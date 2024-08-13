Жители кубанского поселка потребовали рекультивировать свалку

13 августа 2024, 05:13

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На свалке около поселка Каменный в Тихорецком районе Краснодарского края, возник пожар, пожаловались местные жители. По их словам, возгорание потушили, но свалка продолжает тлеть, отравляя почву и воздух. Жители потребовали рекультивировать полигон. Данная свалка закрыта и требует рекультивации, но этот процесс осложнен, так как мусор просто свален в кучу на земле, сообщил эколог Евгений Витишко.

В конце июля в поселке Каменный Тихорецкого района загорелась мусорная свалка, рассказала 12 августа корреспонденту "Кавказского узла" общественный деятель Виктория Страканева, которая с 2019 года была депутатом Алексеевского сельского поселения.

«Люди писали в общий чат с 26 июля, жаловались на невыносимые условия жизни, что они задыхаются от загоревшейся свалки. Жители поселка Каменный отмечали, что на их жалобы чиновники не реагируют, что они написали много коллективных писем. Тогда я приняла решение помочь людям и придать их беду гласности, потому что знаю, что очень часто именно гласность помогает решить проблемы. Я написала, что если люди самоорганизуются и соберутся, то я могу приехать и выложить то, что они расскажут на видеокамеру, в своем блоге на YouTube, чтобы обратить внимание чиновников на проблему. Я веду блог о социальных проблемах жителей Тихорецка и его поселений. Люди согласились и приняли эту инициативу. Буквально через 15 минут они собрались и сделали свое заявление на камеру. Ролик был выложен 7 августа и за пять дней набрал 3,5 тысячи просмотров. На выступление жителей чиновники отреагировали очень быстро. Уже на следующий день была согнана техника и пожар ликвидирован, и чиновники отчитались об этом. Я не специалист и не могу судить насколько проблема решена и почему вообще возник этот пожар, об этом нам не сообщили. Поэтому мое мнение и мнение жителей, что должны быть проведены публичные слушания, на которых нам должны озвучить, что именно ответственные за эту свалку собираются с ней делать дальше. Если рекультивировать, то каким образом, когда? Со слов активистов поселка мне известно, что эта свалка незаконная и была закрыта несколько лет назад. Но вопрос рекультивации так и остался открытым», - рассказала Страканева.

По ее словам, она живет в нескольких километрах от свалки, но тоже ощущает зловоние, когда оттуда дует ветер.

Житель Тихорецка Александр Рязанов подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что благодаря видеообращению жителей Каменного, доведённых до отчаяния едким дымом с мусорного полигона, ситуацией заинтересовались всевозможные службы и органы, которые ранее по непонятным причинам не обращали внимание на проблему.

На полигоне под Каменным хранились с нарушением норм тысячи кубометров твердых бытовых отходов, свозимых туда для, якобы, дальнейшей утилизации со всего Тихорецкого района

«Я лично с 2019 года, с первого крупного пожара на этой свалке неоднократно писал заявления в прокуратуру. В августе 2023 года делал видеообращение к губернатору Краснодарского края Кондратьеву. Я также сообщал о ситуации главе района Анатолию Перепелину. Неоднократно обращался к главе города Тихорецк Евгению Голубю, предупреждал о возможных негативных последствиях для экологии и здоровья жителей. Но, наверное, правильно звучит пословица "Пока петух не клюнет". На полигоне под Каменным хранились с нарушением норм тысячи кубометров твердых бытовых отходов, свозимых туда для, якобы, дальнейшей утилизации со всего Тихорецкого района! Дальнейшую утилизацию осуществляла некое общество с ограниченной ответственностью "Динская мусороуборочная - Т", о начале работы которой в 2018 году сообщала местная передовица "Тихорецкий вести" и которая была ликвидирована по решению налоговой инспекции в 2023 году после моего очередного заявления и проведённой проверки. Ликвидация, кстати, прошла быстро. Раз - и нет мусороперерабатывающей компании [...] Организацию ликвидировали, но тонны мусора остались без контроля и без решения проблемы. вот итог - очередной пожар», - рассказал Рязанов.

По его словам, глава района Анатолий Перепелин в своем телеграм-канале сообщил, что «причиной возгорания послужил поджог, но кто поджог и зачем нам об этом никто не сообщал».

«В настоящее время, когда сильное пламя притушили, стало полегче, но это не решение проблемы. Свалка может загореться вновь, если ее не рекультивировать. Но разговоры об этом мы не слышим», - отметил активист.

Глава района Анатолий Перепелин 26 июля сообщил, что пожар на свалке возник из-за поджога сорной растительности, после чего огонь перекинулся на закрытый полигон. 12 августа он написал, что свалка продолжает тлеть. «Жители посёлка Каменного побывали на территории вместе с моим заместителем Михаилом Васильевичем Шиловым и исполняющим обязанности главы Тихорецкого городского поселения Владиславом Сергеевичем Кириченко. Тихоречане увидели, как продвигается процесс ликвидации очагов тления», - написал он.

Было настолько ужасно, что у людей болела голова, першило в горле

Жительница поселка Любовь Саакова рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что переехала с семьей в поселок 15 лет назад из Ташкента. «У нас в поселке Каменный проживают более 1000 человек. Жилые дома расположены в одном-двух километрах от этой свалки. Ранее тут был совхоз-миллионер, люди трудились на полях, но потом возникла свалка после развала СССР. Старожилы говорят, что ей уже за 30 лет. За это время люди уже забыли, что такое свежий, чистый воздух. В двух километрах от свалки находится детский садик. Дети с 26 июля травятся этими ядами. Они даже не могли выйти погулять в свой дворик. Все травятся. Взрослые тоже. Было настолько ужасно, что у людей болела голова, першило в горле. Мы закрывали все окна и двери. Не могли их открыть… Ядовитый от газов воздух пролазил во все щели. При том, что стояла очень жаркая погода. Только сейчас стало чуть меньше ощущаться это горение, потому что основной пожар потушили, но свалка тлеет и все равно вонь и гарь доносятся до наших домов», - рассказала она.

По ее словам, после 26 июля жители поселка стали писать во все инстанции. "И вот сейчас стали засыпать эту свалку землей. Но мы же хотим, чтобы её не засыпали, потому что потом пойдут дожди, вся эта земля и глина может сползти, и всё равно же там будут эти испарения ядовитые. Они всё равно будут идти и в землю, в воздух и продолжать травить нас. Мы знаем, что так не делается, и должна быть рекультивация. Но никто из чиновников этим не озабочен. Лежат горы мусора. У меня и других жителей есть, конечно, и видео, и фотографии всего этого ужаса. Я два года назад вышла на пенсию и вот на пенсии вместо отдыха я сижу дома и прибываю в ужасе, вдыхая все яды от этой свалки [...] У нас уже умирающий посёлок, потому что не ни аптеки, ни парикмахерской, ни общественного транспорта, ни школы… То есть у нас ничего нет, даже на рынок за продуктами мы едем в Тихорецк. Правда. ходит мимо нашего поселка автобус в Тихорецк и то не всегда", - добавила Саакова.

Свалка около поселка Каменный закрыта и подлежит рекультивации, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" эколог Евгений Витишко. Однако он признался, что вплотную этой свалкой не занимался.

Старые свалки рекультивировать по новым технологиям невозможно, потому что тонны мусора разного класса опасности свалены просто на землю

По словам Витишко, любое возгорание любой свалки - это явление, опасное для жизни и здоровья людей, так как продукты распада от опасных отходов, которые есть на всех свалках края, при горении выделяют очень опасные канцерогены. "Тушение свалки и затем ее рекультивация обязательны и должны проводиться по новым технологиям. Но старые свалки рекультивировать по новым технологиям невозможно, потому что тонны мусора разного класса опасности свалены просто на землю, без подготовки бетонного каркаса, на котором и должен располагаться полигон с приспособлениями для очистки выходящих наружу опасных газов и фильтратов. При рекультивации такую свалку накрывают сверху геотекстилем, который препятствует попаданию в атмосферу вредоносных отравляющих веществ. Затем в тело свалки вставляют трубы с фильтрами, через которые отходят газы, препятствуя воспламенению соединяющихся фракций и дающих реакции от химических соединений. Рекультивации свалок обходятся в миллиарды рублей, это длительный процесс, как мы знаем, на примере свалки в Адлере, которая была закрыта еще в 2007 году, но ее рекультивация продолжается до сих пор. Обычно после столь длительной рекультивации свалку засыпают плодородным слоем и высаживают газоны, озеленяют. Таких свалок, как в Адлере и Каменном, по всему краю было более 300, но после мусорной реформы 2013 года их количество сократили с 345 до 15 в этом году. Хорошо это или плохо? Плохо, если работа там не организована, как этого требует закон и стандарты. Ранее свалки были в каждом населенном пункте края и не образовывали таких огромных куч. Каждый муниципалитет справлялся сам. Но теперь в курортных городах или крупных населенных пунктах свалок нет, все вывозится в определенные, но необорудованные для этих целей места. Накопление такого огромного количества разного мусора в одном месте приводит к пожарам и отравлению почв, воды, воздуха, от чего страдают и болеют люди. У нас масса специалистов Роспотребнадзора, Росприроднадзора, прокуратуры, чиновников местных муниципалитетов, которые обязаны следить за экологией, самостоятельно проверять эти свалки и требовать соблюдения закона, но никто это не делает и поэтому мы имеем то, что имеем. У нас никто из властей не мониторит состояние почв, воды и воздуха и не замеряет КПД", - рассказал эколог.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 января в Армавире прошел митинг, в котором приняли участие жители ряда местных населенных пунктов, в том числе станицы Советская. Митингующие выступили против размещения мусорного полигона в районе хутора Зуево. Они заявили, что свалка угрожает здоровью местных жителей. 25 апреля жители станицы Советская подали заявку на проведение очередного митинга. 3 июня участники митинга сообщили, что чиновники игнорируют обращения жителей против размещения мусорного полигона.

Жители станицы Полтавской в Краснодарском крае с начала 2022 года вели борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки. 4 декабря 2023 года губернатор заявил, что мусорный полигон близ станицы закрыт. По словам чиновников, свалка в Полтавской будет исключена из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

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