Беженцы поддержали идею памятной даты исхода из Нагорного Карабаха

21 сентября 2024, 18:35

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Вынужденные переселенцы из Нагорного Карабаха одобрили решение депутатов объявить 19 сентября Днем геноцида. Во время боевых действий Азербайджана год назад под обстрелами оказались мирные жители, в том числе дети, пояснили они.

Как писал "Кавказский узел", в начале сентября Международная ассоциация исследователей геноцида (IAGS) приняла резолюцию, в которой признала факты убийств и насилия в отношении мирных жителей Нагорного Карабаха. 18 сентября аналитический центр Genesis Armenia озвучил предварительные подсчеты материальных потерь карабахских армян в результате вынужденного исхода из региона. Число людских потерь, по данным властей непризнанной республики, превысило 500 человек.

19-20 сентября 2023 года Азербайджан провел масштабные боевые действия и взял под контроль территорию Нагорного Карабаха, после чего была достигнута договоренность о разоружении карабахской армии и начался массовый исход армянского населения. 1 января 2024 года непризнанная Нагорно-Карабахская республика прекратила существование в соответствии с указом ее последнего президента Самвела Шахраманяна. "Кавказским узлом" подготовлена справка "Начало и конец непризнанной Республики Арцах" (Арцах – армянское название Нагорного Карабаха).

Решение объявить 19 сентября Днем Геноцида Арцаха и его народа совершенный Азербайджаном, депутаты Национального собрания Нагорного Карабаха* приняли 19 сентября на внеочередном заседании, внеся поправки в закон «О праздниках и памятных днях».

«Национальное Собрание Республики Арцах* как орган, наделенный первоочередными полномочиями, будет добиваться реализации права нашего народа свободно и независимо жить на исторической родине», - сказал на заседании исполняющий обязанности спикера парламента* Гагик Багунц, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

К 7 октября 2023 года в Армению прибыли 100 632 вынужденных переселенца из Нагорного Карабаха. По данным на 7 сентября 2024 года, в Нагорном Карабахе остались 14 армян, заявил омбудсмен Гегам Степанян.

Депутаты приняли правильное решение, считает бывший глава общины Сарушен Аскеранского района Карен Гаспарян. "Потому что 9-месячная блокада [единственной дороги в Нагорный Карабах] и военная агрессия, начавшаяся 19 сентября, и последствия явно показывали, что цель врага - уничтожить арцахцев", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Эвакуировать более 200 человек было решено через лес, так как по дороге уже было небезопасно

По данным Гаспаряна, в результате боевых действий азербайджанских войск погибли 12 жителей села Сарушен. «Утром 19 сентября узнали, что азербайджанские военные нападают на села нашего района – Арав, Сарнахпют. Мужчины нашего села решили организовать ополчение, чтобы вместе с армией защитить село, параллельно организовать эвакуацию женщин, детей, стариков, так как уже было сообщение о скоплении противника неподалеку, приближающегося к селу через четыре ущелья. В час дня начался артиллерийский огонь в направлении села. Эвакуировать более 200 человек было решено через лес, так как по дороге уже было небезопасно. Люди не успели ничего взять с собой. Под обстрелами, под дождем, без еды и теплой одежды, многим даже не удалось забрать документы, через два дня добрались до Степанакерта», - поделился воспоминаниями глава общины.

Он отметил, что «когда начались обстрелы , а после и вынужденная эвакуация, российский миротворческий контингент не появлялся в селе». По словам Гаспаряна, жители Сарушена не представляли, что после приезда в Степанакерт их депортируют в Армению, "но по сей день надеются на возвращение на родину, в свои дома".

Тела моих мальчиков Красный крест смог вынести через несколько дней

У Зарине Газарян из села Сарнахпюр Аскеранского района в результате обстрела села 19 сентября 2023 года погибли два сына 10 и 8 лет, еще один сын шести лет получил тяжелое ранение. «Утром 19 сентября пришла новость, что в городе Аскеран российские миротворцы раздают сладости многодетным семьям. А так как шла блокада, а дети уже несколько месяцев не видели конфет и шоколада, мы, взрослые, решили съездить туда. Отправили детей в школу, младших двух оставили с бабушкой и поехали в Аскеран. Там пришла новость, что по селу начался артиллерийский обстрел, погибли три ребенка, несколько взрослых и много раненых. Тела моих мальчиков Красный крест смог вынести через несколько дней. А потом, с большим трудом, несколько дней я везла тела своих мальчиков через Лачинский коридор в Армению. Там же их похоронила. Третьего сына оперировали еще в Степанакерте, а потом еще в Армении – его удалось спасти», - рассказала женщина корреспонденту "Кавказского узла".

Она отметила, что погибли также братья мужа, но их тела не удалось перевезти в Армению. «Теперь, когда я посещаю могилы своих сыновей, свекровь всегда идет со мной и всегда в слезах разговаривает не только со внуками, но и со своими сыновьями», - рассказала Зарине Газарян.

Был сильный обстрел, дети не надеялись, что выживут

Оксана Арутюнян из Мартакертского района рассказала, что, когда начался артиллерийский обстрел, она побежала в школу за ребенком, но так как обстрел был интенсивный, люди ее затолкали в убежище. «Связь, сотовая и интернет, оборвалась. Все пытались дозвониться родным, но они были «недоступны». Кто-то рисковал, выходил из убежища и бежал до другого убежища – искали детей. Из-за отсутствия связи люди не знали, где находятся их родители, дети. А ведь, будь связь, не было бы многих жертв и раненных... Через долгое время, от сына неожиданно получила сообщение, СМС, где он написал: «Мама, береги себя, Бог с тобой!». У меня был ужас. Но связи опять не было, чтобы узнать, где он. Потом, когда мы искали по убежищам друг друга и нашли, оказалось, что там, где они находились, был сильный обстрел, дети не надеялись, что выживут», - рассказала Оксана Арутюнян корреспонденту "Кавказского узла".

Она отмечает, что «в Армении столкнулись с социально-бытовыми проблемами, как и многие семьи, но еще надеются, что Азербайджан понесет наказание за содеянное». «Надеемся на возвращение с условием международных гарантий безопасности, а 19 сентября как День геноцида арцахцев ежегодно будем чтить память погибших и жертв», - сказала беженка.

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* бывшие руководители непризнанной Нагорно-Карабахской Республики фактически не контролируют ситуацию в Нагорном Карабахе с осени 2023 года. После массового выезда жителей Нагорного Карабаха в Армению госслужащие были уволены, однако высшие руководители продолжили работу в Ереване.

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