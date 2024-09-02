Магомед Магомедов в одиночном пикете. Махачкала, 2 сентября 2024 г. Фото корреспондента "Кавказского узла"

02 сентября 2024, 18:09

Коллега Гаджиева провел пикет с требованием его освобождения

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Заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов провел  в центре Махачкалы одиночный пикет, на котором потребовал освободить журналиста Абдулмумина Гаджиева. 

Как писал "Кавказский узел", коллеги Абдулмумина Гаджиева считают его уголовное дело политическим преследованием и регулярно проводят одиночные пикеты в его поддержку. 26 августа, как и неделей ранее, такой пикет провел на традиционном месте (пересечении улицы Дахадаева и проспекта Гамзатова) заместитель главреда "Черновика" Магомед Магомедов.

Редактор газеты "Черновик" Абдулмумин Гаджиев, а также глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и предприниматель Кемал Тамбиев в июне 2019 года были арестованы по обвинению в финансировании терроризма. 12 сентября 2023 года суд приговорил Гаджиева к 17 годам лишения свободы, Ризванова - к 18 годам, а Кемала Тамбиева - к 17,5 года. Обвинение не предъявило в суде убедительных доказательств, заявили подсудимые в последнем слове.

Одиночный пикет проходит в Махачкале, на пересечении ул. Дахадаева и Р. Гамзатова с требованием освободить журналиста газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева и прекратить сфабрикованное против него уголовное дело, сообщил сегодня "Черновик" в своем Telegram-канале.

Как следует из приложенной к публикации фотографии, на одиночный пикет выешл заместитель главного редактора "Черновика" Магомед Магомедов.

Ранее сегодня издание сообщило, что родные и близкие Гаджиева проведут пикеты с 17 до 18 мск. 

"Наши требования к властям остаются те же: Свободу Абдулмумину Гаджиеву! Прекращение абсурдного, построенного на лжи и фантазиях, уголовного дела возбужденного в отношении нашего коллеги", - говорится в публикации.

Напомним, пикеты в защиту Гаджиева проводятся регулярно с июня 2019 года, когда журналист был задержан. По мнению коллег, Гаджиев страдает из-за того, что газета озвучивала "неудобные вопросы" к властям и силовикам, говорится в справке "Кавказского узла" "Черновик": угрозы, уголовные дела, убийство главреда".

Абдулмумин Гаджиев находится в СИЗО Новочеркасска. Апелляционная жалоба на приговор была подана еще в сентябре 2023 года. В апреле стало известно, что Гаджиев, Тамбиев и Ризванов закончили изучать материалы дела и протоколы заседаний перед рассмотрением апелляционной жалобы. 

Подробности дела собраны в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

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Примечание:

"Коллеги Гаджиева назвали просвещение способом борьбы с радикализацией", "Одиночный пикет коллеги Гаджиева заинтересовал махачкалинцев и туристов", "Коллеги Гаджиева продолжили кампанию в его защиту".

Автор: "Кавказский узел"

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