заявил, что в деле нет доказательств его причастности к преступлению, а следствие намеренно затягивается. Силовики задержали Якубова, когда он прилетел в Москву из Абу-Даби. Адвокат заявлял, что защита будет добиваться условного лишения свободы Якубова. 

"Кавказский узел" также писал, что в Чечне существует Absolute Championship Akhmat (ACA) - российская промоутерская компания из Чечни, проводящая бои по смешанным единоборствам, кикбоксингу и джиу-джитсу. Основана в 2014 году на базе чеченского бойцовского клуба "Ахмат".

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Автор: "Кавказский узел"

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