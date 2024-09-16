Жители Анапского района потребовали ликвидировать свалку

16 сентября 2024, 03:45

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Активисты из пяти населенных пунктов Анапского района вынуждены были перекрыть дорогу к мусорному полигону, который отравляет им жизнь. Они заявили, что обращения в различные инстанции по поводу свалки не привели к результатам. Регоператор сообщил, что данный полигон используется для перегрузки отходов с мусоровозов в грузовики для последующей транспортировки в Темрюк, но из-за наплыва туристов в курортный сезон количество мусора сильно увеличилось.

Как писал "Кавказский узел", в конце августа кубанские экоактивисты обнаружили три незаконные свалки в Анапском и Темрюкском районах, организованные региональным оператором. В их числе - несанкционированная свалка около хутора Воскресенский.

12 сентября жители перекрыли дорогу в хуторе Воскресенский, чтобы мусоровозы не проехали на полигон. Активисты заявили, что устали от незаконной свалки, они жаловались в различные инстанции, но проблема не решается. Участников акции разогнала полиция, сообщил телеграм-канал Mash.

Одна из активистов Елена рассказала 15 сентября корреспонденту "Кавказского узла", что свалка появилась рядом с закрытым полигоном два года назад. «Чиновники называют ее временным складированием отходов, перевалочным пунктом для дальнейшего перевоза в Темрюк. То есть весь мусор с Анапы и его районов везут в Темрюк на полигон. Но по каким-то причинам этот полигон оказался закрытым для принятия там мусора и его стали сваливать здесь, у нас. Сама свалка располагается на возвышенности, еще навалили огромную кучу сверху. Получилась гора. А временная локация стала постоянной и травит жизнь почти десятитысячному населению двух хуторов - Красный и Воскресенский и трех поселков Пятихатки, Верхнее Джемете и Цибанобалка», - рассказала она.

По ее словам, ближайшие жилые дома находятся от свалки в 800 метрах, а вонь от нее чувствуют не только жители названных населенных пунктов, но и самой Анапы.

Люди стали просто задыхаться

Елена рассказала, что выйти на акцию протеста и перекрыть дорогу мусоровозам местных жителей вынудила ситуация с сжиганием мусора. «Мало того, что они нас травят два года зловонием, от которого болит голова, появляется тошнота. Мы сидим с закрытыми окнами и дверями. Но тут они решили еще и жечь этот мусор, чтобы уменьшить эту гору. Это стало последней каплей. Люди стали просто задыхаться. У нас много многодетных семей, много пожилых людей… Это была прямая угроза здоровью. Это и сподвигло нас выйти. На все наши письма и жалобы нам присылали одни отписки уже второй год», - сообщила Елена.

По ее словам, на акцию они пригласили журналистов краевого телевидения. "Вместе с журналистами приехала и полиция. Нас было человек 15, кто вышел и дал интервью. Но полиция тут же стала нас опрашивать, обвинять в несанкционированной акции и требовать написать объяснения. Мы не знаем, чем это все может закончится. А [телевидение] показало сюжет однобоко. В нем мы получились нарушителями, которые помешали вывозить мусор со временной свалки. Но по какому праву эта свалка там вообще находится, совершенно никак не оборудованная", - задается вопросом активистка.

Местный житель Сергей борется со свалкой уже почти год. «У меня четверо маленьких детей. Я переживаю за их здоровье и за здоровье всей нашей семьи. Вонь стоит ужасная. Сидим при закрытых дверях и окнах все лето. Свежего воздуха у нас нет, хотя и живем в собственном доме. Есть в наших четырех поселениях детский сад. Он так же страдает от мусорной свалки. Детей не выводят на улицу гулять, потому что дышать там нечем. Я сам делал за свой счет химический анализ воды. У нас у всех скважины. Анализ показал превышение вредных веществ. Да и без анализов понятно, что вода стала опасна для питья - от нее воняет. Воду вынуждены покупать. Дом мы покупали в этом месте из-за чистой экологии, ради детей, чтобы был свежий воздух - и вот что мы получили», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

В ответ приходят одни отписки

Жительница хутора Воскресенский Екатерина писала жалобы в разные инстанции, как и ее соседи. «Пишем вместе и каждый за себя, но в ответ приходят одни отписки - из прокуратуры, из Роспотребнадзора, из Росприроднадзора, из Следственного комитета, из администрации президента… Пишут, что пересылают наши жалобы… Получается, что друг другу. А тем временем мы и наши дети вдыхают грязный воздух. В домах стали появляться крысы. Воняет особенно летом и когда в нашу сторону дует ветер. Вода также стала вонять», - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Светлана призналась корреспонденту "Кавказского узла", что была вынуждена переехать из хутора. «У нас курортное место. Анапа и ее пригороды - это все курортные зоны. Но как мусорная свалка возможна в такой зоне?» - интересуется она.

Мать троих детей Ксения специально приехала в Анапский район из Кузбасса, чтобы "дышать свежим воздухом". "Свалка испортила все планы растить детей в благоприятной экологической атмосфере. И вода, и воздух, и почвы - все испорчено. Свалку расположили на возвышенности и получается, что оттуда все стекает в наши четыре поселения, которые находятся на уровень ниже этой мусорной горы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Местная жительница Елена показала корреспонденту "Кавказского узла" документы, из которых следует, что свалка незаконна, на нее наложен запрет на использование.

В соответствии с представленными документами место под свалку было предоставлено администрацией Агапы по договору аренды индивидуальному предпринимателю. По данным арбитражного суда, на имущество наложен арест. Согласно выписке из ЕГРН, участок предназначен для размещения складов. При этом в документе Росреестра, датированным сентябрем текущего года, сказано, что деятельность на данном участке ограничена, как и права на него, из-за «приаэродромной территории аэродрома совместного базирования Анапа (Витязево)". На нем «запрещается размещать объекты, превышающие максимальную абсолютную отметку объекта H = 103.68 м; запрещается размещать объекты, создающие помехи в работе наземных объектов средств и cистем обслуживания воздушного движения, навигации, посадки и связи, предназначенных для организации воздушного движения и расположенных вне первой подзоны».

Сергей рассказал, что старую свалку закрыли из-за птиц, которые кружили над ней и попадали в лопасти самолетов. В настоящее время на новой свалке происходит то же самое. «Птицы кружат над свалкой и летая, создавая угрозу уже военному транспорту», - сказал он.

Председатель «Зеленая станица» Антон Иголкин напомнил корреспонденту "Кавказского узла", что отправлял запрос по поводу анапской свалки. На днях он получил ответ от Южного межрегионального управления Росприроднадзора, в котором говорится, что "выявлены нарушения природоохранного законодательства при обращении с твердыми коммунальными отходами по адресу: г. Анапа, хут. Красный, хут. Воскресенский". "Выездом на место 28.08.2024 по указанному адресу изложенные в вашем обращении доводы подтвердились. Собранные материалы направлены в Прокуратуру г. Анапы, Администрацию г. Анапа, Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю", - говорится в ответе за подписью заместителя руководителя Е. Лапиной.

Ощущение, что всё скрывается целенаправленно

"По факту выявления трех несанкционированных свалок, включая анапские свалки в хуторе Вознесенский и Красный, мы обратились во все инстанции: Росприроднадзор, Прокуратуру, Мин ТЭК и ЖКХ КК, Администрацию Президента. Результат как таковой отсутствует. Более-менее отработало Южное межрегиональное Управление Росприроднадзора, которое выехало на место и зафиксировало, что свалки есть. Потом они передали материал в Анапскую межрайонную прокуратуру. И на этом все следы теряются. Прокуратура всё пересылает в Росприроднадзор и Министерство ТЭК и ЖКХ КК. Министерство игнорирует прокуратуру и РПН и только штампует отписки об отсутствии у них полномочий. Информация о том, что какой-либо орган власти принимает меры по ликвидации незаконных свалок, что [регоператор] привлечен к ответственности и что рассчитана сумма причиненного окружающей среде вреда - отсутствует. Ощущение, что всё скрывается целенаправленно", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" директор ООО "Федеральное Бюро Правовых Услуг" Юрий Васканьянц.

Окончание курортного сезона и восстановление полноценной работы полигона позволят всем перенаправить бо‌льшие усилия на вывоз накопившихся ТКО на полигон

Регоператор "Экотехпром" прокомментировал акцию жителей Анапского района в своем телеграм-канале. «Они незаконно перекрыли въезд на техническую базу транспортного партнёра регоператора "Экотехпром" - компании "Чистый город". Ситуация решилась оперативно. Однако требует пояснения. С наступлением курортного сезона количество ТКО в Анапе резко возросло. Например, этим летом мусора в Анапе было на треть больше, чем в прошлом году. А в 23м на 20% больше, чем в 22м. Это происходит из-за кратного роста числа жителей, которые переезжают в Анапу на лето. Кроме того, большинство гостевых домов и частных гостиниц в районе не имеют официальной регистрации. Все это ведет к тому, что количество отходов выше всех расчетных норм. Почему вообще приходится перегружать ТКО для отправки на полигон? Потому что единственный полигон в Крымской зоне, который сейчас принимает отходы, находится в Темрюке. «Чистый город» работает по такой схеме: в городе мусор собирается привычными всем мусоровозами, затем перегружается в грузовики и транспортируется на полигон. По технологии на разгрузку одной машины требуется порядка получаса. С учетом рабочего времени полигона (а это 10 часов) в самых идеальных условиях за день может разгрузиться 20-25 машин. А всего в Крымской зоне работает более 85 мусоровозов. Т.е. они просто технологически не могут все разгрузиться в течение рабочего дня. С использованием площадки перегрузки один мусоровоз может сделать от 3 до 6 рейсов по городу. А если он поедет на полигон – то может не сделать больше одного рейса, потому что остальное время будет ехать на разгрузку или стоять там в очереди. Плюс к этому, с мая на полигоне возникали различные проблемы. Сначала там было несколько возгораний и мусор не принимали. Но остановить вывоз мусора из города нельзя - это мгновенно повлечет переполнения на контейнерных площадках. Позже запретили, а потом ограничили завоз ТКО грузовыми автомобилями – их сейчас полигон принимает всего от 5 до 20 в день. Какие меры предпринимаются для решения ситуации? Как и ранее, активное участие в совместном решении острых экологических вопросов принимает администрация г-к Анапа. По ее инициативе оперативно прошли переговоры с участием администрации Краснодарского края, регионального оператора и руководства МУП «Универсал» (эксплуатирует полигон ТКО в г. Темрюк). В результате решено увеличить прием большегрузного транспорта, который транспортирует ТКО из Анапы на полигон. В дальнейшем, если позволит скорость обработки поступающих ТКО, это количество может быть дополнительно увеличено. Делается всё возможное для скорейшего вывоза ТКО с площадки перегрузки на полигон, предусмотренный территориальной схемой. В связи с тем, что в Крымской зоне деятельности на сегодняшний день работает только один полигон для приема и размещения отходов, проблема носит глобальный характер, а решение требует вовлечения участия не только рег.оператора, но и властей всех уровней и нескольких муниципалитетов. Мы приносим жителям извинения за неудобства. Просим дать еще немного времени – окончание курортного сезона и восстановление полноценной работы полигона позволят всем перенаправить бо‌льшие усилия на вывоз накопившихся ТКО на полигон», - говорится в сообщении.

Впрочем, местные жители сочли обращение регоператора лукавством. По их мнению, свалка на самом деле уже стала постоянной.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 августа жители поселка Каменный в Тихорецком районе потребовали рекультивировать свалку. По словам Евгения Витишко, свалка закрыта и требует рекультивации, но процесс осложнен тем, что мусор просто свален на землю.

28 января в Армавире прошел митинг, в котором приняли участие жители ряда местных населенных пунктов, в том числе станицы Советская. Митингующие выступили против размещения мусорного полигона в районе хутора Зуево. Они заявили, что свалка угрожает здоровью местных жителей. 25 апреля жители станицы Советская подали заявку на проведение очередного митинга. 3 июня участники митинга сообщили, что чиновники игнорируют обращения жителей против размещения мусорного полигона.

Жители станицы Полтавской в Краснодарском крае с начала 2022 года вели борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки. 4 декабря 2023 года губернатор заявил, что мусорный полигон близ станицы закрыт. По словам чиновников, свалка в Полтавской будет исключена из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

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