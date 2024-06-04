Участники митинга на Кубани выступили против свалки у реки Уруп

04 июня 2024, 04:03

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Чиновники игнорируют обращения жителей Армавира и шести сельских поселений против размещения мусорного полигона возле реки Уруп, сообщили участники митинга против свалки. Они предупредили об угрозе экологической катастрофы.

Как информировал "Кавказский узел", 28 января в Армавире прошел митинг, в котором приняли участие жители ряда местных населенных пунктов, в том числе станицы Советская. Митингующие выступили против размещения мусорного полигона в районе хутора Зуево. Они заявили, что свалка угрожает здоровью местных жителей. 25 апреля жители станицы Советская подали заявку на проведение очередного митинга.

Жители станицы Полтавской в Краснодарском крае с начала 2022 года вели борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки. 4 декабря 2023 года губернатор заявил, что мусорный полигон близ станицы закрыт. По словам чиновников, свалка в Полтавской будет исключена из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

В Армавире 1 июня прошел митинг, участники которого приняли резолюцию с требованием не размещать мусорный полигон рядом с рекой Уруп и шестью сельскими поселения вдоль течения реки. Здесь в общей сложности проживает порядка 20 тысяч человек. 3 июня участники митинга направили резолюцию властям Армавира и Краснодарского края.

«Требуем отказаться от строительства объектов, связанных с размещением полигона ТКО в районе хутора Зуево Заветного сельского поселения Муниципального образования город Армавир Краснодарского края», - говорится в резолюции, копия которой имеется в распоряжении "Кавказского узла".

Участие в митинге также приняли жители Армавира, которые выразили солидарность с протестующими, опасаясь, что их тоже может настичь экологическая катастрофа.

«Митинг 1 июня собрал порядка 150 человек. Он проходил на улице Тенистая с разрешения властей. Это территория городского водохранилища. На митинге от жителей шести сельских поселений, а также Армавира, выступили их представители, которые рассказали, как на благоприятной среде их проживания отразится размещение данного полигона. Митинг явился продолжением митинга от 28 апреля, который ранее прошел в станице Советская Новокубанского района. Мы не получили никакой реакции властей на митинг и его резолюцию и отправили им фактически повторно те же самые требования, только добавив требования включиться в работу в интересах экологии и граждан депутатов, а также выразили недоверие ряду чиновников, которые виновны в создании социальной напряженности в крае из-за безграмотного подхода», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" организатор митинга, второй секретарь горкома КПРФ Армавира Роман Дедочев.

Он также рассказал, что на митинге было много силовиков, а участие в нем приняли также представители национальных общин Армавира и поселений.

Участие в митинге принял эколог, член Экологического совета при губернаторе Краснодарского края Евгений Витишко, который выразил солидарность с участниками акции. «Задача жителей и властей - сохранить природу края и не допустить создание экологических проблем», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Никто не сомневается, что это отразится на экологической безопасности горожан и благоприятной среде обитания

Галина Землякова живет в Армавире. Корреспонденту "Кавказского узла" она рассказала, что пришла на митинг, чтобы выразить свой протест против строительства любого объекта, связанного с обращением отходов, в районе хутора Зуево Заветного сельского округа Муниципального образования город Армавир Краснодарского края. «Подавляющее большинство жителей города Армавира, а также хуторов Зуево, Первомайский, Красин Заветного сельского поселения муниципального образования город Армавир Краснодарского края выступают категорически против строительства в районе хутора Зуево объектов размещения и переработки отходов. И хотя планируемый полигон собираются разместить в 16 километрах от Армавира, никто не сомневается, что это отразится на экологической безопасности горожан и благоприятной среде обитания», - сказала Землякова.

По ее словам, власти никак не отреагировали на первый митинг, но она продолжает надеяться на «благоразумие властей, что они прислушаются к народу и не допустят размещение у горной реки мусорного полигона».

Руководитель общественной организации "Ворота Кавказа" Альбина Мащенко сообщила корреспонденту "Кавказского узла" об уникальности территории, которую власти хотят засыпать мусором. «Здесь нужно развивать туризм и возможности для отдыха и лечения людей природными ресурсами, а не устраивать мусорные свалки», - заявила она.

По ее словам, никто до сих пор не видел документов, разрешающих размещение мусорного полигона, не были проведены и публичные слушания. Мащенко надеется, что никакой свалки там все же не будет.

Надеется на это и жительница станицы Советская Ольга Фадеева. «На днях мы подали заявление в администрацию о согласовании проведения схода граждан. Но администрация Новокубанского района нам отказывает. Они объясняют это тем, что мы не жители муниципального образования, в котором планируется полигон, а мы его соседи и поэтому не имеем права влиять на какие-то решения соседнего района. Но долина реки Уруп - это наше общее место жительства. Это то место, где отдыхают наши дети, мы отдыхаем. Там лес, река, прекрасная природа… Но, по мнению чиновников, мы даже не имеем права голоса и не можем влиять на принятие решений. Поэтому мы хотим выступить с инициативой отделения от Новокубанской администрации и присоединения к Армавирской <...> А когда-то в долине реки Уруп были пионерские лагеря, зоны отдыха для горожан, рыбные хозяйства. Да и сейчас есть природные богатства и ресурсы, которые еще не освоены. Есть горячие источники сероводородной водой в хуторе Южном. И мы знаем, что уже нашёлся инвестор, который согласен построить там санаторий. Поэтому мы не дадим похоронить под свалкой эти территории. Долину реки Уруп мы не отдадим», - заявила она на митинге.

Свалку пытаются организовать на склоне в полутора километрах от течения реки на оползневом участке.

Житель станицы Советская, заслуженный эколог, бывший преподаватель средней станичной школы № 10 Юрий Голишев рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в течении 14 лет он вместе с учениками старших классов проводил научные геологические изыскания в урочище горной реки Уруп. По его словам, открытие там мусорного полигона приведет к экологической катастрофе и нанесет ущерб не только жителям шести близлежащих поселений, но и городу Армавиру и реке Кубань в месте впадения Урупа. «Так как свалку пытаются организовать на склоне в полутора километрах от течения реки на оползневом участке, то это через год или два, когда свалка начнет заполнятся мусором, под своей тяжестью спровоцирует оползень и попадание отходов в реку, что закончится экологической катастрофой», - уверен Голишев.

По его мнению, чиновников не интересуют исследования, им нужны только "быстрые деньги", которые собираются с населения "за вывоз мусора". Голишев надеется, что протесты местных жителей заставят власти передумать.

Эколог Дмитрий Шевченко, однако, не столь оптимистичен. Корреспонденту "Кавказского узла" он сказал, что информация о полигоне засекречена, экологическая экспертиза не проведена, публичные слушания не назначены, а власти пытаются игнорировать общественное мнение. По словам Шевченко, нет даже отписок на обращения граждан и резолюцию митинга. "Земли, на которых хотят разметить полигон, остаются в статусе земель сельхозназначения и эти же земли одновременно значатся в схеме размещения отходов, что является абсурдом", - добавил эколог.

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