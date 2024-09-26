Власти Армении решили вернуть студентам из Нагорного Карабаха плату за обучение

26 сентября 2024, 17:25

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180 беженцев из Нагорного Карабаха, которые в этом году поступили в вузы и колледжи Армении, получат компенсацию оплаты за обучение, она будет предоставлена в виде стипендии, сообщила министр образования Армении.

Как писал "Кавказский узел", беженцы из Нагорного Карабаха неоднократно жаловались на неудовлетворительную социальную помощь со стороны властей Армении. 15 июня власти Армении объявили о начале приема заявок от беженцев из Нагорного Карабаха на получение жилья, указав обязательным условием наличие гражданства. Беженцы, однако, отметили, что получение гражданства сопряжено с волокитой, а жилье власти предлагают преимущественно в сельской местности.

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. В ноябре 2023 года полиция начала прием заявлений на гражданство Армении от карабахских беженцев, получивших статус временной защиты. 18 января правозащитники сообщили, что нежелание переселенцев получать гражданство Армении обусловлено опасениями, что их лишат финансовой поддержки правительства. Власти при этом заверили, что все выплаты для беженцев сохранятся. 25 марта глава МВД Армении сообщил, что более 79 тысяч карабахских беженцев прошло регистрацию в Армении, но за гражданством обратились лишь 1437 человек. 24 апреля офис омбудсмена Нагорного Карабаха заявил, что больше 30% беженцев задумывается об эмиграции из Армении из-за социально-бытовых проблем. Сами беженцы отметили, что решение уехать связано с социально-экономическими проблемами и опасениями за безопасность.

Компенсацию за обучение получат 180 студентов из Нагорного Карабаха, поступивших в этом году в вузы и колледжи Армении, сообщила на прошедшем сегодня правительственном заседании, которое транслировалось в прямом эфире на канале Ютуб министр образования Жанна Андреасян.

По ее словам, эти студенты получат компенсацию в виде стипендии. Андреасян добавила, что в прошлом году правительство Армении возместила плату за обучение 1834 студентам за первый семестр. За второй семестр - 2134 студентам.

919 студентов, поступивших в колледжи Армении в прошлом году, также получили компенсации за обучение в первом семестре, а во втором - 1133 студента.

Напомним, 19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия в Карабахе. 20 сентября 2023 года была достигнута договоренность о прекращении боевых действий и разоружении карабахской Армии обороны, а с 1 января 2024 года Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах".

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