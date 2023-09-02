Кадыров отреагировал на массовую драку с участием бойца ММА из Чечни

02 сентября 2023, 10:46

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Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил взять на контроль инцидент с бойцом ММА из Урус-Мартана Шовхалом Чурчаевым, который устроил в московском ТРЦ массовую драку во время своей пресс-конференции, отчитался депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов.

По словам, депутата Госдумы от Чечни Адама Делимханова, глава республики Рамзан Кадыров поручил ему взять на контроль инцидент в торговом центре "Ривьера" в Москве, в ходе которого чеченский боец ММА Шовхал Чурчаев на своей пресс-конференции устроил массовую драку.

"Такого рода происшествия осуждаются нашим главой ЧР и чеченским народом. Спортсмен, если он таковым является, должен быть сдержан и дисциплинирован, не устраивая бессмысленные шоу. В погоне за лайками и хайпом некоторые блогеры иногда переходят черту. Однако они должны помнить, что их поведение может бросить тень на весь наш народ", – написал Делимханов минувшей ночью в своем Telegram-канале.

Поведение людей, которое идет вразрез с чеченскими традициями, будет пресекаться, добавил он. "По отношению к зачинщикам будут приниматься самые жесткие меры в соответствии с законом и нашими обычаями. Чеченец в любой ситуации и в любом месте должен вести себя достойно и сдержанно", – заявил Делимханов.

Массовая драка в торговом центре "Ривьера" произошла после того, как один из присутствующих заявил, что он является "хейтером" Чурчаева. После этого спортсмен вступил с ним в перепалку, а затем бросился на него с кулаками. Далее драка приобрела массовый характер. Лига "Наше Дело", которая организовала пресс-конференцию, выплатит штраф за потасовку.

1 сентября Чурчаев должен был провести бой против бойца из Омской области Артема Рофаля. Но после массовой драки поединок был отменен, сообщило 1 сентября Fight.ru.

24-летний Шовхал Чурчаев – уроженец Урус-Мартана, на его счету 13 побед и три поражения, сообщает 24smi.org.

Чурчаев ранее уже становился участником инцидентов. Так, 1 июля должен был состояться бой Чурчаева против Мухаммеда Хейбати из Ирана. На взвешивании оказалось, что вес тела Чурчаева не соответствует норме. Поединок был отменен, а спустя время был объявлен вновь.

В день, когда должен был пройти поединок, Чурчаев, до наступления времени боя с Хейбати, вышел на ринг и стал его звать. Иранский спортсмен на ринг не вышел, так как была очередь поединка других спортсменов. Когда же наступило время выходить на ринг Чурчаеву и Хейбати, то на ринг уже не вышел Чурчаев, отметил 1 сентября Mma.metaratings.ru.

"Кавказский узел" также писал, что ранее происходили инциденты с участием и других бойцов ММА из Чечни. Так, в октябре 2022 года на турнире UFC 280 произошла стычка между Хамзатом Чимаевым и братом Хабиба Нурмагомедова Абубакаром. Ему предшествовал словесный конфликт в соцсетях, в ходе которого, в частности, Нурмагомедов упрекнул Чимаева в переезде в Швецию.

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