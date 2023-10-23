Боец ММА из Чечни задержан в Москве по обвинению в публичном оправдании терроризма

23 октября 2023, 02:49

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В Москве задержан уроженец Чечни, боец ММА Ильяс Якубов, обвиняемый в публичном оправдании терроризма из-за видеоролика с закадровой речью Шамиля Басаева.

22 октября Главное следственное управление Следственного комитета России по городу Москве сообщило о задержании 31-летнего мужчины, обвиняемого в публичном оправдании террористической деятельности.

В телеграм-канале ведомства говорится, что ему предъявлено обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичное оправдание террористической деятельности, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет").

По данным следствия, в октябре задержанный изготовил видеозапись с высказываниями, оправдывающими необходимость осуществления террористической деятельности. Иных подробностей того, о чем говорится на записи, в сообщении ведомства нет.

Задержанный - боец ММА Ильяс Якубов, сообщает РИА "Новости".

Ролик, распространение которого вменяется Якубову, содержал кадры его тренировки, который сопровождались речью Шамиля Басаева.

По словам адвоката Максима Калинова, задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. "При грамотной тактике защиты, возможно, признанием вины и другими действиями можно постараться уйти на условный срок", - приводит его слова "Лента.ру".

Ильяс Якубов по прозвищу "Шалинский волк" - уроженец Шали. На его счету четыре победы и два поражения, говорится в профиле бойца на сайте бойцовской лиги "Наше дело".

Комментариями Ильяса Якубова по поводу обвинения и задержания "Кавказский узел" пока не располагает.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в сентябре в московском торговом центре "Ривьера" произошла массовая драка с участием чеченского бойца ММА Шовхала Чурчаева.

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