Пикет в поддержку Гаджиева в Махачкале заинтересовал двоих прохожих

16 сентября 2024, 21:14

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Одиночный пикет в поддержку осужденного журналиста Абдулмумина Гаджиева в Махачкале сегодня не привлек большого внимания, только двое прохожих выразили интерес к акции, рассказал заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов. Семья Гаджиева не питает больших иллюзий относительно предстоящего судебного процесса по апелляции на приговор журналисту, сообщила его супруга.

"Кавказский узел" писал, что коллеги осужденного журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают его дело и приговор суда политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. Сегодня такой пикет провел в Махачкале заместитель главреда газеты "Черновик" Магомед Магомедов.

Абдулмумин Гаджиев, глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам заключения, Ризванова – к 18 годам, а Тамбиева – к 17,5 года. Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева". По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета "Черновик" озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

"Пикет прошёл спокойно, без каких-то эксцессов. Стандартная проверка и установление личности со стороны полиции и все", - рассказал о сегодняшней своей акции Магомед Магомедов.

Пешеходов на месте проведения пикета в Махачкале было мало, так как сегодня в республике выходной по случаю Дня единства народов Дагестана, отметил Магомедов. "Соответственно, мало реакции было от них. За все время пикета подошли и поинтересовались им только двое: один турист и один местный. От автомобилистов реакции было больше. Примерно 5 или 6 раз сигналили нам в знак поддержки", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" замглавреда "Черновика".

Адвокат Гаджиева Ашот Норвардян сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что жалобу его подзащитного на приговор будет рассматривать апелляционный военный суд. Адвокат отметил, что один из судей при вынесении приговора в особом мнении назвал вину подсудимых не доказанной теми доказательствами, что представил гособвинитель.

Супруга Гаджиева Дана Сакиева заявила, что после назначения апелляционного заседания чувства у близких и родственников двоякие. "Чем-то схожи с теми, которые были до вынесения приговора. Тогда время тянулось, шёл пятый год, и хотелось уже точку поставить в этом нелепом деле. С другой стороны, был страх неизвестности и перемен", - пояснила она.

По словам Сакиевой, после вынесенного судом в 2023 году ее мужу приговора ей казалось, что тщетны все усилия, приложенные за эти годы. "Ведь можно было ничего не делать и ничего не доказывать, а в итоге получить такой же срок. В этот раз скепсис выше. Что ждать от системы? Но где-то в сердце одна нотка говорит: ложь когда-то всё равно сгинет и явится истина," - поделилась ожиданиями от предстоящего апелляционного суда супруга Гаджиева.