Реклама блогерами азартных игр вступила в противоречие с чеченскими традициями

23 ноября 2023, 15:46

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Причиной для профилактической беседы главы минспорта Чечни с блогерами Асхабом Тамаевым и Арби Эмиевым могли стать как публикация видео о конфликте с использованием нецензурной лексики, так и размещение рекламы онлайн-казино, предположили комментаторы. Участие в азартных играх и их реклама с точки зрения чеченских традиций и ислама запрещены и порицаемы, рассказали кавказовед Руслан Кутаев и исламовед Ринат Мухаметов.

"Кавказский узел" писал, что блогеры Асхаб Тамаев и Арби Эмиев были отчитаны главой Минспорта Чечни за «недостойное чеченцев поведение». Тамаев ранее подвергался критике со стороны Екатерины Мизулиной из-за рекламы онлайн-казино.

В январе чеченский спортсмен Асхаб Тамаев в своем блоге в Instagram* объявил розыгрыш автомобиля и 15 iPhone, для участия в котором нужно подписаться на аккаунты Рамзана Кадырова и его окружения.

Деятельность блогеров расходится с чеченскими традициями

В традиционных кавказских обществах к азартным играм отношение отрицательное и чеченцы не являются в этом исключением, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" президент Ассамблеи народов Кавказа Руслан Кутаев.

"По крайней мере, религия ислам, исповедуемая чеченцами, достаточно четко регламентирует и сообщает, что это харам, запрещено. Я не знаю, что принимается в отношении людей, которые этим занимаются, я не богослов, но это осуждается. И прежде это воспринималось с большим непониманием, считалось слабостью или трусостью, когда люди отнимают из бюджета семьи или не приносят в семью заработок, это осуждалось и было общественное порицание. Я не помню, чтобы советские институты права применяли какие-то гонения, но с точки зрения чеченской морали это считалось непорядочным, что человек слаб, не может себя контролировать и занимается этим небогоугодным делом", - рассказал Кутаев.

Азартные игры запрещены исламом, разные точки зрения богословов присутствуют лишь в вопросе степени греховности тех или иных азартных увлечений, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" автор Тelegram-канала "Нерусский", исламовед Ринат Мухаметов.

"Очевидно, что в исламе азартные игры запрещены, и разногласий по этому поводу нет. В зависимости от вида, на деньги или нет – есть разные точки зрения о степени греховности. То, что ведет к этому, с точки зрения ислама тоже запрещено. Если запрещено казино, то запрещена и его реклама", - сказал Мухаметов.

Возможной причиной, по которой глава Минспорта Чечни отчитал блогеров, мог быть очередной конфликт с их участием, предположил читатель "Кавказского узла". "Тамаев и Эмиев устроили какую-то показушную ссору на камеру, с употреблением нецензурных выражений в адрес друг друга, будучи в Москве, это разошлось по сети и вызвало критику. Во всяком случае, подоплека такая, как говорят знающие ситуацию люди", - написал он в комментарии. На последней публикации в Instagram* Эмиева от 12 ноября два блогера поспорили на 500 000 рублей, съет или нет Эмиев согласно описанию к видео, "самое опасное насекомое в мире". Никаких оскорблений в адрес друг друга блогеры не высказывали.

РекБлогеры Асхаб Тамаев и Арби Эмиев известны в российском сегменте Инстаграм*, но больше тем, что часто эпатируют своим поведением аудиторию, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" на условии анонимности эксперт по smm-продвижению одной из московских консалтинговых компаний.

"Тамаев известен тем, что рекламировал ставки на бирже и был уличен в недобросовестности, вводя аудиторию в заблуждение. Судя по их Интернет-деятельности – оба получают неплохой доход от нее. Так, они часто организуют гивы, коллаборационируясь с бизнесменами, другими блогерами для совместного проведения розыгрышей подарков в соцсетях. С помощью гивов, в которых обычно участвует от нескольких десятков до 100 различных пабликов, на которые аудитории предлагается подписаться в ожидании розыгрыша, коллаборанты получают десятки тысяч подписчиков, а организаторы таких гивов — хорошую комиссию от них", - рассказал собеседник.

Он отметил, что около года назад стоимость участия в качестве одного из продвигаемого паблика в гивах у Тамаева или Эмиева была от 50 до 100 тысяч рублей. "Сейчас эти ставки могут быть гораздо выше. Каждый, кто хочет участвовать в их гивах, должен был платить по 100 тысяч рублей, речь шла о сотнях людей. Обычно разыгрывались дорогие призы, либо машина, либо десятки айфонов. Они отлично распиарились на этом, а вовсе не на ММА, к которому профессионально никакого отношения не имеют, особенно Тамаев", - рассказал собеседник.

У Тамаева две победы в ММА, следует из информации на сайте Fight.ru. Сайт hardcard.ru указывет, что обе победы были одержаны в рамках лиги "Битва за хайп". По данным этих же источников, у Арби Эмиева две победы и восемь поражений в лиге "Поп-ММА". Последний его бой состоялся 27 марта и закончился сдачей Эмиева. Арби Эмиев до перехода в смешанные единоборства стал чемпионом мира среди профессионалов по тайскому боксу, чемпионом Европы, Кавказа (ФКР) и призером России по кикбоксингу, сообщает сайт ММА экспресс.

По его словам, блогеры такого уровня имеют очень хороший заработок. "Вряд ли за услуги каким-то госструктурам или федеральным властям они могут получить что-либо сопоставимое с возможным доходом от таких вот рекламных кампаний", - отметил он.

Чечня, власти которой могут быть щедрыми при медиа-продвижении своих интересов, стоит особняком, отметил собеседник. "Сами блогеры скорее будут не прочь оказать свои услуги тому же Рамзану Кадырову бесплатно, не обсуждая предварительно никаких финансовых условий, но ожидая какого-то одностороннего вознаграждения. И такого рода услуги будут для них нематериальным капиталом, обеспечивающим некий иммунитет от проблем, которые могут возникнуть от чиновников рангом ниже или каких-то служб", - сказал он.

Тамаев и Эмиев "из числа "своих", потому отделались всего лишь очередной беседой", - указал комментатор "Кавказского узла". "Будь на их месте рядовой житель Чечни, так и его бы публично унизили, да еще и родственников собрали, и заставили извиняться и клеймить позором члена своей семьи", - предположил он.

Эксперт затруднился спрогнозировать возможную реакцию блогеров на критику главы "Лиги безопасного интернета" Екатерины Мизулиной, предположив, что ее может не быть и вовсе. "Полагаю, если какие-то претензии от правоохранителей могут поступить в адрес Тамаева после жалоб Мизулиной, они, вероятно, будут решаться иными способами коммуникации, на уровне личных контактов, а не постами в Instagram*", - заключил собеседник.

Реклама онлайн-казино влечет административную ответственность

Реклама онлайн-казино в России запрещена и может повлечь привлечение физлица, осуществляющего такую деятельность к административной ответственности, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Микки Арапиев.

"Согласно статье 19.7 КоАП РФ за распространение рекламы в сети Интернет, запрещенной к распространению на территории России, физическое лицо может быть оштрафовано на сумму до 50 тысяч рублей. В нашем случае, реклама онлайн-казино запрещена в РФ, что может повлечь за собой ответственность за нарушение закона", - отметил адвокат.

Взыскание предусмотрено и за получение дохода от перехода пользователей и регистрации на платформах онлайн-казино по такой рекламе, добавил юрист. "Если физлицо, размещающее такую рекламу, будет получать оплату за каждую регистрацию пользователей, которые перешли по ссылке, соответствующие действия могут быть квалифицированы как коммерческий подкуп, что также является административным правонарушением и может повлечь за собой штраф", - заключил Арапиев.

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