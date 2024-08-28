Экоактивисты потребовали ликвидировать три незаконные свалки на Кубани

28 августа 2024, 03:29

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Три незаконные свалки в Анапском и Темрюкском районах, организованные региональным оператором, обнаружили кубанские активисты. Они потребовали незамедлительно убрать весь мусор.

Председатель АНО "Зеленая станица Антон Иголкин рассказал 27 августа корреспонденту "Кавказского узла", что жители Кубани обнаружили три несанкционированные свалки, которые принадлежат региональному оператору. «В настоящее время жителями Краснодарского края выявлены факты организации <...> трех несанкционированных свалок, хотя их организация и эксплуатация не предусмотрены территориальной схемой площадки накопления отходов рядом с хуторами Воскресенском и Красном Анапского района, а также в станице Вышестеблиевская Темрюкского района», - рассказал он.

Иголкин направил заявления в различные инстанции начиная от Росприроднадзора и Генпрокуратуры, заканчивая администрацией президента Российской Федерации. По его словам, власти теперь не смогут отрицать, что не были предупреждены о несанкционированных свалках.

Полтавские активисты Наталья Гаряева и Вадим Мотовилов, узнав о свалках, поехали и зафиксировали их на фото и видео. Наталья Гаряева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что на одной из свалок отходы незаконно закапываются в грунт, а на другой просто сгружаются на землю.

Скоро жители края будут все жить на мусорных свалках и задыхаться от их вони

«Мы обнаружили, что с закрытием санкционированных свалок растут несанкционированные свалки и власти с [регоператором] вообще никак не решают мусорные проблемы в крае. Скоро жители края будут все жить на мусорных свалках и задыхаться от их вони», - заявила Наталья Гаряева.

"Местные органы власти не только не принимают мер по ликвидации незаконных свалок и привлечению виновных лиц к ответственности, но и не собираются это делать, дав зеленый свет сваливать мусор в несанкционированных местах края, что является превышением должностных полномочий", - считает она.

Координатор общественного движения "Анапа гражданская Олег Янсон тоже выезжал на место свалок около хуторов Воскресенский и Красный. Корреспонденту "Кавказского узла" она рассказал, что направил видеозаписи и фотографии свалок в соответствующие инстанции. «ТКО [на свалках] сгружают прямо на землю. В целях сокрытия незаконной деятельности на указанных несанкционированных свалках злоумышленники периодически поджигают отходы», - рассказал он.

По словам Янсона, жалобы на складирование мусора ему поступали от местных жителей еще в прошлом году, но он не мог найти место, где отходы сваливали. «Это удаленное от близлежащих поселений место, среди полей, находится приблизительно в 400-500 метрах от хутора Красный и Воскресенский. И в пяти километрах от самого города Анапа. Это мусор, который везут в Темрюк. От этой свалки до Темрюка километров 60. Таким образом оператор экономит на бензине и на машинах, сваливая мусор в пяти километрах от Анапы. Свалку образовали на территории бывшего мясокомбината. Сами его помещения завалены уже до крыши мусором, и когда места не хватило в самом здании, то его стали сваливать рядом на открытом грунте. Соответственно, это нарушение всех норм и правил. Вся эта жижа от мусора течет напрямую в землю, распространяется по воздуху зловония. Зловония проникают не только в хутора, но и на курорт Анапа», - рассказал он.

Также чуть дальше от свалки он обнаружил целый "курган" строительного мусора. По словам Янсона, земля под свалками принадлежит муниципалитету, чиновники сквозь пальцы смотрят на происходящее. «Анапа расстраивается и, естественно, строительный мусор надо складировать определенным образом, по закону. Но на это застройщики тратить деньги не хотят, поэтому и образуются такие «курганы» захоронения строительного мусора», - сказал Янсон.

По его сведениям, полигон в Темрюке по каким-то причинам не функционирует, и весь объем мусора, который ежедневно собирают с Анапы и всех его населенных пунктов, везут на место бывшего мясокомбината. Строймусор складируют рядом. А отходы ТБО от жилых районов Темрюка вывозят в станицу Вышестеблиевскую. При этом сторож на свалке рассказал Янсону, что свалка временная и мусор отсюда якобы перевозят в Темрюк. «Но никаких перевалочных баз тут быть не должно», - заявил активист.

Житель хутора Красный Анапского района Андрей рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что переехал сюда в апреле 2024 года "за чистым воздухом и хорошей экологией".

Вместо Темрюка мусор стали складировать недалеко от уже закрытой свалки на территории бывшего мясокомбината

«Когда я семьей переехал, то сразу же стал ощущать специфическую вонь, когда наступал вечер и дул ветер. Сначала я подумал, что это разовое явление, но, когда это стало постоянно, я обратился к соседям-старожилам с вопросом, что это такое. Они объяснили мне, что ранее в километре была огромная мусорная свалка, куда возили отходы с Анапы, и вонь стояла ужасная. Потом ее закрыли и мусор стали возить в Темрюк. Но где-то год назад проблема возникла снова, когда вместо Темрюка мусор стали складировать недалеко от уже закрытой свалки на территории бывшего мясокомбината», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, хуторяне написали заявления в различные инстанции, но ответов пока не получили.

Эколог Евгений Витишко также побывал на указанных свалках и обратился по их поводу в Росприроднадзор и в прокуратуру. «Никто даже не озадачен вывозом ТКО на объекты, находящиеся в списках официальных полигонов и имеющих лицензию на обращение с отходами», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

«Несанкционированные мусорные свалки, не находящиеся в списках мусорных полигонов края, не имеют права на существование», - завил корреспонденту "Кавказского узла" эколог Валерий Бриних.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 12 августа жители поселка Каменный в Тихорецком районе потребовали рекультивировать свалку. По словам Евгения Витишко, свалка закрыта и требует рекультивации, но процесс осложнен тем, что мусор просто свален на землю.

28 января в Армавире прошел митинг, в котором приняли участие жители ряда местных населенных пунктов, в том числе станицы Советская. Митингующие выступили против размещения мусорного полигона в районе хутора Зуево. Они заявили, что свалка угрожает здоровью местных жителей. 25 апреля жители станицы Советская подали заявку на проведение очередного митинга. 3 июня участники митинга сообщили, что чиновники игнорируют обращения жителей против размещения мусорного полигона.

Жители станицы Полтавской в Краснодарском крае с начала 2022 года вели борьбу с чиновниками за закрытие мусорной свалки. 4 декабря 2023 года губернатор заявил, что мусорный полигон близ станицы закрыт. По словам чиновников, свалка в Полтавской будет исключена из территориальной схемы по обращению с твердыми коммунальными отходами, говорится в справке "Кавказского узла" "Борьба жителей Полтавской против свалки".

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