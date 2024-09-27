Присоединение к "Грузинской хартии" стало предвыборным ходом партии Гахарии

27 сентября 2024, 21:40

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Подписание лидером оппозиционной партии "За Грузию" Георгием Гахария "Грузинской хартии" вызвано срывом переговоров об альянсе с коалицией "Сильная Грузия", считают опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. По их мнению, избирательная кампания характеризуется большей поляризацией, чем во время прошлых парламентских выборов.

Как писал "Кавказский узел", президент Саломе Зурабишвили предложила проевропейским политическим партиям присоединиться к Грузинской хартии, которая является планом действий к парламентским выборам с целью евроинтеграции страны. К началу июня под хартией подписалось большинство активных оппозиционных сил. 23 сентября хартию подписал бывший премьер-министр и лидер партии "За Грузию" Георгий Гахария.

Грузинская хартия содержит обязательство после выборов провести демократические реформы и отменить ряд принятых "Грузинской мечтой" законов, в том числе закон об иноагентах. На "Кавказском узле" опубликован текст документа.

Подписанию оппозиционной партией "За Грузию", которою возглавляет бывший премьер-министр страны Георгий Гахария, "Грузинской хартии" предшествовали неудачные переговоры

"Партия Гахарии присоединилась к «Грузинской хартии», вероятно потому, что кто-то обратил внимание, что ей не следует выделяться среди оппозиции. После срыва переговоров об объединении с коалицией "Сильная Грузия" (партии "Лело", "Анна Долидзе – за народ", "Граждане" и движение "Площадь Свободы") оппозиционно настроенное общество обвинило в этом партию "За Грузию" и чтобы скрасить вот это впечатление, она подписала Хартию", - сказал координатор программы Международного центра по конфликтам и переговорам Заал Анджапаридзе корреспонденту «Кавказского узла».

По его мнению, электорат партии может не понять ее поступка, так как сторонники правящей партии "Грузинская мечта – Демократическое движение", в том числе и те, кто ее поддерживал раньше (Гахария до 2021 года состоял в "Грузинской мечте" - прим. "Кавказского узла"), не приветствуют тех, кто объединился вокруг Хартии.

Бывший депутат парламента, профессор Грузинского университета имени Ильи Чавчавадзе Давид Дарчиашвили также считает, что подписание Хартии имело целью перенести внимание с провалившихся переговоров с коалицией, чтобы партию "За Грузию" не заподозрили в отмежевании от оппозиции.

Предвыборная кампания проходит в условиях ярко выраженной поляризации считает Анджапаридзе.

"Эта избирательная кампания характеризуется большей поляризацией, чем во время прошлых выборов, в остальном существенных различий нет. Если не считать подписание «Грузинской хартии», объединение вокруг Зурабишвили и какую-то новизну вносят прозападные партии. В предвыборной кампании «Грузинской мечты» участвует ее учредитель Бидзина Иванишвили", - сказал Анджапаридзе.

Правящая партия "Грузинская мечта - Демократическое движение", утратив поддержку части избирателей, прибегает к популистским лозунгам, а оппозиция пока не противопоставила ей четких программных планов, указали опрошенные "Кавказским узлом" политологи. Очередные парламентские выборы в Грузии, которые пройдут 26 октября, будут иметь ряд особенностей и новшеств в связи с поправками в Избирательный кодекс, говорится в справке "Кавказского узла" "Парламентские выборы в Грузии". "Кавказский узел" публикует материалы о подготовке к выборам на странице "Выборы в Грузии-2024".

По его словам, запрет на объединение в избирательные блоки вынудили партии создать коалиции, чтобы совместно преодолеть пятипроцентный избирательный барьер.

Дарчиашвили указывает, что власти на выборах демонизируют оппонентов и действуют в противоречии грузинским национальным интересам - портят отношения с демократическими странами, своими заявлениями усугубляя ситуацию. Оппозиция реагирует на эти действия, что власти называют "радикализацией". "Часть предвыборной кампании - противостояние «Грузинской мечты» и президента, так как партия власти как старается сменить грузинский внешнеполитический курс и это проявляется в конкретных столкновениях с президентом, оппозицией и гражданским обществом, а хорошие отношения сохраняются с официальной Москвой", - сказал он корреспонденту «Кавказского узла».

Между тем, эксперты указали, что ряд оппозиционеров сообщает об оказании на них давления и запугивания во время проведения предвыборной кампании. Анджапаридзе указал, что сообщения об указании давления нужно проверять, а это можно сделать только частично.

"Партия «За Грузию» выступает с заявлениями о запугивании и давлении. Такие же заявления были во время предыдущих выборов. Это обычная тактика оппозиции представить себя в роли жертвы", - сказал он.

Представитель неправительственной организации "Новое поколение для демократической Грузии" Наталья Хохиашвили сообщила, что в регионах традиционно больше поддерживают партию власти, особенно это касается регионов, в которых компактно проживают этнические и религиозные меньшинства.

По ее словам, есть сведения о возможном применении админресурса. "Распространилась информация, что педагогам вне конкурса предоставляют статус педагога-ментора. Статусы педагогам предоставляют различные привилегии. Если эта информация подтвердится, то это можно счесть использованием административного ресурса", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

По ее мнению, электронное голосование на выборах не усложнит наблюдение, и фальсификацию смогут определить.

Дарчиашвили считает, что рядовых избирателей больше беспокоит личное благополучие. "Кто-то получает социальное обеспечение, у кого-то зарплата, кто-то коррумпирован, их все устраивает. Политика их не касается. К тому же еще зависит от уровня образования. Для таких людей Россия и Америка - это империи и они не делают различия между ними. Еще есть вопрос ненависти к оппозиции какой-то части населения", - сказал Дарчиашвили.

По его мнению, правящая партия будет оказывать давление на бюджетников, и предпринимать попытки фальсификации итогов голосования.

Опрошенные "Кавказским узлом" аналитики предполагают, что на выборах избирательный барьер смогут преодолеть правящая партия «Грузинская мечта – Демократическое движение» и оппозиционные коалиции - "Единство ради спасения Грузии" (партии: «Единое национальное движение»,"Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия" и независимые политики), « Коалиция за перемены" (партии: "Ахали", "Гирчи – больше свободы", "Дроа", "Республиканская партия", "Активисты за будущее"), "Сильная Грузия" (партии: "Лело", "Анна Долидзе – за народ", "Граждане" и движение "Площадь Свободы") и партия "За Грузию".

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