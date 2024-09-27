Азербайджанские активисты призвали освободить этнографа Абилова

27 сентября 2024, 15:31

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Обвинения талышского этнографа Игбала Абилова в сотрудничестве со спецслужбами Армении вызывают сомнения, заявили азербайджанские активисты и правозащитники и призвали президента Ильхама Алиева содействовать освобождению ученого.

Как писал "Кавказский узел", 12 сентября апелляционный суд в Баку не удовлетворил жалобу на отказ в переводе под домашний арест талышского исследователя Игбала Абилова. Защита намерена оспаривать в ЕСПЧ правомерность содержания ученого под стражей.

35-летний гражданин Азербайджана Игбал Абилов с детства живет в Белоруссии и приехал в Азербайджан на свадьбу двоюродного брата. После этого его не выпустили из страны, а 22 июля задержали по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Армении. Уголовное дело расследуется по статьям о госизмене и возбуждении национальной ненависти, Абилову грозит до пожизненного лишения свободы. Близкие Абилова считают, что причиной преследования стали его исследования культуры талышей. Азербайджанские аналитики сочли сомнительными обвинения, предъявленные ученому-этнографу.

Общественный «Комитет солидарности во имя справедливости» обратился к президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву с просьбой посодействовать в освобождении Игбала Абилова, передал сегодня корреспондент "Кавказского узла".

Авторы обращения подвергли сомнению обвинения проживавшему за пределами Азербайджана ученому.

Общественный Комитет солидарности во имя справедливости был создан в 2018 году. В него вошли около 20 активистов, правозащитников и журналистов.

«Разумность и логичность обвинений Абилову в совершении госизмены, разжигании межнациональной розни, антигосударственной деятельности в то время как он жил и вел научные исследования в Белоруссии, вызывает большие сомнения. То, что Абилов ссылался в своих работах на армянских авторов, равно как и на ученых других стран, никак нельзя рассматривать как сотрудничество с армянскими спецслужбами и квалифицировать как госизмену», - сказал корреспонденту «Кавказского узла» один из авторов обращения, член правления Общественного совета талышей Азербайджана Гилал Мамедов.

В обращении также акцентируется внимание на том, что одним из направлений деятельности Абилова были «исследование и пропаганда родного талышского языка во имя сохранения этнического разнообразия Азербайджана».

«Этническое многообразие, совместное проживание представителей различных народов отличают Азербайджан мультикультурализмом», - сказала корреспонденту "Кавказского узла" другой подписант обращения, глава Азербайджанского национального комитета Хельсинкской гражданской ассамблеи Арзу Абдуллаева.

Союз "За свободу политзаключенных в Азербайджане" включил Игбала Абилова в список политзаключенных. Абилов "стал жертвой исследований культуры и этнографии национальных меньшинств", поскольку представители властей Азербайджана "все еще видят в подобной деятельности предпосылки для разжигания сепаратизма", пояснил сокоординатор организации Эльшан Гасанов.

Хотя президент не имеет полномочий напрямую отдавать приказы правоохранительным и судебным органам, он как глава государства вправе порекомендовать тщательно расследовать дело. А в реалиях Азербайджана любое указание президента воспринимается чиновниками и силовиками как руководство действию и не терпит возражений, пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Эльшан Гасанов.

В Азербайджане были случаи подобных вмешательств президента, отметил он. «К примеру, в 2019 году после рекомендации президента прокуратуре было прекращено новое уголовное дело блогера Мехмана Гусейнова, уже отбывавшего наказание по другому обвинению», - сказал правозащитник.

На его взгляд, обвинения в адрес Абилова выглядят «неправдоподобными». "Убедительных доказательств вины Абилова общественности не представлено. Через СМИ были какие-то утечки, но они выглядят юридически несостоятельными и представляют собой эмоциональную интерпретацию, а не правовые доказательства. Мы признали Абилова политзаключенным, ибо считаем, что он исследовал историю и проблему культуры талышей, и некоторые ретивые чиновники усматривают в этом «угрозы этнического сепаратизма»", - сказал Гасанов.

В 2024 году число политзаключенных в Азербайджане достигло максимального значения за 23 года членства страны в Совете Европы. Наибольший прирост числа политзаключенных произошел за последний год, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о рекордном числе политзеков в Азербайджане".

Напомним, 3 сентября международная правозащитная организация Amnesty International также потребовала освободить критиков властей Азербайджана, в том числе Игбала Абилова. 1 сентября такие же требования озвучила правозащитная организация Human Rights Watch.

30 июля два десятка ученых из разных стран призвали руководство Азербайджана остановить уголовное преследование Абилова. "Мы знаем Игбала Абилова как талантливого ученого-этнографа, который изучал в ходе полевых исследований особенности культуры различных этнических и конфессиональных групп на Южном Кавказе, в Малой Азии и на Среднем Востоке. Его интересы были сугубо научными, а цели - исключительно академическими", - заявили они.

Талыши (самоназвание – "толыш") – народ, живущий в Азербайджане и Иране. При переписи населения Азербайджана в 2009 году численность талышей была оценена в 112 тысяч человек, но по некоторым другим оценкам общая численность талышского населения в республике достигает 500 тысяч человек, говорится в справке "Кавказского узла" "Талыши".

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