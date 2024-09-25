Бегство уроженки Чечни продолжило тренд побегов жертв семейного насилия

25 сентября 2024, 11:52

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История жительницы Чечни, сбежавшей от семейного насилия и объявленной родственниками в розыск, продолжила серию аналогичных случаев, указали опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники. Оставив детей в Чечне, женщина дала семье дополнительные рычаги давления и шантажа, отметили они.

Как писал "Кавказский узел", 20 сентября стало известно, что уроженка Чечни была вынуждена покинуть Россию из-за насилия со стороны супруга, замуж за которого ее выдали, когда ей было 15 лет. После побега женщины из дома муж и отец добились, чтобы силовики объявили ее в розыск.

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин, в Ингушетии угроза для женщин также чаще исходит от самой семьи, а в Дагестане чаще происходят убийства женщин посторонними, много случаев убийств в ходе ссор и во время хищения имущества.

Историю уроженки Чечни, сбежавшей от домашнего насилия, назвала типичной руководитель проекта "Отцы и дочки" Аида Мирмаксумова. "Я следила за этой историей в соцсетях. Она абсолютно типичная за исключением того, что героиню истории выдали замуж практически ребенком. В целом почти всегда в таких историях в новой семье, в семье мужа, отношение к жене ужасное, решения за нее принимает не только муж, но и мама мужа, его сестры. То есть абсолютно рядовой случай, очень похожий на другие истории, где есть домашнее насилие. Как правило, не только муж не уважает ее, но и золовки, свекровь, тетки и так далее. И по традиции ничего удивительного в том, что девушку несколько раз возвращали домой, уговаривали, дети остались в той семье, она пыталась их защитить, быть рядом с ними. Классика во всех аспектах", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Семья будет давить на нее через детей, они будут записывать ей видео в слезах и с просьбами: "Мама, вернись"

При этом, по ее мнению, у мужа остался сильный рычаг для давления на женщину, поскольку ей пришлось уехать, оставив детей. "Это было очень смело с ее стороны, потому что в основном женщины пытаются уйти вместе с детьми, что очень рискованно, потому что ты менее мобильна с детьми. В этом случае семья будет давить на нее через детей, они будут записывать ей видео в слезах и с просьбами: "Мама, вернись". Обычно через какое-то время после ухода злость уходит, и начинается тоска по тем, кого они любят", - указала правозащитница.

По мнению Мирмаксумовой, родственникам "практически невозможно" вернуть беглянку из Европы. "Не думаю, что ее будут пытаться и смогут вернуть из Европы. Тем более, что ее муж женился второй раз. Ничего ему не стоит это сделать в третий раз. Единственное, что у него остались дети, и это рычаг давления на нее. Она может вернуться из-за детей", - подчеркнула правозащитница.

Подобная история очень похожа на многие другие, указала и президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова.

"Как будто это отдельные фрагменты услышанных неоднократно историй. Ситуация встречается очень часто. Насилие встречается везде, и в стране его становится больше. Но здесь добавились характерные для региона проблемы. Проблема разлучения матери и ребенка, которая делает женщин уязвимой и зависимой. Многочисленные истории и подтверждения мы видим в работе проекта "Кавказ без матери", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Могут угрожать ее близким и этим шантажировать

По ее словам, проблема в таких историях в том, что эвакуация - это не всегда конец проблем. "Как правило, у чеченских девушек в Европе родственников даже больше, чем в самом регионе. Стоит выбирать новое место более тщательно, подготовиться. Могут угрожать ее близким и этим шантажировать, поэтому сразу стоит оборвать контакты с теми, кто под угрозой. Иначе опасность сохраняется", - указала она.

У тех девушек, которые сбежали от семейного насилия и не остались в России, больше шансов, что их насильно не вернут обратно, считает активистка и феминистка Лена Патяева, подруга насильно увезенной в Чечню Седы Сулеймановой.

"Женщины, которые сбежали, но решили остаться в России, больше рискуют, и их могут насильно вернуть обратно. А те, кто уехал за границу, особенно в безопасные страны, у них больше шансов избежать этого. Случаи насильственного возвращения из Европы редки. Самый главный совет в таких ситуациях - это не поддаваться уговорам, что все изменилось, насилия больше не будет и надо вернуться. У каждой своя ситуация, но всех пытаются таким образом уговорить и вернуть. Но всем девушкам очень сложно жить за границей, начать все заново. Также следует не заводить соцсети на свое имя, минимизировать риски преследования", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Для снятия человека с розыска достаточно его заявления в МВД, отметила юрист Центра защиты прав человека "Мемориал" (включен в реестр иностранных агентов). "В случае с розыском без вести пропавших установление местонахождения лица должно влечь за собой прекращение розыска. В этом случае достаточно подачи разыскиваемым лицом заявления об отсутствии необходимости в его розыске с описанием обстоятельств произошедшего", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Силовики могут отказать, если отсутствуют заверенные документы разыскиваемого, добавила юрист. "Органы внутренних дел в описываемой ситуации, если заявление разыскиваемого поступило без приложения заверенных копий его документов, праве затребовать подтверждения личности заявителя. Адрес разыскиваемого дееспособного совершеннолетнего лица сообщается заявителю о розыске только с согласия первого", - сказала она.

Напомним, ситуация с защитой прав женщин в республиках СКФО ухудшается, заявили в январе 2024 года участницы конференции "Новые тенденции в ситуации домашнего насилия на Северном Кавказе". Отслеживать такие преступления сложно, так как местные власти не заинтересованы в их обнародовании, доходит даже до удаления информации с сайтов судов, указали они.

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