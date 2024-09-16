Коллега Гаджиева вышел на пикет в Махачкале

16 сентября 2024, 13:59

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Заместитель главреда газеты "Черновик" Магомед Магомедов вышел сегодня в центре Махачкалы на одиночный пикет с требованием прекратить уголовное преследование журналиста Абдулмумина Гаджиева.

Как информировал "Кавказский узел", коллеги журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и с июня 2019 года, когда он был задержан, регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. Так, 2 сентября заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов провел в центре Махачкалы одиночный пикет, на котором потребовал освободить Гаджиева.

По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

В Махачкале, на пересечении улиц Дахадаева и Гамзатова проходит одиночный пикет с требованием освободить журналиста газеты "Черновик" Абдулмумина Гаджиева и прекратить сфабрикованное против него уголовное дело, передал "Черновик" сегодня в своем телеграм-канале.

К посту прикреплено фото, на нем показан заместитель главреда газеты Магомед Магомедов с транспарантом, на котором написана фраза "Свободу Абдулмумину Гаджиеву".

Напомним, Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам заключения, Ризванова – к 18 годам, а Тамбиева – к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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