27 мая 2024, 01:00

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Боец ММА из Чечни Ильяс Якубов заявил о затягивании следствия по делу, возбужденного из-за ролика с записью голоса Шамиля Басаева. Однако апелляционная инстанция отказала ему в переводе под домашний арест.

Как писал "Кавказский узел", Ильяс Якубов был задержан в Москве в октябре 2023 года по обвинению в публичном оправдании терроризма из-за видеоролика с закадровой речью Басаева.

На "Кавказском узле" в разделе "Персоналии" опубликована биография Шамиля Басаева.

Более полугода Якубов находится в СИЗО. Срок предварительного следствия по уголовному делу продлевался, в связи с чем следствие ходатайствовало и о продлении содержания Якубова под стражей. При этом Чертановский районный суд отказал бойцу в домашнем аресте.

Боец подал апелляционную жалобу, в которой заявил, что "судом не установлена его причастность к инкриминируемому преступлению, а доказательств в материалах дела не имеется". Также Якубов считает, что "следствие ведется чрезмерно долго и неэффективно", а суд "необоснованно отказал в ходатайстве стороны защиты об изменении меры пресечения на домашний арест", говорится в постановлении, опубликованном 22 мая на сайте суда.

Московский городской суд отказал Якубову и его защите в удовлетворении апелляционной жалобы.

Ранее адвокат Ильяса Якубова заявлял, что защита бойца ММА из Чечни будет добиваться условного срока лишения свободы по делу об оправдании им терроризма. Решение об аресте спортсмена на время следствия - плохой признак, однако при признании вины есть шанс получить условный срок, считает адвокат Максим Калинов.

Шамиль Басаев был руководителем штурма Грозного в августе 1996 года, организатором терактов и захвата заложников в Буденновске в 1995 году, театрального центра на Дубровке в Москве в 2002 году, школы в Беслане в 2004 году. А также руководителем вторжения боевиков на территорию Дагестана в 1999 году и нападения на Нальчик в октябре 2005 года.

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