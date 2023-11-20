Глава Минспорта Чечни отчитал блогеров-миллионников

20 ноября 2023, 22:21

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Блогеры Асхаб Тамаев и Арби Эмиев отчитаны главой Минспорта республики за недостойное чеченцев поведение. Тамаев ранее подвергался критике со стороны Екатерины Мизулиной из-за рекламы онлайн-казино.

"Кавказский узел" писал, что 27 августа 2022 года чеченские чиновники заявили, что спортсмены обязаны согласовывать с властями свое поведение за пределами республики, объяснив это заботой об имидже чеченского народа. 26 августа Кадыров призвал спортсменов из Чечни, выступающих за пределами республики, соответствовать чеченским правилам, и потребовал от министра Чечни по физкультуре и спорту Валида Эдилова взять это "под полный контроль". 30 августа 2022 года Глава Чечни заявил, что после вмешательства жены муфтия Дагестана Айны Гамзатовой конфликт между блогерами-спортсменами Асхабом Тамаевым из Чечни и дагестанцем Дибиром Махмудовым исчерпан и не должен распространяться на другие сферы в отношениях жителей двух республик. Слова Рамзана Кадырова поддержал и глава Дагестана.

В январе чеченский спортсмен Асхаб Тамаев в своем блоге в Instagram* объявил розыгрыш автомобиля и 15 iPhone, для участия в котором нужно подписаться на аккаунты Рамзана Кадырова и его окружения.

Глава Минспорта Чечни Иса Ибрагимов встретился с бдлгерами Асхабом Тамаевым и Арби Эмиевым. "Действия в интернете, порочащие честь и достоинство чеченского народа, недопустимы и впредь будут приниматься жесткие меры. Также довожу до молодёжи, что действия, которые не соответствуют обычаям и традициям, недопустимы и будут жестко пресекаться", - написал Ибрагимов в своем телеграм-канале.

Ибрагимов не стал конкретизировать, какие именно действия привели к беседе с блогерами. "Представители чеченской нации, где бы они ни находились, не имеют никакого морального права своими необдуманными действиями ставить под сомнение устоявшиеся вековые традиции и ценности, должны показывать себя с лучшей стороны и подавать пример подрастающему поколению", - заявил он."Мы - чеченцы, а это уже с рождения накладывает определённые обязательства", - добавил он.

При этом Ибрагимов опубликовал лишь фото с беседы с блогерами Асхабом Тамаевым и Арби Эмиевым.

В комментарии агентству "Грозный информ" он пояснил, что блогеры "пообещали, что больше не будут участвовать в неподобающих чеченцам шоу". "Будут реализовывать свои бизнес-проекты без сомнительных реклам. Кроме того, они изъявили желание взаимодействовать с нашим министерством. Хотят предложить новые интересные идеи для чеченской молодежи", - сказал Иса Ибрагимов.

Как следует из блога Асхаба Тамаева в Instagram* tamaaev1, на который подписаны 1,4 миллиона человек, он посвящен преимущественно гонкам на автомобилях. Всего в блоге насчитывается 16 рилс, первое из которых опубликовано 21 неделю назад. В шапке ролика содержится ссылка на основной блог tamaaev, который сейчас недоступен.

На YouTube-канале блогера, на который подписаны 3,4 миллиона человек, содержится 100 роликов - о гонках, ролики о личных конфликтах блогера, а также его подарках - автомобилях.

Telegram-канал ЧП "Грозный" 19 ноября перепостил видео из Telegram-канала Тамаева, на котором тот бежит по коридорам офисного здания. "Пока не буду на связи. Скоро все узнаете, немного терпения", - приводятся в публикации слова Тамаева. Также в Telegram насчитывается не менее семи каналов в названиях которых содержится имя Тамаева, в которых посетителей приглашают вступить в приватные каналы или поучаствовать в розыгрышах машин и iPhone.

У Арби Эмиева в Instagram* насчитывается 488 тысяч подписчиков. По данным на 22.12 мск рекламы онлайн-казино в последних десяти публикациях нет, многие из постов отредактированы. Посты в Telegram-канале Эмиева, у которого насчитывается 5739 подписчиков, направлены на продвижение онлайн-казино.

Ранее на деятельность Тамаева обратила внимание глава "Лиги безопасного интернета" Екатерина Мизулина. "Обратились в Генеральную прокуратуру и ФАС в связи с деятельностью блогера Асхаба Тамаева, который целенаправленно занимается вовлечением детей в азартные игры, раздавая денежные средства за регистрацию на порталах казино", - написала она в своем Telegram-канале.

13 сентября она сообщила, что УФАС по Чеченской республике вынес первое за три года решение и предписал блогеру Асхабу Тамаеву прекратить размещать рекламу онлайн-казино. "На это управление отвело блогеру 5 дней. До 1 октября он должен письменно отчитаться о проделанной работе. Блогер продемонстрировал неуважение и на рассмотрение дела не явился. Напомню, что ислам запрещает азартные игры в любом виде", - отметила политик.

13 ноября она же сообщила, что обратилась в ГУВД Москвы с просьбой проверить деятельность ряда блогеров, в том числе Асхаба Тамаева. "Полагаем, что они могут действовать по схожему с задержанным Аязом Шабутдиновым (блогер-миллионник арестован по делу о мошенничестве - прим. "Кавказского узла") мошенническому сценарию", - отметила она.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.