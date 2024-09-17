Аналитики указали на политическую подоплеку нападения на Гобечию и Агрба в Сухуме

17 сентября 2024, 16:20

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Нападение на журналиста Дэвида Гобечию и активистку Лию Агрба, выступавших с критикой властей Абхазии, носит политический характер, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Как писал "Кавказский узел", 15 сентября в Сухуме подверглись нападению журналист Дэвид Гобечия (один из администраторов телеграм-канала "Абхазский портал") и активистка движения "Ҳара ҲПицунда" Лия Агрба. Гобечия считает, что за нападением четырех людей в масках стоят власти Абхазии, недовольные борьбой активистов против законопроекта об апартаментах.

В июле в Абхазии широкий резонанс вызвало предложение депутатов парламента принять так называемый законопроект об апартаментах ("О мерах по повышению уровня социально-экономического развития Очамчырского, Ткуарчалского и Галского районов Республики Абхазия"). В Сухуме, Гагаре и Очамчыре прошли митинги противников законопроекта. 25 июля стало известно, что проект закона отозван из парламента.

Дэвид Гобечия и Лия Агрба подверглись нападению по политическим мотивам, указала редактор абхазской "Нужной газеты" Изида Чаниа. По её мнению, цель нападения в преддверии президентских выборов 2025 года - зачистить политическое поле от активистов, независимых СМИ и оппонентов власти.

Она обратила внимание, что провластные структуры не прокомментировали нападение. "Высказались общественные и политические деятели, представители независимого журналистского сообщества, оппозиции, НПО. Высказывались с «открытым забралом» от своего имени, не прячась за анонимными ресурсами и никами. Промолчали, словно ничего не происходит, пробжаниевская партия «Амцахара», Союз общественных организаций, поддерживающих выдвижение Аслана Бжания на выборах 2025 года, парламент, государственные СМИ", - отметила она.

По мнению журналистки, за власть и ее сторонников ответили анонимные каналы. "Они принялись разоблачать, но не преступников, а потерпевших. Доразоблачались до того, что стала понятна связь между анонимными каналами и мордоворотами в масках", - сказала она.

Президент Абхазии должен взять на личный контроль дело о нападении на Гобечию и Агрба, а МВД следует обеспечить эффективное расследование, заявили ранее абхазские журналисты и "Союз ветеранов и молодежи Абхазии".

Научный сотрудник Института востоковедения РАН Лариса Цвижба также считает, что нападение на журналиста и активистку имеет политическую подоплёку.

Нападение на активистов - это агония власти

«Нападение на активистов - это агония власти. Она идёт уже и на то, чтобы запугать молодёжь, которая себя активно проявила, в частности, обсуждая «пицундскую дачу». Дошло до того, что подняли руку на девушку. Что вообще вопиюще для абхазского общества», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла", добавив, что ранее молодых активистов тоже запугивали, но до избиений не доходило.

8 сентября стало известно, что Лия Агрба потребовала от Генпрокуратуры привлечь к уголовной ответственности члена Общественной палаты за слова об участниках акций протеста против передачи России госдачи "Пицунда". Подробности этих протестов собраны "Кавказским узлом" в справке "Как передача "Пицунды" России стала причиной протестов в Абхазии".

Лариса Цвижба скептически оценивает перспективы расследования нападения. «Может, какого-нибудь крайнего, хулигана найдут. А организаторы останутся в тени», - предположила она.

Абхазская культура не приемлет анонимные вбросы, анонимную борьбу, балаклавы на лице и тому подобное

Метод нападения нехарактерен для жителей Абхазии, заметил журналист Антон Кривенюк, который ранее работал в Абхазии. «Мне неизвестны эти [избитые] люди и предпосылки нападения на них. Но в пользу политической версии событий говорит то, что [избитые] молодые люди являются активными участниками оппозиционных действующей власти политических групп. Хотя для Абхазии не типичен способ нападения - в масках. Когда я там работал, били рожу напрямую с открытыми лицами. Абхазская культура не приемлет анонимные вбросы, анонимную борьбу, балаклавы на лице и тому подобное. Если кто-то кого-то затронул в своих публикациях, то будут откровенные уличные разборки. Удивительно,что нападавшие, если это абхазцы, тряпки на лицо надели», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По мнению журналиста, маловероятно, что нападение связано с конкретной проблемой. «Если на ребят наехали из-за группы политических вопросов, то само нападение вообще нисколько не продуктивно для решения текущих задач нынешней власти в Абхазии. И, я думаю, во власти это тоже понимают», - подчеркнул Кривенюк.

Напомним, телеграм-канал "Абхазский портал", одним из администраторов которого является Дэвид Гобечия, в своих постах критикует власти Абхазии. В частности, критика направлена в адрес президента республики Аслана Бжании. 14 сентября телеграм-канал разместил публикацию о том, что Бжания обсуждал в Минобороны Абхазии проблему с нехваткой финансов, 12 сентября был опубликовал пост о том, что абхазские чиновники будто бы оказали давление на сотрудников больницы, чтобы те высказались в поддержку законопроекта об апартаментах.

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